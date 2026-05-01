Гибель подростков от удара дронов ВСУ, аномальная жара в регионах и ГОСТ на вейпы. Что нового к утру 1 мая
Пожар в Туапсе и гибель подростков: последствия ночной атаки ВСУ
В Туапсе после ночной атаки ВСУ вновь произошел пожар на морском терминале. По данным краснодарского оперштаба, во время ЧП никто не пострадал. Огонь тушили 128 человек, на место направили также 41 единицу техники.
Всего за ночь на 1 мая российские силы ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над:
- Белгородской;
- Курской;
- Брянской;
- Ростовской;
- Калужской;
- Смоленской областями;
- Московским регионом;
- Краснодарским краем;
- Крымом;
- акваториями Черного и Азовского морей.
А в селе Волчья Александровка Белгородской области дрон атаковал мотоцикл с двумя подростками 15 и 18 лет. Парни погибли.
Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку из-за спора о России
Комиссия поддержала участие России в международной культурной биеннале и разрешила представителям нашей страны оформить свой павильон. Однако правительство Италии заявило, что организаторы выставки все решили самостоятельно, и направило проверяющих на место. В Еврокомиссии также возмутились участием России в биеннале и остановили финансирование выставки.
Организаторы мероприятия заявили, что «отвергают любые формы исключения или цензуры культуры и искусства», и распустили состав жюри. Из-за этого награждение победителей пройдет не 9 мая, а 22 ноября.
Россия должна была принять участие в биеннале после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом «Дерево укоренено в небе». Его должны были выставлять в павильоне, который построили по проекту Алексея Щусева еще в 1914 году.
ОАЭ вышли из ОПЕК
Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая официально не состоят больше в ОПЕК и ОПЕК+. Такое решение они приняли из-за проблем в Ормузском проливе, которые затруднили проход танкеров и ограничили предложение нефти на рынке. В ответ остальные страны ОПЕК+ увеличили максимальный уровень нефтедобычи на 82 тысячи баррелей в сутки. Теперь он будет достигать 188 тысяч баррелей.
Следующая встреча участников организации пройдет 3 мая, на ней обсудят планы по нефтедобыче на июнь.
В России ввели ГОСТ для вейпов
Росстандарт ужесточил требования к электронным сигаретам и вейпам.
Теперь максимальный объем картриджа с жидкостью по госстандарту не может быть более 2 мл, объем жидкости в одноразовом устройстве — 10 мл, а флакона для заправки — 30 мл.
Срок годности жидкости установили в два года, а в оформлении товаров больше нельзя использовать изображения, которые ассоциируются с едой, игрушками, людьми, животными или персонажами. Предупреждающие надписи теперь должны занимать не менее 30% упаковки.
Впрочем, напомним, что ГОСТы являются рекомендацией и производители не обязаны следовать им.
Охранникам запретили трогать учеников и их вещи перед ЕГЭ
Рособрнадзор установил порядок порядок досмотра участников ЕГЭ, а Министерство просвещения РФ его поддержало. По новым правилам организаторы и охранники не должны прикасаться к школьникам, сдающим экзамен, и их вещам. Необходимость в четком регламенте появилась после историй о том, как на входе в школу учениц заставляли поднимать одежду, чтобы продемонстрировать отсутствие шпаргалок.
В Россию перестанут ввозить иностранные терминалы для спутников
Правительство России на полгода запретило ввозить в страну терминалы и другие средства для приема и передачи сигнала от иностранных спутников. Причина проста — «защита национальной безопасности». Следить за выполнением нового запрета будут ФСБ и ФТС.
Кроме того, с июня начнут по-новому отбирать спутники для космических снимков — по госконтрактам, и главными критериями при отборе станут «технологическая независимость от иностранных компонентов и защищенность информации».
Аномальная жара пришла в Россию
В первую очередь от нее уже пострадал юг Алтая — там воздух прогрелся до 30 градусов, а это очень редкое явление, заявляют синоптики. В Новосибирске и Барнауле столбик термометра подскочил до 28 градусов, в Красноярске — до 24. На западе России после апрельского похолодания также ожидается повышение температуры: в Пскове и Калининграде потеплеет до 24 градусов.