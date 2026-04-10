01:22, 10 апреля 2026Мир

Трамп сообщил о восстановлении поставок нефти

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что поставки нефти в ближайшее время будут восстановлены. Развитие событий в этой сфере будет складываться вне зависимости от того, будет ли принимать в этом участие Иран, заявил глава Белого дом в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что благодаря его действиям у Исламской Республики «никогда не будет ядерного оружия». По словам американского лидера, ему не важно, будет ли Иран содействовать скорому возобновлению поставок или нет.

Помимо прочего, Трамп обрушился с критикой на журналистов газеты The Wall Street Journal. Ранее издание писало, что президент США объявил преждевременную победу. Тем временем, хозяин американской администрации считает, что «это действительно победа, и в ней нет ничего преждевременного».

Ранее Дональд Трамп сказал, что Иран проиграл в войне с США и теперь вынужден соглашаться на все условия мирного договора. «Не забывайте, что они потерпели поражение», — добавил лидер Америки.

