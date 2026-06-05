Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю

Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю1–5 июня
Куда переведут замороженные пенсии
Правительство готовит закон об автоматическом переводе зависших пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС).
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что накопления сейчас просто лежат мертвым грузом в Социальном фонде. Многие люди даже не помнят об этих счетах: речь идет о деньгах «молчунов» — тех, кто не перевел средства в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
В программе ПДС эти деньги будут работать на экономику и приносить доход владельцам.
Раньше забрать накопительную часть пенсии разрешали только при достижении определенного возраста: в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Выплачивали их мелкими суммами до конца жизни, а передать остаток по наследству было нельзя.
Новая ПДС дает больше гибкости. Свои деньги можно забрать через 15 лет участия в программе. Если случилась беда — например потребовалось дорогое лечение или ушел из жизни кормилец, — средства отдадут досрочно. К тому же остаток теперь разрешают передавать детям и внукам.
Подробнее о программе ПДС и почему она пока не стала популярной, рассказывали в отдельной статье.
Управлять деньгами «молчунов» будет специальный фонд. Глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов сообщил, что контроль над новой структурой заберет государство. Ожидается, что 74,49% акций фонда получит структура ВЭБа, и до 2047 года продавать эту долю запретят.
— до такой суммы могут составить активы нового мегафонда.
Для понимания масштабов: сейчас у всех 32 частных пенсионных фондов страны вместе взятых активы составляют 7 трлн рублей.
Не все во власти не разделяют оптимизма Минфина. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин уверен, что автоматическая конверсия может напугать граждан.
Депутат назвал механизм избыточным, ведь в стране уже работают законы, которые позволяют перевести пенсию добровольно. По его словам, любые резкие движения с замороженными деньгами вызывают у людей недоумение и страх блокировок.
Как россияне выбираются из долговой ямы
Центробанк зафиксировал, что кредитная нагрузка жителей страны рухнула до минимума с 2019 года. Граждане отдают на погашение долгов всего 9,1% от доходов. Еще в январе 2025 года этот показатель держался на уровне 10,7%.
Это произошло потому, что банки стали массово отказывать в займах из-за жесткой политики ЦБ, а старые ссуды люди постепенно закрыли. Если вы отдаете по старым долгам больше половины своего бюджета, получить одобрение практически невозможно.
— именно столько заявок на кредиты сейчас одобряют банки.
Охлаждение финансового рынка хорошо заметно в цифрах.
В прошлом году выдача потребительских кредитов сократилась почти на 5%. Да и сами россияне теперь подходят к крупным тратам сдержанно. Многим кажется разумнее положить деньги на вклад под 12–14%, чем брать кредит под 25–30%.
Дополнительное влияние оказали процедуры банкротства: должники списывают огромные суммы, и эти невыплаченные кредиты исчезают из общей статистики.
Цифра в 9,1% — это средний показатель. Аналитики берут отношение всех доходов жителей страны к их затратам на обслуживание долгов. У граждан с гигантскими заработками кредитов почти нет, и это тянет общую статистику вниз. А вот у типичных заемщиков со средними доходами реальная кредитная нагрузка может даже расти.
Аналитики ждут, что к концу 2026 года ключевая ставка опустится до 12–12,5%. Но нового кредитного бума не случится.
С 2026 года банки учитывают при выдаче средств только официальные доходы. Так что послабления почувствуют главным образом новые клиенты с «белыми» зарплатами. Они смогут оформлять ипотеку и автокредиты с комфортными ежемесячными платежами.
А вот старым клиентам спешить не стоит: если захотите рефинансировать долг, банки вряд ли предложат ставку ниже 16–17%. Придется набраться терпения и дождаться более выгодных условий на рынке.
Сколько стоит застраховать жилье от падения дронов
Крупнейшие страховые компании предлагают добавить в полис защиту квартиры или дачи от военных рисков, включая падение беспилотников и ударные волны. За такую опцию придется доплатить около 10–12% к стандартной цене страховки.
— таковы максимальные суммы выплат в зависимости от компании.
Если недвижимость задело обломком или взрывной волной, обязательно потребуются справки от компетентных государственных органов. Как говорят участники рынка, без официальной бумаги получить компенсацию не выйдет — страховщики опираются исключительно на документы.
Юристы советуют внимательно читать мелкий шрифт. Единого закона, который четко определяет границы таких рисков, пока нет. Каждая компания пишет правила по-своему, поэтому могут возникнуть сложности при установлении точных причин разрушения.
Что еще важно: налоги на гаджеты, подорожание вузов и фейки
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Технологический сбор на электронику отложили до декабря. Изначально платеж (до 5 тысяч рублей за единицу товара) хотели собирать с производителей и импортеров уже с 1 сентября. Деньги пойдут в спецфонд на развитие технологий, но для покупателей это, скорее всего, означает рост цен на ноутбуки, планшеты и смартфоны.
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