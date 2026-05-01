Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
Пожар на терминале, мазут и залповые ливни: что происходит в Туапсе
В Туапсе до сих пор пытаются потушить пожар на морском терминале, который вспыхнул после атаки украинских беспилотников прошедшей ночью. С огнем борются 143 человека и 25 единиц техники.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, жертв и пострадавших нет. При этом ситуация в районе и без того тяжелая: специалисты и волонтеры до сих пор разбираются с разливом нефтепродуктов с прошлых атак. Уже собрали и вывезли больше 13 тысяч кубометров мазута и грязной земли, на берегу работают 790 человек и 48 машин.
В гостиницах пока живут 85 местных жителей, которых эвакуировали из-за пожара на НПЗ.
Вдобавок ко всему в крае резко ухудшилась погода: начались залповые дожди, самый пик ожидают в ночь на 2 мая. По словам главы региона, пункты эвакуации уже приведены в максимальную готовность, системы оповещения тоже.
Сейчас прикладывают все силы, чтобы не допустить попадание нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые. На месте продолжают очищать береговую линию и приводить в порядок улицы города.
На фоне развернувшейся сложной ситуации в Краснодарском крае россияне планируют отдых в обход Черноморского побережья — турпоток на Кубань просел на 20% по сравнению с 2025 годом.
Регион опустился на третье место в рейтинге самых популярных внутренних направлений, пропустив вперед Татарстан (вторая строчка, +46,7%) и Санкт-Петербург (первая строчка, –18,9%). Замыкают пятерку Нижний Новгород и Калининградская область.
Иран передал новый мирный план и обвинил США во лжи: что нового в конфликте на Ближнем Востоке
Иран отправил Пакистану — посреднику в переговорах с США — текст нового плана по разрешению конфликта и заключению перемирия. Согласно документу, сначала прекращается война, и Иран с Ливаном получают гарантии безопасности. Потом стороны обсудят управление Ормузским проливом, и только после достижения согласия по этим пунктам начнутся переговоры по ядерной программе.
При этом глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что США сильно занижают траты на военную операцию против Ирана. А значит, война на Ближнем Востоке обходится Штатам намного дороже.
Пентагон лжет. Авантюра премьера Израиля Нетаньяху обошлась Америке в $100 млрд прямых затрат.
Так иранский министр отреагировал на сообщения Пентагона о том, что на военные действия в Иране выделили всего $25 млрд, хотя независимый портал Iran War Cost Tracker еще 29 апреля писал, что сумма уже перевалила за $65 млрд.
Археолог Эрмитажа Бутягин вернулся в Петербург после пяти месяцев в польской тюрьме. Что с ним случилось
1 мая Александр Бутягин, заведующий сектором археологии Северного Причерноморья Эрмитажа, наконец-то вернулся домой после заключения в иностранной тюрьме. 28 апреля его освободили в рамках обмена на белорусско-польской границе.
Российского археолога задержали 4 декабря 2025 года в Варшаве, когда он ехал из Нидерландов на Балканы с историческими лекциями. Это произошло по запросу Украины: Киев обвинил ученого в незаконных археологических раскопках в Крыму, которые нанесли ущерб стране, по их оценке, в 200 млн гривен (около $4,6 млн).
Суд первой инстанции в Варшаве одобрил экстрадицию Бутягина на Украину, но защита планировала обжаловать решение. Срок ареста постоянно продлевали, археолог должен был находиться в СИЗО до 1 июня, однако его удалось обменять.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал операцию по освобождению российского ученого «сложной и ответственной».
В интервью после освобождения Бутягин признался, что задержание для него неожиданностью не стало.
Сказали, есть претензии Украины по части незаконных раскопок. Я знал об этом. Не то что был удивлен, но до этого бывал в Италии, и ничего не случилось.
Теперь археолог к поездкам на международные форумы будет относиться осторожнее. Правда, перед этим ученый планирует разобраться с работой, которая накопилась в его отсутствие: перед новой экспедицией в Крым ему еще нужно сдать отчеты по предыдущей. К тому же Бутягину потребуется купить технику вместо той, которую у него изъяли в Польше.
Авария с вертолетом, нападение на губернатора и гибель четырех детей: крупные происшествия за 1 мая
В Усинске вертолет с вахтовиками зашел на жесткую посадку и завалился на бок. На его борту находились 24 человека, из них трое — члены экипажа. 10 человек получили травмы, их госпитализировали. Предварительная причина случившегося — техническая неисправность.
В Екатеринбурге неизвестный мужчина бросился к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, когда тот появился на первомайском митинге у «Екатеринбург Арены». Мужчину моментально скрутила охрана, а очевидцы рассказали, что нападавший в спортивном костюме вел себя агрессивно и, возможно, был пьян.
Губернатор при этом не пострадал, продолжил фотографироваться с местными жителями и даже не стал менять рабочий график. А мужчину отправили в участок.
Под Екатеринбургом в массовом ДТП с участием четырех автомобилей погибли четверо детей: «Рено» выехал на встречную полосу, столкнулся с «тойотой», после чего его откинуло в грузовик, а затем — в еще одну легковушку. Машина загорелась.
В «рено» находились пять человек, четверо из них погибли — по предварительным данным, все они были несовершеннолетними. Еще одну пассажирку, пострадавшую в ДТП, отправили в больницу в тяжелом состоянии.
Что еще важно: первый успех российской онковакцины, ограничения на пауэрбанки и многое другое
У первого пациента, которому в апреле начали вводить новую уникальную российскую мРНК-вакцину от меланомы с метастазами, обнаружили положительные изменения. Иммунная система начала видеть раковые клетки и учиться их атаковать, объяснил академик Александр Гинцбург.
При этом 60-летнему мужчине предстоит еще около десяти капельниц с препаратом. Следующий этап лечения запланирован на майские праздники. Сейчас пациент находится дома в Курской области, за ним наблюдают врачи местного онкодиспансера.
Комнаты матери и ребенка нужны не только в вузах, но и на предприятиях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Многим не нужно отдавать ребеночка на целый день. Три-четыре часа (может быть достаточно). И вот для этого создание этих самых комнат матери и ребенка в принципе очень важно. При этом речь идет не только о вузовской системе, речь идет и о работодателях.
По ее словам, вице-премьер Денис Мантуров уже обсуждает эту инициативу с региональными работодателями.
Шумомеры стоит устанавливать на дачах и в частном секторе, уверен зампред Комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев. По его словам, сейчас их планируют внедрять в городской среде, чтобы следить за слишком громким транспортом.
Такие современные технологии будут во благо и помогут людям защищать свое право на отдых без лишних волнений.
Григорьев подчеркивает, что нужно соблюдать баланс: шумные хозяйственные работы и вечеринки с громкой музыкой должны проводиться в разрешенные часы, по ночам их уже будут расценивать как нарушение.
В российских аэропортах ужесточат контроль за пауэрбанками из-за частых пожаров на борту. Сотрудники службы безопасности теперь будут проверять реальную емкость литиевых батарей, чтобы те соответствовали новым требованиям. Каждый аккумулятор должен иметь защиту от короткого замыкания.
Перевозить пауэрбанки можно будет только в ручной клади и не более двух штук на пассажира. При этом пользоваться ими во время полета будет нельзя.
Российские миллиардеры стали богаче с начала 2026 года.
на столько увеличилось состояние богатейших россиян за первые 4 месяца 2026-го
По данным Bloomberg, больше всего состояние выросло:
- у сооснователя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, он заработал $5,8 млрд (состояние достигло $24,7 млрд);
- главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, заработал $4,94 млрд (до $28,6 млрд);
- Геннадия Тимченко, заработал $3,4 млрд (до $17,7 млрд).
В то же время сооснователь Telegram Павел Дуров потерял $2,08 млрд, его состояние сократилось до $12,3 млрд.
Что еще интересно: потерянный «Оскар» и слухи о новой фобии Николая Дроздова
*Российский режиссер Павел Таланкин, который на последней церемонии «Оскар» получил заветную статуэтку, потерял ее в самолете.** Сотрудники аэропорта потребовали переместить награду из ручной клади в багаж, потому расценили ее как потенциальное оружие. Режиссер согласился, но по прилете в багаже ее не обнаружил.
*Павел Таланкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Николай Дроздов закончил карьеру из-за верминофобии, развившейся на почве онкологии, — об этом заявили некоторые СМИ. По их данным, легендарный телеведущий из-за ослабленного иммунитета якобы опасается подцепить какую-либо инфекцию, поэтому ведет затворнический образ жизни и никуда не выходит. Однако друг Дроздова это опроверг.
На даче сидит, загорает, готовится к лекциям, книжки читает. Николай Николаевич же надел маску задолго до коронавируса, потому что его все узнавали, а он любит быстренько проскочить в метро. Ну едет мужик в маске, и все, никто не обращал на него внимания. Верминофобия — ничего себе. Ну придумали, что хочешь.
По словам Мирошника, Дроздов как был очень общительным, так и остался, просто не всегда бывает время на общение.