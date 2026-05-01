Гибель подростков от удара дронов ВСУ, аномальная жара в регионах и ГОСТ на вейпы. Что нового к утру 1 мая

В Туапсе после ночной атаки ВСУ вновь произошел пожар на морском терминале. По данным краснодарского оперштаба, во время ЧП никто не пострадал. Огонь тушили 128 человек, на место направили также 41 единицу техники.

Всего за ночь на 1 мая российские силы ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над:

Белгородской;

Курской;

Брянской;

Ростовской;

Калужской;

Смоленской областями;

Московским регионом;

Краснодарским краем;

Крымом;

акваториями Черного и Азовского морей.

А в селе Волчья Александровка Белгородской области дрон атаковал мотоцикл с двумя подростками 15 и 18 лет. Парни погибли.