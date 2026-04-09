Трамп сделал заявление об Иране

Трамп: Иран вынужден соглашаться на все условия мирного соглашения

Иран потерпел поражение и вынужден соглашаться на все условия мирного соглашения. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

«Они соглашаются со всем, с чем им приходится соглашаться. Не забывайте, что они потерпели поражение», — отметил он. Американский лидер добавил, что у Исламской Республики нет армии.

До этого Дональд Трамп предупредил, что Иран ждут болезненные последствия в случае отказа от заключения сделки с Вашингтоном.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. «Мне кажется, что те, кто вовлечены в конфликт, они сами не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее», — добавил он.