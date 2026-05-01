Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая

В Туапсе до сих пор пытаются потушить пожар на морском терминале, который вспыхнул после атаки украинских беспилотников прошедшей ночью. С огнем борются 143 человека и 25 единиц техники.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, жертв и пострадавших нет. При этом ситуация в районе и без того тяжелая: специалисты и волонтеры до сих пор разбираются с разливом нефтепродуктов с прошлых атак. Уже собрали и вывезли больше 13 тысяч кубометров мазута и грязной земли, на берегу работают 790 человек и 48 машин.

В гостиницах пока живут 85 местных жителей, которых эвакуировали из-за пожара на НПЗ.

Вдобавок ко всему в крае резко ухудшилась погода: начались залповые дожди, самый пик ожидают в ночь на 2 мая. По словам главы региона, пункты эвакуации уже приведены в максимальную готовность, системы оповещения тоже.