Как успешно пройти испытательный срок на 90 дней. Пошаговая инструкция
Первые 30 дней: выживание и ориентация
Первый месяц на новой работе самый стрессовый. Все непонятно, страшно показаться некомпетентным, хочется понравиться команде и сразу показать результат. Главная задача этого периода — разобраться на местности и не допустить критических ошибок.
По данным исследования Harvard Business Review, 22% текучести кадров происходит в первые 45 дней работы. 38% сотрудников меняют работу в первый год, причем 40% из них — в первые 90 дней.
Ирина Федькина, HR-эксперт, преподаватель «Высшей экономической школы» отмечает, что главная причина увольнений — это несложившиеся отношения с руководителем. Потому что ни деньги, ни какие-то спецусловия, ни хорошие отношения в коллективе, по словам эксперта, не компенсируют проблем с начальством.
Но дело может быть не только в плохом руководстве или токсичном коллективе. Иногда новичок сам не справляется с адаптацией к новым условиям. Не понимает, как устроены процессы, не выстраивает отношения с коллегами, не успевает освоить задачи.
По данным исследования, проведенного «Работа.ру», 29% россиян считают, что месяца достаточно для адаптации. Справляются за неделю — 20%. Каждый шестой адаптируется три месяца, а 7% — полгода.
Разберем, что нужно делать в первый месяц, чтобы работать на новом месте было комфортно.
Разберитесь в регламентах и узнайте ожидания руководителя
На первой неделе на новом месте важно понять, какие есть регламенты, какие задачи считаются приоритетными, как будет оцениваться работа и какие результаты ждут от вас к концу испытательного срока.
Не стесняйтесь спрашивать. Лучше уточнить сейчас, чем через месяц исправлять ошибку из-за недопонимания.
Анжелика Калашникова рекомендует изучить должностные инструкции и метрики. Они помогут понять, какой результат от вас ждут. Например, для уборщицы это чистые помещения, для менеджера по продажам — выполненный план.
Чтобы понять, как работать, используйте корпоративные порталы, базы знаний и чаты компании для сотрудников. Некоторые компании используют чат-боты. В них можно найти ответы на вопросы, которые уже задавали или стесняются задать лично.
Кроме изучения регламентов, нужно встретиться с руководителем и обсудить ожидания. Узнайте, какие задачи в приоритете, какие результаты от вас ждут и по каким критериям оценят работу к концу испытательного срока.
На встрече с руководителем в первый месяц работы закрепляют цели на испытательный срок. Они фиксируются во внутренних документах отдела или на корпоративном портале. Обычно цели связаны с выполнением конкретных показателей эффективности по месяцам. Иногда они проектные и ориентированы на выполнение определенных задач. Такой подход помогает новичку четко понимать, каких результатов он должен достичь и от чего будет зависеть успешность адаптации.
Также на встрече с руководителем можно договориться о регулярной обратной связи. Короткие еженедельные созвоны или отчеты в мессенджерах позволяют быстро разобраться в задачах и скорректировать работу.
На новом месте многое может быть непонятно. Не бойтесь подходить к коллегам или наставнику и задавать вопросы. Например, спросите, как заполнить отчет или кому отправить документы.
Задавайте вопросы в общих рабочих чатах. Часто коллеги сами предлагают помощь. Раз в неделю просите руководителя выделить 10 минут на разбор сложностей.
Записывайте свои успехи, неудачи и планы
Чтобы успешно пройти адаптацию в новой компании, полезно составить план на первые три месяца. Такой план поможет разбить большой поток информации и задач на понятные этапы и фиксировать, что нужно изучить и выполнить в каждый период.
Принцип плана 30–60–90 в том, чтобы проставить одну общую цель и разбить ее на задачи по достижению этой цели на три периода и по окончании этого периода отрефлексировать: что получилось, что нет, что отредактировать в будущем периоде.
Для удобства план можно вести в цифровых инструментах — «VK Доска», «Эсборд», IOctopus или в Excel и Google Docs. Главное, чтобы он всегда был под рукой и регулярно обновлялся по мере освоения новых знаний и навыков.
|Месяц
|Что делать
|Первый
|Изучить процессы компании, познакомиться с коллегами, закрыть первые быстрые задачи
|Второй
|Вести задачи самостоятельно, показать первые результаты
|Третий
|Взять сложные задачи, предлагать свои инициативы
Важно не забывать регулярно отмечать свой прогресс — записывать, что уже освоили, и корректировать план, если такие изменения необходимы. Это помогает держать ситуацию под контролем и не теряться в информации.
Например, если в первый месяц вы планировали освоить основные инструменты работы, а столкнулись с трудностями, стоит выделить дополнительное время, чтобы их изучить, или попросить помощи у наставника.
Также Анжелика Калашникова советует фиксировать важные нюансы работы — даты выплат, условия начисления зарплаты, ключевые процессы. Так вы сможете держать под рукой все необходимое и не отвлекать коллег повторными вопросами.
Познакомьтесь с коллегами и найдите наставника
В первые недели на новой работе важно не ждать, когда к вам подойдут. Нужно самим знакомиться и устанавливать контакты. Можно не искать предлога для знакомства, а просто подойти и представиться. Общение с коллегами помогает быстрее стать частью команды, снижает напряжение и делает работу комфортнее.
Присматривайтесь к стилю общения внутри коллектива и внутри компании. Бывает так, что в компании принят официальный стиль общения, по имени-отчеству, а внутри отдела своя атмосфера, где все на ты и по имени.
Чтобы не потеряться в людях и процессах, особенно в крупных компаниях, Маргарита Баженова советует создать карту стейкхолдеров. Это таблица с ключевыми людьми, с которыми придется взаимодействовать. В таблице указывают: имя, роль, формат пересечения, ожидания от сотрудника, удобные способы коммуникации и краткие результаты встреч.
Пример карты стейкхолдеров
|Ф. И. О.
|Ожидания от меня
|Как коммуницируем
|Договоренности
|Антон Смирнов, руководитель продаж
|Своевременный отчет по воронке, прогноз по сделкам
|Slack, недельные созвоны, сводка по email по пятницам
|К концу месяца подготовить прогноз по выручке на Q1 2026
|Мария Кузнецова, маркетолог
|Обратная связь по лидам и качеству трафика
|Совместный чат, созвоны раз в две недели
|Тестировать новую форму заявки и передавать комментарии по лидам раз в неделю
Карту удобно вести в «Google Таблицах», Excel, «VK Доска», «Эсборд», IOctopus и регулярно обновлять по мере знакомства с командой и новыми контактами.
Чтобы процесс адаптации новичка прошел эффективнее, некоторые компании сами дают наставника. Наставник помогает быстрее разобраться в процессах, избежать типичных ошибок и получить ответы на вопросы, которые не всегда удобно задавать руководителю.
В нашей компании с самого начала за новичком закрепляется бадди — опытный коллега, который всегда подскажет и поможет с теми бытовыми и рабочими моментами, о которых не пишут в официальных инструкциях.
Но, если наставника не дали, найдите его среди коллег самостоятельно. Обратите внимание, кто часто отвечает на вопросы в рабочих чатах, чье мнение учитывают на встречах, к кому обращаются за советом.
Ирина Любина, карьерный консультант HR BP, подчеркивает, что хороший специалист не равно хороший наставник. Качества хорошего наставника: достаточные опыт и знания, лидерские качества, эмпатия, хорошая коммуникация, желание делиться опытом.
Когда определились с кандидатом, подойдите и вежливо попросите о помощи. Объясните, почему обращаетесь именно к нему, и предложите взаимную помощь. Если вам отказали, поблагодарите за ответ и попросите порекомендовать сотрудника, который может помочь.
Анжелика Калашникова предлагает такую схему знакомства с наставником:
- Представьтесь: «Добрый день, я Алексей, менеджер по продажам в отделе электроники, работаю третий день».
- Объясните причину: «Я слышал от коллег о вашем профессионализме. Они рассказали, что вы были инициатором и участвовали на всех этапах внедрения программы и знаете ее лучше всех».
- Изложите суть вопроса: «Так как я работаю недавно и у меня периодически возникают вопросы рабочего плана, конкретно в этой программе у меня совсем небольшой опыт, а я хочу работать в ней уверенно и без ошибок, могу я рассчитывать на ваше время, если у меня возникнет необходимость в совете?»
- Предложите помощь: «Я могу предложить вам свою помощь, если она понадобится».
Второй месяц: первые результаты
Первый месяц прошел. Вы сориентировались на местности, познакомились с командой, поняли базовые процессы. Теперь пора показать, что можете не только учиться, но и приносить пользу.
Покажите первые измеримые результаты
Ко второму месяцу вы уже уверенно работаете с рутиной и можете брать на себя больше ответственности. Важно начать выполнять типовые задачи самостоятельно и давать ощутимый результат.
На втором месяце работы имеет смысл показать первые результаты. Они не обязаны быть масштабными — достаточно небольших, но завершенных задач, которые вы начали и довели до конца или подхватили и закрыли.
При этом важно не распыляться и не браться за все подряд. Лучше выполнить качественно три задачи, чем взяться за пять и не справиться ни с одной. Стоит начинать с простых задач и постепенно усложнять нагрузку — так легче нарастить уверенность и показать стабильный результат.
Например, менеджеру по продажам имеет смысл сначала поработать с небольшими сделками, разобраться в процессе закрытия, а затем переходить к крупным клиентам. Маркетологу — начать с настройки рекламы на одну площадку, разобрать воронку, а потом запускать мультиканальные кампании. А бухгалтеру — вносить проводки по одной группе счетов и проверить простые отчеты, а потом закрывать месяц целиком.
Старайтесь брать задания по силам и узнайте, какие метрики отражают вашу продуктивность. Ведите подсчет достижений — так сможете отслеживать свой прогресс.
Расширьте круг общения и освойте негласные правила
На втором месяце работы пора узнать коллег поближе и научиться говорить с ними на одном языке. Это поможет быстрее влиться в коллектив и чувствовать себя в своей тарелке.
Также стоит освоить корпоративный жаргон. В каждой компании есть свой язык: аббревиатуры, внутренние термины, названия процессов и продуктов. Например, «надо прогреть базу через ретаргетинг» означает использование рекламы по уже собранной клиентской базе, «приоритезируем бэклог» — оценить задачи по критериям и расставить им приоритеты.
Обращайте внимание на слова и выражения, которые часто используют коллеги. Незнакомое выражение загуглите, запомните и начните применять в своей речи. Это поможет быстрее разобраться в задачах и покажет команде, что вы в теме.
Следуйте культуре взаимодействия, принятой в компании. Пишите в тех мессенджерах, где все сидят. Учитывайте внутренний ритм: когда общие собрания, а когда 1–2–1, чтобы успевать по дедлайнам. Не создавать себе репутацию человека, который «стоит колом в коллективе» и плывет против течения.
Не ждите, когда другие проявят инициативу, предлагайте сами. Например, предложите сходить на квиз, на боулинг или на какое-то мероприятие.
Анжелика Калашникова советует активно включаться в общественные мероприятия и конкурсы компании. Так больше людей узнает о вас. И в следующий раз, когда понадобится обратиться к сотрудникам с просьбой, они будут воспринимать вас не как неизвестного, а как своего.
Запросите обратную связь
Можно не дожидаться конца испытательного срока и попросить промежуточную обратную связь. Это поможет скорректировать работу сразу и избежать накопления ошибок.
Необязательно дожидаться конца испытательного срока. На регулярной встрече с руководителем спросите: как проходит ваше вливание в команду, что уже идет хорошо, нужно ли что-то скорректировать. Запросите обратную связь также у кросс-функциональных коллег из других подразделений, которые с вами взаимодействуют.
Регулярный фидбэк сэкономит время и повысит шансы на успех. Руководитель увидит, что вы контролируете ситуацию и стремитесь к результату.
Узнайте возможности для обучения и развития
Узнайте у HR или руководителя, какие варианты обучения доступны в компании. Это ускорит профессиональный рост и подчеркнет вашу заинтересованность в развитии.
Многие организации используют для обучения своих сотрудников разнообразные форматы — от видеоуроков и вебинаров до специализированных курсов и тренингов.
На мой взгляд, одна из самых эффективных платформ — это openEdu. На платформе представлены курсы от ведущих вузов с возможностью получить сертификат. «Сколково» и их резиденты, «Сбер», Coursera также предлагают достойный уровень обучения. Прежде чем выбрать обучение, определитесь с целью и выгодой, которую хотите получить, какие временные и финансовые ресурсы будут затрачены.
Иван Чубченко советует для глубокого погружения в профессию пользоваться библиотекой курсов. Например, в Академии Альфа-Банка есть библиотека курсов — от базовых программ обучения до узконаправленных материалов по банковским продуктам и технологиям.
Проходите обучение постепенно и сразу внедряйте полученные знания в работу. Не пытайтесь освоить все курсы сразу — так не выгорите и быстрее увидите результ. Двигайтесь шаг за шагом и закрепляйте каждый новый навык на практике.
Третий месяц: финишная прямая
Два месяца позади. Вы разобрались в процессах, показали первые результаты, наладили связь с командой. Теперь наступает время подвести итоги.
Вносите предложения по улучшению
Когда вы уже понимаете, как устроены процессы, пора аккуратно предлагать свои идеи по улучшению. Это покажет вашу проактивность и желание влиять на результат, а не просто выполнять указания. При этом важно не перегибать палку и не пытаться «все переделать».
Предлагайте небольшие изменения, подкрепляя их аргументами и цифрами. Например, фраза «это сократит время на отчеты на 20%» звучит убедительнее абстрактного «будет удобнее».
Маргарита Баженова советует обращаться с предложениями к HR или наставнику. Они отвечают за адаптацию и лучше всего понимает контекст внутренних процессов. Именно они смогут корректно воспринять обратную связь и при необходимости продвинуть ее дальше.
Если вы замечаете, что какой-то процесс можно улучшить, например, в онбординге или рабочих процедурах, можно осторожно обозначить узкое место и предложить вариант, как сделать иначе. Лучше сформулировать это в формате предложения, а не критики, и завершить вопросом: «Как вы на это смотрите?»
Подготовьтесь к итоговой встрече
К концу испытательного срока в большинстве компаний проводят итоговую встречу с руководителем. Это важный момент, на котором подводятся итоги трех месяцев работы, обсуждается, что получилось хорошо, где были сложности и какие планы на будущее.
Полезно собрать список выполненных задач с их статусами: что завершено, что находится в работе, что отложено и по какой причине. Если есть цифры и конкретные факты, обязательно добавьте их.
Пример таблицы итогов
|Задача
|Статус
|Что сделал
|Изучить базу текущих клиентов
|Выполнено
|Просмотрел 50 карточек в CRM, выписал 15 ключевых клиентов, отметил тех, у кого скоро заканчиваются договоры.
|Сделать первые холодные звонки
|Выполнено
|Совершил 20 звонков по скрипту, по 5 случаям попросил помощи у наставника, внес все результаты в CRM
|Написать приветственные письма теплым лидам
|В работе
|Подготовил шаблон письма, согласовал текст с руководителем, отправил 10 писем по существующим контактам из базы
Анжелика Калашникова советует узнать на встрече, как руководитель оценивает вашу работу и какие есть точки роста.
Расскажите о том, как вы видите решение той или иной рабочей задачи. Например, вы хотите сделать проект и использовать определенные методы. Узнайте, что думает об этом ваш руководитель. Так вы сможете не только получить ценные советы, но и показать свою заинтересованность в работе.
Оцените, подходит ли вам компания
На испытательном сроке не только компания проверяет вас, но и вы — компанию. К концу третьего месяца у вас уже достаточно информации, чтобы понять, хотите ли здесь остаться.
Бывают ситуации, когда человек формально успешно проходит испытательный срок, руководство довольно, задачи закрыты, но внутренне он испытывает постоянный дискомфорт, и мысль «я здесь чужой» не уходит. Эксперты советуют прислушиваться к таким сигналам и не игнорировать их.
В первые месяцы на новой работе многое кажется непривычным. Это абсолютно нормально. Нужно время, чтобы привыкнуть к коллегам, разобраться с непонятными задачами, понять, как работают процессы в компании и что от вас ожидают. Позвольте себе пройти этот этап спокойно, и со временем все станет понятным и комфортным.
Чек-лист признаков успешной адаптации:
- Чувствуете себя частью команды. Встроились в коллектив, участвуете в рабочих процессах.
- Понимаете корпоративную культуру и знаете формальные и неформальные правила.
- Знаете, к кому обращаться. Понимаете, кто за что отвечает в структуре.
- Работаете самостоятельно. Не спрашиваете постоянно, что делать дальше.
- Не повторяете ошибок. Учитесь на прошлых ситуациях и не допускаете их вновь.
- Получаете положительную обратную связь от руководителя.
- Беретесь за более сложные задачи.