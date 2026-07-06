Главное к утру 6 июля. Праздничные выплаты, медсправки по новым правилам и ускорение мобильного интернета с ИИ

По данным ведомства, под удар попали предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в:

Днепропетровской;

Полтавской;

Черкасской;

Черниговской;

Киевской областях.

В министерстве заявили, что удар стал ответом на атаки на гражданскую инфраструктуру России.