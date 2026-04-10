Взрыв пиротехники с жертвами во Владикавказе, «белый список» VPN и спасение из секты. Главное за 10 апреля

На Камчатке 10 апреля нашли группу потерявшихся в заснеженных горах туристов — двое из них оказались мертвы, пятеро получили серьезные обморожения. Об этом сообщило правительство Камчатского края.

Туристы-лыжники вышли на сложный маршрут по природному парку «Налычево» 28 марта. Всего их было 9 человек. Они официально зарегистрировала свой поход, а вернуться обратно должны были 10 апреля. Но все пошло не по плану.

3 апреля, когда тургруппа дошла до Таловского кордона, ее участники поссорились. Причиной стали разногласия относительно дальнейшего маршрута. 22-летняя руководительница группы настаивала на том, чтобы повернуть и пойти по более безопасному короткому маршруту, а остальные участники хотели идти по изначально утвержденной тропе.

В итоге глава тургруппы и ее молодой человек пошли короткой тропой и вскоре вышли в поселок Пиначево.

Другие пятеро туристов продолжили путь к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Затем на регион обрушился циклон со штормовым ветром.

Утром 10 апреля началась спасательная операция. Сотрудники МЧС искали пропавших туристов на снегоходах, а помогали им спасатели на самолете. Туристов отыскали, но выжили не все.

Как заявил глава ГУ МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев, у них были палатка, еда и печка, а причиной гибели туристов стало «пренебрежение элементарными правилами безопасности». По его мнению, разделение было роковой ошибкой.

Туристы приехали на Камчатку из Санкт-Петербурга и Череповца. Погибшие — 22-летний и 24-летний петербуржцы.