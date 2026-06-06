Крупная атака дронов на Петербург, 70 млрд для Украины от НАТО и новый праздник в РФ: главное к утру 6 июня
Петербург ночью массированно атаковали украинские дроны
В ночь на 6 июня Санкт-Петербург, где сейчас проходит международный экономический форум, массово атаковали беспилотники ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Горожанам посоветовали не выходить на улицу и не удивляться проблемам с мобильной связью.
Масштабному нападению дронов украинских войск подверглась и Ленинградская область. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил об уничтожении 141 беспилотника. Обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. О пострадавших ничего не сообщается. Все экстренные службы региона находятся в режиме повышенной готовности.
Всего за ночь на 6 июня ВСУ отправили на Россию и Абхазию 376 дронов. Целями, помимо Санкт-Петербурга, стали:
- Белгородская;
- Брянская;
- Калужская;
- Курская;
- Ленинградская;
- Новгородская;
- Орловская;
- Псковская;
- Ростовская;
- Рязанская;
- Смоленская;
- Тверская;
- Тульская области;
- Московский регион;
- Крым;
- Абхазия;
- акватории Азовского и Черного морей.
В Черном море затонуло турецкое рыболовное судно
Судно Duru 67 атаковали недалеко от Севастополя, из-за чего оно получило повреждения и затонуло. Береговая охрана Турции смогла спасти команду корабля, пять человек серьезно пострадали, а один из них погиб по дороге в больницу.
США нанесли новый удар по иранским целям, Тегеран ответил
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Помимо этого, иранские военные ударили по четырем танкерам, которые попытались пройти через Ормузский пролив, несмотря на запрет. В США при этом заявили, что перехватили все ракеты и дроны, которые Иран отправил в Персидский залив.
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Эту тему представители стран поднимут на саммите 7–8 июля, который пройдет в Анкаре. Сколько уйдет времени на принятие решения — неизвестно. Для сравнения: прошлый пакет в €6 млрд Евросоюз не мог выделить два года.
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Так сфера образования отреагирует на нужды рынка труда, заявил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.
В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT.
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Назначить его планируют на 1 июля, заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это будет только памятная дата, а не официальный выходной.
Если 1 июля уже стало неформальным, неофициальным, но праздничным днем, когда собираются [ветераны], проводятся мероприятия, возлагают цветы, венки, проходят маршем, вспоминают, организовывают встречи участников различных горячих точек, соответственно, это нужно сделать.