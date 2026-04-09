Трамп пригрозил Ирану фразой «будет очень больно»

20:59, 9 апреля 2026Мир

Трамп: Иран ждут болезненные последствия в случае отказа от сделки
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Иран ждут болезненные последствия в случае отказа от заключения сделки с Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает NBC News.

«Если они не заключат сделку, то им будет очень больно», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Позже стало известно, что переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля.

