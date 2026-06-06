Крупная атака дронов на Петербург, 70 млрд для Украины от НАТО и новый праздник в РФ: главное к утру 6 июня

В ночь на 6 июня Санкт-Петербург, где сейчас проходит международный экономический форум, массово атаковали беспилотники ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Горожанам посоветовали не выходить на улицу и не удивляться проблемам с мобильной связью.

Масштабному нападению дронов украинских войск подверглась и Ленинградская область. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил об уничтожении 141 беспилотника. Обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. О пострадавших ничего не сообщается. Все экстренные службы региона находятся в режиме повышенной готовности.

Всего за ночь на 6 июня ВСУ отправили на Россию и Абхазию 376 дронов. Целями, помимо Санкт-Петербурга, стали: