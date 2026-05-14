Ветераны СВО в оборонке, вдвое больше переработок и глисты с огорода. Главное за 14 мая

Цены на морепродукты в России выросли на 10–40% по сравнению с 2025 годом , рассказали представители рынка. Кальмар и северная креветка подорожали примерно на 10%, филе трески — на 20%, а чилийские мидии — на 40%.

Как объяснили владельцы рыбных ресторанов, причина такого роста цен в дорогой логистике (рыбу с Дальнего Востока выгоднее продать в Азию, чем везти через всю Россию), снижении вылова и погодных условий. Из-за обстановки на рынке рестораны повышают цены в меню или заменяют ингредиенты (например, салат романо на айсберг, а тунца на сурими).

Добровольный самозапрет нужно ввести на крупные онлайн-покупки и финансовые операции, которые связаны с высоким риском. С таким предложением выступил зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. По его словам, это бы помогло ограничивать время и расходы, которые некоторые россияне (особенно несовершеннолетние) оставляют в Сети.

Однако в Общественной палате [предупредили[(https://tass.ru/obschestvo/27410195), что распространение самозапрета на онлайн-покупки спровоцирует появление мошенников, которые начнут предлагать займы на эти категории товаров, и приведет к росту сделок за наличные.

В России мошенники все чаще используют подставную схему со страхованием авто. Они покупают дорогие китайские автомобили, при страховании указывают еще более значительную стоимость, а затем инсценируют ДТП или кражу. Страховая выплачивает владельцу положенную сумму, а мошенники восстанавливают авто и перепродают его или вывозят за границу.