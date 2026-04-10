Взрыв пиротехники с жертвами во Владикавказе, «белый список» VPN и спасение из секты. Главное за 10 апреля
Во Владикавказе взорвался склад с фейерверками. Погибли люди
Днем 10 апреля во Владикавказе прогремел взрыв. Горожане увидели огромные клубы дыма, среди которых вспыхивали огни фейерверков. Как выяснилось, взорвалась пиротехника на складе, а сразу после взрыва помещение загорелось, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.
В эпицентре взрыва полностью обрушился фасад здания. Взрывная волна повредила автомобили, припаркованные неподалеку. Хлопки фейерверков, которые раздавались еще долго после начала пожара, мешали спасателям начать тушить огонь и разбирать завалы. Под которыми, как выяснилось, оказались люди.
По предварительным данным, всего пострадали 14 человек, в том числе двое детей, одному из которых всего годик. Всех пострадавших отвезли в три разные больницы. Четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Североосетинский Следком начал проверку по факту случившегося. На момент публикации в МЧС республики заявили, что угрозы повторного взрыва нет.
Иран объявил, когда откроет Ормузский пролив
Танкеры и другие иностранные суда смогут свободно проплывать мимо Ирана только когда закончится война с США и Израилем, заявил представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Илахи.
Так как война еще не закончена, Иран контролирует Ормузский пролив. Я уверен, что после войны он станет открытым и страны выиграют от этого.
Тем временем США и Иран готовятся к переговорам в Исламабаде (Пакистан).
Вице-президент США Джей Ди Вэнс настроен оптимистично: «Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными».
Иранская сторона куда осторожнее. Тот же представитель верховного лидера прямо допустил, что переговоры могут быть для американцев лишь способом выиграть время перед новым ударом.
Между нами и Соединенными Штатами Америки нет доверия.
7 апреля Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. По условиям сделки Иран пропускал суда через пролив — но не более 15 в день. Financial Times на следующий день сообщила что Тегеран требует по $1 в криптовалюте за каждый баррель нефти на борту каждого танкера. Представитель Ирана назвал эту информацию «разговорами».
Перемирие быстро дало трещину. Израиль продолжил атаки на «Хезболлу» в Ливане — погибли более 250 человек, пострадали свыше 1000. Иран счел это нарушением договоренностей: в соглашении о прекращении огня было условие об остановке боев в Ливане. Тегеран снова заблокировал пролив и пригрозил «сдерживающим ударом» по Израилю.
Трамп отреагировал резко: написал, что Иран «из рук вон плохо — некоторые сказали бы бесчестно» справляется с пропуском танкеров, и пообещал: поставки нефти восстановятся в любом случае — с Ираном или без него.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти. Пока движение по нему ограничено, нефтяные цены остаются высокими — это выгодно российскому бюджету, но разгоняет инфляцию по всему миру.
Двое туристов погибли на Камчатке после ссоры и разделения тургруппы
На Камчатке 10 апреля нашли группу потерявшихся в заснеженных горах туристов — двое из них оказались мертвы, пятеро получили серьезные обморожения. Об этом сообщило правительство Камчатского края.
Туристы-лыжники вышли на сложный маршрут по природному парку «Налычево» 28 марта. Всего их было 9 человек. Они официально зарегистрировала свой поход, а вернуться обратно должны были 10 апреля. Но все пошло не по плану.
3 апреля, когда тургруппа дошла до Таловского кордона, ее участники поссорились. Причиной стали разногласия относительно дальнейшего маршрута. 22-летняя руководительница группы настаивала на том, чтобы повернуть и пойти по более безопасному короткому маршруту, а остальные участники хотели идти по изначально утвержденной тропе.
В итоге глава тургруппы и ее молодой человек пошли короткой тропой и вскоре вышли в поселок Пиначево.
Другие пятеро туристов продолжили путь к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Затем на регион обрушился циклон со штормовым ветром.
Утром 10 апреля началась спасательная операция. Сотрудники МЧС искали пропавших туристов на снегоходах, а помогали им спасатели на самолете. Туристов отыскали, но выжили не все.
Как заявил глава ГУ МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев, у них были палатка, еда и печка, а причиной гибели туристов стало «пренебрежение элементарными правилами безопасности». По его мнению, разделение было роковой ошибкой.
Туристы приехали на Камчатку из Санкт-Петербурга и Череповца. Погибшие — 22-летний и 24-летний петербуржцы.
Во Владимирской области почти 400 человек пострадали от кишечной инфекции
В городе Муроме уже зарегистрировано 375 случаев ОКИ, предварительно вызванной норовирусом (по данным местного управления Роспотребнадзора, его обнаружили в пробах воды).
Среди обратившихся к врачам — 188 детей, 187 взрослых. Из них госпитализированы 32 ребенка, 38 взрослых. Все они в среднетяжелом состоянии.
На всякий случай медики начали вакцинацию от гепатита А, так как симптомы и пути заражения у этой болезни и норовирусной инфекции схожи.
Держим ситуацию на контроле. Роспотребнадзор сейчас занимается установлением причины подъема заболеваемости, взяты пробы воды для анализа. Также заключили контракт на поставку 2000 доз вакцины от гепатита А. Поставку ожидаем на следующей неделе.
Минздрав региона также решил закупить 30 литров лекарства бактериофага для борьбы с кишечной инфекцией у детей.
Что еще важно: засекреченная информация о нападениях в школах, «белый список» VPN и ложь WhatsApp*
В Госдуму внесут проект об ограничении информации о нападениях в школах, сообщил депутат ГД Метелев. По его словам, после громких событий такого рода журналисты и паблики в соцсетях якобы «начинают героизировать преступников», и людей со слабой психикой это может вдохновлять на повторение подобных поступков. Ситуацию нужно менять, заявил депутат. Текст инициативы уже согласован с правительством и администрацией президента.
В России введут «белый список» корпоративных VPN и «легитимных» Proxy-серверов. Речь идет о VPN, которые ограничивают доступ к запрещенным ресурсам и сотрудничают с Роскомнадзором. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на близкий к правительству источник, такой список уже есть. В нем находится около 75 000 адресов, и ведет его Роскомнадзор. Компании сами передают данные о своих VPN, а Роскомнадзор сообщает им информацию о блокировке новых адресов и протоколов.
Шифрование в WhatsApp* претендует на звание крупнейшего мошенничества в истории, заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, несмотря на заявления, компания «читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам». Мессенджер Telegram так «никогда не делал и не будет».
Шествие «Бессмертного полка» в 2026 году пройдет в смешанном формате. Там, где обстановка в регионе РФ позволит, мероприятия пройдут на улицах. В других случаях из соображений безопасности шествие будет онлайн.
Утром пятницы в Telegram случились крупномасштабные сбои. По данным интернет-сервиса DownDetector, количество жалоб на работу приложения и сайта увеличилось более чем в 4 раза. В половине случаев пользователи отмечали проблемы с мобильным приложением, невозможность отправки и получения сообщений, а также сбои при загрузке фото и видео.
*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Что еще интересно: тренд на черновики в телеграме, спасенная из секты девочка и гражданская война обезьян
Москвичка спасла 10-летнюю сестру от родителей-фанатиков — те летом 2025 года вступили в секту «Русская православная церковь — Царская империя» в Ульяновской области и забрали ребенка с собой. Девочка осталась без обучения, медицинской помощи, общения со сверстниками, а ее режим питания, сна и отдыха серьезно нарушился.
Ее мать при этом утверждала, что «спасает себя и дочь от скорого конца света и динозавров». Тогда старшая дочь пары, 33-летняя жительница Москвы обратилась в суд и добилась ограничения родителей в правах и передачи 10-летней сестры органам опеки. Собирается ли она забрать девочку себе, неизвестно.
Жители Земли приготовились к магнитным бурям — они накроют планету уже 10–12 апреля. Вероятность бурь в этот раз оценивают в 90%. Во всем виновата корональная дыра средних размеров на Солнце, которая и возмущает магнитное поле планеты.
К счастью, сильные бури в ближайшие выходные исключены. По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, наиболее вероятно, что бури будут слабыми и средними.
Дикие шимпанзе развязали гражданскую войну в Уганде: в крупном племени Нгого произошел раскол, из-за чего погибли минимум 24 из более чем 200 обезьян. К такому выводу пришла международная компания ученых из США, ФРГ, КНР и Уганды.
Группа шимпанзе жила мирно около 20 лет, но в 2015 году, после смерти нескольких ключевых самцов, раскололась на две группы. Новые племена стали нападать друг на друга и даже убивать чужих детенышей, и способствовали этому в первую очередь внутренние конфликты.
Исследование Нгого, отмечают ученые, может привести к переоценке моделей человеческих войн, которым, кажется, тоже не всегда нужны этнические или религиозные предпосылки.
В «Телеграме» новый тренд — эмодзи со словом «черновик». В пятницу компании и блогеры стали массово использовать его в своих постах. Внешне этот эмодзи похож на надпись, которая появляется при набранном, но еще не отправленном сообщении. Посты с «черновиком» появились у Банка России, Т-Банка, «Самоката», Ozon, Wildberries и в сотнях других каналов — больших и не очень.
Пару «черновику» составил эмодзи «чистовик». В отличие от красного «черновика», это надпись зеленого цвета. Им тоже воспользовались крупные бренды: от «Сбера» до «Яндекс Маркета».