Режиссер из России потерял статуэтку «Оскара»

Режиссер Таланкин потерял статуэтку «Оскара» во время перелета

Режиссер Павел Таланкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), победивший в кинопремии «Оскар», потерял статуэтку во время перелета. Об этом сообщает издание New York Post.

«Статуэтка исчезла после странной ситуации в аэропорту, когда [сотрудники службы безопасности] достали ее из ручной клади [Таланкина] и потребовали сдать в багаж. После перелета она пропала», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности признали статуэтку предметом, который может использоваться как оружие. При этом, по словам режиссера, до этого у него никогда не было проблем с провозом статуэтки в ручной клади.

Министерство юстиции России включило Таланкина в реестр иностранных агентов 27 марта. По мнению ведомства, Таланкин принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.