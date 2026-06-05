Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю

В чем разница между старой пенсией и новой ПДС

Раньше забрать накопительную часть пенсии разрешали только при достижении определенного возраста: в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Выплачивали их мелкими суммами до конца жизни, а передать остаток по наследству было нельзя.

Новая ПДС дает больше гибкости. Свои деньги можно забрать через 15 лет участия в программе. Если случилась беда — например потребовалось дорогое лечение или ушел из жизни кормилец, — средства отдадут досрочно. К тому же остаток теперь разрешают передавать детям и внукам.

Подробнее о программе ПДС и почему она пока не стала популярной, рассказывали в отдельной статье.