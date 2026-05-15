15 мая 2026, 08:41

Как успешно пройти испытательный срок на 90 дней. Пошаговая инструкция

Вы нашли работу мечты, прошли пять кругов собеседований, вас встретили улыбками и новеньким ноутбуком. А через месяц вы уже мысленно обновляете резюме и листаете сайты с вакансиями в обеденный перерыв. Разобрались с HR-экспертами, как успешно пройти испытательный срок, чтобы не выгореть и не утонуть в потоке задач и информации и выстроить рабочие отношения с руководителем и командой.
Первые 30 дней: выживание и ориентация

Первый месяц на новой работе самый стрессовый. Все непонятно, страшно показаться некомпетентным, хочется понравиться команде и сразу показать результат. Главная задача этого периода — разобраться на местности и не допустить критических ошибок.

По данным исследования Harvard Business Review, 22% текучести кадров происходит в первые 45 дней работы. 38% сотрудников меняют работу в первый год, причем 40% из них — в первые 90 дней.

Ирина Федькина, HR-эксперт, преподаватель «Высшей экономической школы» отмечает, что главная причина увольнений — это несложившиеся отношения с руководителем. Потому что ни деньги, ни какие-то спецусловия, ни хорошие отношения в коллективе, по словам эксперта, не компенсируют проблем с начальством.

Но дело может быть не только в плохом руководстве или токсичном коллективе. Иногда новичок сам не справляется с адаптацией к новым условиям. Не понимает, как устроены процессы, не выстраивает отношения с коллегами, не успевает освоить задачи.

По данным исследования, проведенного «Работа.ру», 29% россиян считают, что месяца достаточно для адаптации. Справляются за неделю — 20%. Каждый шестой адаптируется три месяца, а 7% — полгода.

Разберем, что нужно делать в первый месяц, чтобы работать на новом месте было комфортно.

Разберитесь в регламентах и узнайте ожидания руководителя 

На первой неделе на новом месте важно понять, какие есть регламенты, какие задачи считаются приоритетными, как будет оцениваться работа и какие результаты ждут от вас к концу испытательного срока.

Не стесняйтесь спрашивать. Лучше уточнить сейчас, чем через месяц исправлять ошибку из-за недопонимания.

Анжелика Калашникова рекомендует изучить должностные инструкции и метрики. Они помогут понять, какой результат от вас ждут. Например, для уборщицы это чистые помещения, для менеджера по продажам — выполненный план.

Чтобы понять, как работать, используйте корпоративные порталы, базы знаний и чаты компании для сотрудников. Некоторые компании используют чат-боты. В них можно найти ответы на вопросы, которые уже задавали или стесняются задать лично.

Анжелика Калашникова
HR-эксперт, HRD консалтингового агентства А.К.72 

Кроме изучения регламентов, нужно встретиться с руководителем и обсудить ожидания. Узнайте, какие задачи в приоритете, какие результаты от вас ждут и по каким критериям оценят работу к концу испытательного срока.

На встрече с руководителем в первый месяц работы закрепляют цели на испытательный срок. Они фиксируются во внутренних документах отдела или на корпоративном портале. Обычно цели связаны с выполнением конкретных показателей эффективности по месяцам. Иногда они проектные и ориентированы на выполнение определенных задач. Такой подход помогает новичку четко понимать, каких результатов он должен достичь и от чего будет зависеть успешность адаптации.

Ирина Александрова
карьерный коуч, руководитель направления HR BP Smartway

Также на встрече с руководителем можно договориться о регулярной обратной связи. Короткие еженедельные созвоны или отчеты в мессенджерах позволяют быстро разобраться в задачах и скорректировать работу.﻿

На новом месте многое может быть непонятно. Не бойтесь подходить к коллегам или наставнику и задавать вопросы. Например, спросите, как заполнить отчет или кому отправить документы.

Задавайте вопросы в общих рабочих чатах. Часто коллеги сами предлагают помощь. Раз в неделю просите руководителя выделить 10 минут на разбор сложностей.

Лейсан Куликова
карьерный коуч, HR-консультант ПСК
Записывайте свои успехи, неудачи и планы

Чтобы успешно пройти адаптацию в новой компании, полезно составить план на первые три месяца. Такой план поможет разбить большой поток информации и задач на понятные этапы и фиксировать, что нужно изучить и выполнить в каждый период.

Принцип плана 30–60–90 в том, чтобы проставить одну общую цель и разбить ее на задачи по достижению этой цели на три периода и по окончании этого периода отрефлексировать: что получилось, что нет, что отредактировать в будущем периоде.

Маргарита Баженова
HRD «Финист.Лаб»

Для удобства план можно вести в цифровых инструментах — «VK Доска», «Эсборд»,  IOctopus или в Excel и Google Docs.  Главное, чтобы он всегда был под рукой и регулярно обновлялся по мере освоения новых знаний и навыков.

Месяц                                     Что делать                                     
ПервыйИзучить процессы компании, познакомиться с коллегами, закрыть первые быстрые задачи
Второй              Вести задачи самостоятельно, показать первые результаты              
Третий                  Взять сложные задачи, предлагать свои инициативы                  

Важно не забывать регулярно отмечать свой прогресс — записывать, что уже освоили, и корректировать план, если такие изменения необходимы. Это помогает держать ситуацию под контролем и не теряться в информации.﻿

Например, если в первый месяц вы планировали освоить основные инструменты работы, а столкнулись с трудностями, ﻿стоит выделить дополнительное время, чтобы их изучить, или попросить помощи у наставника.

Также Анжелика Калашникова советует фиксировать важные нюансы работы — даты выплат, условия начисления зарплаты, ключевые процессы. Так вы сможете держать под рукой все необходимое и не отвлекать коллег повторными вопросами.

Познакомьтесь с коллегам﻿и и найдите наставника

В первые недели на новой работе важно не ждать, когда к вам подойдут. Нужно самим знакомиться и устанавливать контакты.﻿ Можно не искать предлога для знакомства, а просто подойти и представиться. Общение с коллегами помогает быстрее стать частью команды, снижает напряжение и делает работу комфортнее.

Присматривайтесь к стилю общения внутри коллектива и внутри компании. Бывает так, что в компании принят официальный стиль общения, по имени-отчеству, а внутри отдела своя атмосфера, где все на ты и по имени.

Анжелика Калашникова

Чтобы не потеряться в людях и процессах, особенно в крупных компаниях, Маргарита Баженова советует создать карту стейкхолдеров. Это таблица с ключевыми людьми, с которыми придется взаимодействовать.﻿ В таблице указывают: имя, роль, формат пересечения, ожидания от сотрудника, удобные способы коммуникации и краткие результаты встреч.

Пример карты стейкхолдеров

                    Ф. И. О.                                     Ожидания от меня                                   Как коммуницируем                                              Договоренности                                
Антон Смирнов, руководитель продажСвоевременный отчет по воронке, прогноз по сделкамSlack, недельные созвоны, сводка по email по пятницам  К концу месяца подготовить прогноз по выручке на Q1 2026           
  Мария Кузнецова, маркетолог        Обратная связь по лидам и качеству трафика    Совместный чат, созвоны раз в две недели         Тестировать новую форму заявки и передавать комментарии по лидам раз в неделю

Карту удобно вести в «Google Таблицах», Excel, «VK Доска», «Эсборд»,  IOctopus  и регулярно обновлять по мере знакомства с командой и новыми контактами.﻿

Чтобы процесс адаптации новичка прошел эффективнее, некоторые компании сами дают наставника. Наставник помогает быстрее разобраться в процессах, избежать типичных ошибок и получить ответы на вопросы, которые не всегда удобно задавать руководителю.

В нашей компании с самого начала за новичком закрепляется бадди — опытный коллега, который всегда подскажет и поможет с теми бытовыми и рабочими моментами, о которых не пишут в официальных инструкциях.﻿

Иван Чубченко
руководитель Академии Альфа-Банка

Но, если наставника не дали, найдите его среди коллег самостоятельно.﻿ Обратите внимание, кто часто отвечает на вопросы в рабочих чатах, чье мнение учитывают на встречах, к кому обращаются за советом.﻿

Ирина Любина, карьерный консультант HR BP,​ подчеркивает, что хороший специалист не равно хороший наставник. Качества хорошего наставника: достаточные опыт и знания, лидерские качества, эмпатия, хорошая коммуникация, желание делиться опытом.  

Когда определились с кандидатом, подойдите и вежливо попросите о помощи. Объясните, почему обращаетесь именно к нему, и предложите взаимную помощь.﻿ Если вам отказали, поблагодарите за ответ и попросите порекомендовать сотрудника, который может помочь. 

Анжелика Калашникова предлагает такую схему знакомства с наставником:

  1. Представьтесь: «Добрый день, я Алексей, менеджер по продажам в отделе электроники, работаю третий день».
  2. Объясните причину: «Я слышал от коллег о вашем профессионализме. Они рассказали, что вы были инициатором и участвовали на всех этапах внедрения программы и знаете ее лучше всех».
  3. Изложите суть вопроса: «Так как я работаю недавно и у меня периодически возникают вопросы рабочего плана, конкретно в этой программе у меня совсем небольшой опыт, а я хочу работать в ней уверенно и без ошибок, могу я рассчитывать на ваше время, если у меня возникнет необходимость в совете?»
  4. Предложите помощь: «Я могу предложить вам свою помощь, если она понадобится».

Второй месяц: первые результаты

Первый месяц прошел. Вы сориентировались на местности, познакомились с командой, поняли базовые процессы. Теперь пора показать, что можете не только учиться, но и приносить пользу.​

Покажите первые измеримые результаты

Ко второму месяцу вы уже уверенно работаете с рутиной и можете брать на себя больше ответственности. Важно начать выполнять типовые задачи самостоятельно и давать ощутимый результат.

На втором месяце работы имеет смысл показать первые результаты. Они не обязаны быть масштабными — достаточно небольших, но завершенных задач, которые вы начали и довели до конца или подхватили и закрыли.

Ирина Федькина

При этом важно не распыляться и не браться за все подряд. Лучше выполнить качественно три задачи, чем взяться за пять и не справиться ни с одной. Стоит начинать с простых задач и постепенно усложнять нагрузку — так легче нарастить уверенность и показать стабильный результат. 

Например, менеджеру по продажам имеет смысл сначала поработать с небольшими сделками, разобраться в процессе закрытия, а затем переходить к крупным клиентам. Маркетологу — начать с настройки рекламы на одну площадку, разобрать воронку, а потом запускать мультиканальные кампании. А бухгалтеру — вносить проводки по одной группе счетов и проверить простые отчеты, а потом закрывать месяц целиком.

Старайтесь брать задания по силам и узнайте, какие метрики отражают вашу продуктивность. Ведите подсчет достижений — так сможете отслеживать свой прогресс. 

Анжелика Калашникова

Расширьте круг общения и освойте негласные правила

На втором месяце работы пора узнать коллег поближе и научиться говорить с ними на одном языке. Это поможет быстрее влиться в коллектив и чувствовать себя в своей тарелке.

Также стоит освоить корпоративный жаргон. В каждой компании есть свой язык: аббревиатуры, внутренние термины, названия процессов и продуктов. Например, «надо прогреть базу через ретаргетинг» означает использование рекламы по уже собранной клиентской базе, «приоритезируем бэклог» — оценить задачи по критериям и расставить им приоритеты.

Обращайте внимание на слова и выражения, которые часто используют коллеги. Незнакомое выражение загуглите, запомните и начните применять в своей речи. Это поможет быстрее разобраться в задачах и покажет команде, что вы в теме.

Следуйте культуре взаимодействия, принятой в компании. Пишите в тех мессенджерах, где все сидят. Учитывайте внутренний ритм: когда общие собрания, а когда 1–2–1, чтобы успевать по дедлайнам. Не создавать себе репутацию человека, который «стоит колом в коллективе» и плывет против течения.

Вера Гаврилова
CEO WeMentoring

Не ждите, когда другие проявят инициативу, предлагайте сами. Например, предложите сходить на квиз, на боулинг или на какое-то мероприятие. 

Анжелика Калашникова советует активно включаться в общественные мероприятия и конкурсы компании. Так больше людей узнает о вас. И в следующий раз, когда понадобится обратиться к сотрудникам с просьбой, они будут воспринимать вас не как неизвестного, а как своего.

Запросите обратную связь

Можно не дожидаться конца испытательного срока и попросить промежуточную обратную связь. Это поможет скорректировать работу сразу и избежать накопления ошибок.

Необязательно дожидаться конца испытательного срока. На регулярной встрече с руководителем спросите: как проходит ваше вливание в команду, что уже идет хорошо, нужно ли что-то скорректировать. Запросите обратную связь также у кросс-функциональных коллег из других подразделений, которые с вами взаимодействуют.

Ирина Федькина

Регулярный фидбэк сэкономит время и повысит шансы на успех. Руководитель увидит, что вы контролируете ситуацию и стремитесь к результату.

Узнайте возможности для обучения и развития

Узнайте у HR или руководителя, какие варианты обучения доступны в компании. Это ускорит профессиональный рост и подчеркнет вашу заинтересованность в развитии.

Многие организации используют для обучения своих сотрудников разнообразные форматы — от видеоуроков и вебинаров до специализированных курсов и тренингов.

На мой взгляд, одна из самых эффективных платформ — это openEdu. На платформе представлены курсы от ведущих вузов с возможностью получить сертификат. «Сколково» и их резиденты, «Сбер», Coursera также предлагают достойный уровень обучения. Прежде чем выбрать обучение, определитесь с целью и выгодой, которую хотите получить, какие временные и финансовые ресурсы будут затрачены. 

Анжелика Калашникова

Иван Чубченко советует для глубокого погружения в профессию пользоваться библиотекой курсов. Например, в Академии Альфа-Банка есть библиотека курсов — от базовых программ обучения до узконаправленных материалов по банковским продуктам и технологиям.

Проходите обучение постепенно и сразу внедряйте полученные знания в работу. Не пытайтесь освоить все курсы сразу — так не выгорите и быстрее увидите результ. Двигайтесь шаг за шагом и закрепляйте каждый новый навык на практике.

Третий месяц: финишная прямая

Два месяца позади. Вы разобрались в процессах, показали первые результаты, наладили связь с командой. Теперь наступает время подвести итоги.

Вносите предложения по улучшению

Когда вы уже понимаете, как устроены процессы, пора аккуратно предлагать свои идеи по улучшению. Это покажет вашу проактивность и желание влиять на результат, а не просто выполнять указания. При этом важно не перегибать палку и не пытаться «все переделать».

Предлагайте небольшие изменения, подкрепляя их аргументами и цифрами. Например, фраза «это сократит время на отчеты на 20%» звучит убедительнее абстрактного «будет удобнее».

Маргарита Баженова советует обращаться с предложениями к HR или наставнику. Они отвечают за адаптацию и лучше всего понимает контекст внутренних процессов. Именно они смогут корректно воспринять обратную связь и при необходимости продвинуть ее дальше.

Если вы замечаете, что какой-то процесс можно улучшить, например, в онбординге или рабочих процедурах, можно осторожно обозначить узкое место и предложить вариант, как сделать иначе. Лучше сформулировать это в формате предложения, а не критики, и завершить вопросом: «Как вы на это смотрите?» 

Маргарита Баженова

Подготовьтесь к итоговой встрече

К концу испытательного срока в большинстве компаний проводят итоговую встречу с руководителем. Это важный момент, на котором подводятся итоги трех месяцев работы, обсуждается, что получилось хорошо, где были сложности и какие планы на будущее. 

Полезно собрать список выполненных задач с их статусами: что завершено, что находится в работе, что отложено и по какой причине. Если есть цифры и конкретные факты, обязательно добавьте их.

Пример таблицы итогов

                  Задача                     Статус                                                      Что сделал                                                   
 Изучить базу текущих клиентов       Выполнено  Просмотрел 50 карточек в CRM, выписал 15 ключевых клиентов, отметил тех, у кого скоро заканчиваются договоры.  
 Сделать первые холодные звонки       Выполнено      Совершил 20 звонков по скрипту, по 5 случаям попросил помощи у наставника, внес все результаты в CRM    
Написать приветственные письма теплым лидамВ работе Подготовил шаблон письма, согласовал текст с руководителем, отправил 10 писем по существующим контактам из базы

Анжелика Калашникова советует узнать на встрече, как руководитель оценивает вашу работу и какие есть точки роста.

Расскажите о том, как вы видите решение той или иной рабочей задачи. Например, вы хотите сделать проект и использовать определенные методы. Узнайте, что думает об этом ваш руководитель. Так вы сможете не только получить ценные советы, но и показать свою заинтересованность в работе.

Анжелика Калашникова

Оцените, подходит ли вам компания

На испытательном сроке не только компания проверяет вас, но и вы — компанию. К концу третьего месяца у вас уже достаточно информации, чтобы понять, хотите ли здесь остаться.

Бывают ситуации, когда человек формально успешно проходит испытательный срок, руководство довольно, задачи закрыты, но внутренне он испытывает постоянный дискомфорт, и мысль «я здесь чужой» не уходит. Эксперты советуют прислушиваться к таким сигналам и не игнорировать их. 

В первые месяцы на новой работе многое кажется непривычным. Это абсолютно нормально. Нужно время, чтобы привыкнуть к коллегам, разобраться с непонятными задачами, понять, как работают процессы в компании и что от вас ожидают. Позвольте себе пройти этот этап спокойно, и со временем все станет понятным и комфортным.

Чек-лист признаков успешной адаптации:

  • Чувствуете себя частью команды. Встроились в коллектив, участвуете в рабочих процессах.
  • Понимаете корпоративную культуру и знаете формальные и неформальные правила.
  • Знаете, к кому обращаться. Понимаете, кто за что отвечает в структуре.
  • Работаете самостоятельно. Не спрашиваете постоянно, что делать дальше.
  • Не повторяете ошибок. Учитесь на прошлых ситуациях и не допускаете их вновь.
  • Получаете положительную обратную связь от руководителя.
  • Беретесь за более сложные задачи.
