Главное к утру 6 июля. Праздничные выплаты, медсправки по новым правилам и ускорение мобильного интернета с ИИ
Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины
По данным ведомства, под удар попали предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в:
- Днепропетровской;
- Полтавской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Киевской областях.
В министерстве заявили, что удар стал ответом на атаки на гражданскую инфраструктуру России.
Севастополь без света и пожар на промпредприятии. Что известно об атаках БПЛА за ночь
Севастополь временно остался без света из-за атак на энергетическую инфраструктуру, сообщил глава города Михаил Развожаев. Специалисты работают над тем, чтобы вернуть электричество в дома, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Губернатор посоветовал экономить заряд телефона и не включать все приборы сразу, когда свет появится. Троллейбусы на работу утром не выйдут, предупредил он.
Промышленное предприятие загорелось в Дзержинском округе Калужской области из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. Сотрудников пришлось эвакуировать. По предварительным данным, пострадавших нет.
Жители двух российских регионов остались без света из-за непогоды
В Ивановской области из-за непогоды 53 населенных пункта остались без электроэнергии. Отключения затронули Иваново, а также Ивановский, Верхнеландеховский и Пестяковский районы — всего более 6,8 тысячи жителей и свыше 2,3 тысячи домов. На месте работают аварийные бригады, ведутся восстановительные работы.
В Чувашии аварийное отключение затронуло более 3,5 тысячи абонентов, свыше 2,2 тысячи домов и 21 социально значимый объект. Проблемы со светом есть в девяти муниципальных округах. По данным на 06:30 по мск, электричество начали возвращать, без него все еще остаются более 400 жилых домов и 889 жителей.
В России предложили ввести две новые семейные выплаты
Выплачивать по 20 тысяч рублей за 50 и более лет брака предложили в Госдуме. По замыслу депутата Госдумы Татьяны Буцкой, выплату следует индексировать или увеличивать к следующим юбилейным датам совместной жизни. Сейчас подобные меры поддержки уже действуют в ряде российских регионов. Единая федеральная выплата станет способом поощрения крепких семей и поможет укрепить институт брака и традиционные семейные ценности, считает парламентарий.
Ввести ежегодные денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности предложил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что размер выплаты должен зависеть от количества детей. Такая мера станет не только подарком к семейному празднику, но и дополнительной финансовой поддержкой, поскольку во время летних каникул расходы многодетных семей обычно возрастают, добавил Гриб.
Россияне смогут получать медицинские справки за родственников
С 1 сентября 2026 года получить медицинские справки и заключения смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники, сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.
Кроме того, документы разрешат оформлять в электронном виде и в произвольной форме, если иное не предусмотрено законом.
Нейросети помогут ускорить мобильный интернет в России
Российские операторы связи планируют использовать нейросетевые алгоритмы для повышения скорости мобильного интернета. Как сообщили в Минцифры, такая технология может увеличить пропускную способность сетей на 20−30% и сократить задержки при передаче данных почти на 50%.
Для обычных пользователей это означает более быстрый мобильный интернет, стабильную связь даже в часы пик и меньшие задержки при загрузке сайтов, видео и онлайн-игр.
Нейросети также смогут применять для автоматического управления радиочастотами, оптимизации работы базовых станций и прогнозирования нагрузки на сеть.
В министерстве отметили, что эти технологии станут частью развития сетей нового поколения — 5G и 6G.
Россиян предупредили о новой схеме обмана туристов в аэропортах Стамбула
В аэропортах Стамбула и на остановках общественного транспорта активизировались мошенники, которые предлагают туристам помочь купить или пополнить транспортную карту Istanbulkart, предупредил эксперт по безопасности, бывший начальник полиции Турции Мустафа Бегюрджю.
По его словам, после такой «помощи» деньги списываются с банковской карты или передаются наличными злоумышленнику, а транспортная карта остается непополненной.
Эксперт советует не пользоваться услугами незнакомцев, самостоятельно пополнять карту через автоматы и обращаться за помощью только к официальным сотрудникам.
Ученые нашли способ остановить распространение рака поджелудочной железы
Химики из Флоридского университета A&M разработали соединения, которые в лабораторных условиях более чем на 90% подавили способность клеток рака поджелудочной железы распространяться по организму.
Новые вещества не атакуют напрямую мутировавший ген KRAS, который часто запускает развитие опухоли, а нарушают работу связанных с ним белков. Самое эффективное соединение также активировало гены, подавляющие рост опухоли, и разрушало внутренний «скелет» раковых клеток. Из-за этого клетки теряли способность двигаться и образовывать метастазы.
Пока исследования проводились только на клеточных культурах и искусственных мини-опухолях. Испытания на животных и людях еще впереди.