Ветераны СВО в оборонке, вдвое больше переработок и глисты с огорода. Главное за 14 мая

Ветераны СВО на предприятиях, слияние ОПК и «гражданки»: о чем говорил Путин на съезде
14 мая президент Владимир Путин выступил на юбилейном, 10-м съезде Союза машиностроителей России. Глава государства обозначил цели, к которым будет стремиться отечественная промышленность и страна в целом. Самое важное из речи Путина — ниже.
Технологический суверенитет и собственные ключи
Жизнь и вызовы, которые регулярно встают перед россиянами, доказали, что нужно самостоятельно закрывать все потребности, заявил президент.
Нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства.
При этом он отметил, что Россия не собирается совсем прекращать сотрудничество с другими странами.
«Укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе, напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», — подчеркнул Путин.
Скорость внедрения и инновации
Между идеей, ее воплощением в жизнь и внедрением в производство должно проходить минимальное количество времени, убежден президент.
Скорость и принятия решения, и внедрения чрезвычайно важны. Мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов. Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах.
В компаниях оборонно-промышленного комплекса со скоростью помогут ветераны СВО, которые привыкли быстро принимать решения и лучше всех знают, что требуется военным, заявил президент.
Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут наши ребята, мы с полным основанием говорим — наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи, хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях, знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения.
Интеграция ОПК и гражданского сектора, СВО и кадры
Путин призвал уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленные и гражданские. И в этом значительно поможет устройство ветеранов СВО на работу в такие предприятия.
Среди ветеранов специальной военной операции много талантливых людей, которые нужны оборонно-промышленному комплексу России. Ребята воюют, показывают себя. Нужно их поддержать. Надо искать талантливых, там много талантливых людей! Я встречаюсь с ними, поверьте мне, талантливых, современных, хорошо мыслящих.
Президент попросил правительство, министерства и руководителей компаний расширять программы профессиональной подготовки и стажировок для ветеранов СВО, и не только.
Готовить инженерные кадры можно уже со школы. Глава государства напомнил, что за последние 5 лет через программы Союза машиностроителей и Минобрнауки прошли около 4 млн школьников, студентов и молодых инженеров. Путин призвал и дальше воспитывать поколение с «современным инновационным инженерным мышлением», от которого зависит будущее страны.
Переработки выросли вдвое, а удаленка оказалась под угрозой. Что еще изменилось на рынке труда
С 1 сентября 2026 года работодатели смогут увеличить годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Такой закон приняла Госдума.
Как и раньше, привлекать сотрудника к переработкам можно только с его письменного согласия.
Для таких трудоголиков работодатель предложит нововведения:
- дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации (с сохранением места работы и среднего заработка);
- работников предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудящихся во вредных условиях можно привлекать к «повышенным» переработкам только при отсутствии медицинских противопоказаний;
- запрет на работу больше 4 часов в течение двух дней подряд отменяется, теперь можно каждый день перерабатывать до 4 часов.
Оплачиваться сверхурочная работа будет так:
- в рамках 120 часов первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, вторые два часа — в двойном;
- в рамках 120–240 часов оплата каждого часа сразу идет в двойном размере.
К концу 2026 года количество удаленщиков в России может снизится почти вдвое — до 600–800 000 человек, считает (https://www.gazeta.ru/social/news/2026/05/14/28461823.shtml) HR-специалист Дарья Самойлова. К ноябрю 2024 года более 77% компаний уже вернули сотрудников в офисный или гибридный формат, а доля полноценной дистанционной работы сократилась до 7%.
Как поясняют в компаниях, удаленка снижает производительность на 10% из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации. Из-за этого принятие решений занимает больше времени, а для некоторых отраслей это особенно критично.
Молодые сотрудники от 25 до 29 лет при поиске работы ориентируются на высокую зарплату. Хотя они могут уступить в этом вопросе, если пообещать им быстрый карьерный рост.
Современная молодежь, особенно в возрасте 25–29 лет, когда они начинают планировать семью, отношения, (становятся) более требовательны в определенном смысле к условиям труда, нагрузке, уровню заработной платы.
Что еще важно: подорожание морепродуктов, самозапрет на покупки, аферы с автострахованием и другое
Цены на морепродукты в России выросли на 10–40% по сравнению с 2025 годом, рассказали представители рынка. Кальмар и северная креветка подорожали примерно на 10%, филе трески — на 20%, а чилийские мидии — на 40%.
Как объяснили владельцы рыбных ресторанов, причина такого роста цен в дорогой логистике (рыбу с Дальнего Востока выгоднее продать в Азию, чем везти через всю Россию), снижении вылова и погодных условий. Из-за обстановки на рынке рестораны повышают цены в меню или заменяют ингредиенты (например, салат романо на айсберг, а тунца на сурими).
Добровольный самозапрет нужно ввести на крупные онлайн-покупки и финансовые операции, которые связаны с высоким риском. С таким предложением выступил зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. По его словам, это бы помогло ограничивать время и расходы, которые некоторые россияне (особенно несовершеннолетние) оставляют в Сети.
Однако в Общественной палате [предупредили[(https://tass.ru/obschestvo/27410195), что распространение самозапрета на онлайн-покупки спровоцирует появление мошенников, которые начнут предлагать займы на эти категории товаров, и приведет к росту сделок за наличные.
В России мошенники все чаще используют подставную схему со страхованием авто. Они покупают дорогие китайские автомобили, при страховании указывают еще более значительную стоимость, а затем инсценируют ДТП или кражу. Страховая выплачивает владельцу положенную сумму, а мошенники восстанавливают авто и перепродают его или вывозят за границу.
Российские отели поймали на завышении звезд. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и обнаружили, что 11 компаний, которые и должны оценивать российские отели, делали это с нарушениями. Они получали за процедуру 60 000–120 000 рублей и в итоге ставили звезды на порядок выше, а это влияет на стоимость услуг.
работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной категории.
С компаниями-нарушителями провели профилактические беседы, но, если проблема повторится, у них могут отозвать лицензию.
Что еще интересно: опасная сирень и огородные глисты
Букет сирени может вызвать сильную головную боль, аритмию, нарушение сна и даже ухудшение зрения. Об этом предупредила замдиректора ботсада ННГУ Татьяна Хрынова. По ее словам, в листьях сирени и соцветиях содержится сердечный гликозид сирингин. Чувствительность к нему у людей разная, поэтому размещать сирень нужно только в проветриваемом месте и ни в коем случае не в спальне.
Из-за немытых овощей и фруктов с огорода можно заразиться глистами, заявил хирург Александр Умнов. По его словам, дополнительным источником паразитов могут стать вода из-под крана, сырое мясо и рыба, контакт с зараженными домашними питомцами, грязные руки и даже постельное белье.
- повышенная температура;
- кожный зуд и пожелтение;
- отеки;
- увеличение лимфоузлов;
- боль в мышцах и суставах без видимой причины;
- проблемы с дыханием;
- расстройство пищеварения и диарея;
- неврологические нарушения.