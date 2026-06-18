Главное за 18 июня. Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде
Россия пообещала регулярно бить по Украине в ответ на налеты. Последствия крупнейшей атаки на Москву
Россия будет регулярно наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины в ответ на налеты беспилотников. После крупнейшей за последние два года атаки Киева на Московский регион глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия приступит к «массированным групповым ударам» по объектам ВСУ.
Я давно уже убежден, что слов недостаточно.
Он добавил, что военные уже выполняют задачу президента.
Тем временем Владимир Зеленский после атаки на Москву заговорил о мире.
При этом «сделать необходимые шаги в дипломатии», по его словам, должна Россия.
Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул: попытки Киева запугать российское общество ни к чему не приведут.
Последствия атаки на Москву
Пострадавшие
В результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек, включая двоих детей. Трехлетнего ребенка госпитализировали в Котельниках, а десятилетнюю девочку — в Раменском.
Пожар на «Садоводе»
Силы ПВО сбили на подлете к столице рекордные 194 беспилотника. Несколько дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где начался пожар. Другой аппарат рухнул на рынке «Садовод» — огонь быстро охватил торговые ряды, а небо заволокло черным дымом.
«Не хочу лысеть»: слухи о «нефтяном дожде»
Жители Люберец и Балашихи после пожара на НПЗ заметили на машинах и детских площадках черные маслянистые пятна. Пользователи в соцсетях начали паниковать из-за слухов о токсичном «нефтяном дожде», который якобы приводит к отравлению и облысению.
Министерство экологии Подмосковья эти слухи опровергло. В ведомстве объяснили, что на землю осел обычный пепел от пожара.
Специалисты не зафиксировали в воздухе превышения по вредным веществам.
СК раскрыл детали подрыва автобуса с белорусскими детьми под Брянском
Металлические поражающие элементы обнаружили следователи в обломках украинского дрона, который атаковал автобус с детьми под Брянском. Осколки металла были зашиты прямо в корпус и электронику БПЛА, рассказали в Следкоме.
Атака произошла утром 17 июня на трассе Брянск — Новозыбков, возле деревни Нельжичи. Дрон ударил по автобусу, в котором ехали 44 человека, включая 28 подростков из белорусской футбольной команды.
Сопровождавшая детей женщина погибла на месте, еще восемь человек получили ранения.
Один из раненых детей сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Минск потребовал от Киева официальных объяснений и уже обратился в международные инстанции.
Следователи России и Белоруссии открыли уголовные дела о теракте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал удар по автобусу с подростками «открытым фашизмом». Белорусский лидер подчеркнул, что оператор дрона сознательно целился в детей.
Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт — это открытый фашизм, когда бьют по детям.
Что еще важно: новые ставки по семейной ипотеке, подорожание айфонов и риск ареста на популярном курорте
Новые ставки по семейной ипотеке могут утвердить уже 19 июня.
Минстрой предлагает сделать процентную ставку минимальной для многодетных семей и максимальной — для заемщиков с одним ребенком. Замминистра Никита Стасишин добавил, что новые правила вступят в силу 1 июля, а банки уже перестраивают свои программы после обсуждений с Минфином.
Руководитель Apple Тим Кук объявил о скором подорожании всей техники компании.. Он объяснил: цены вырастут из-за подорожания микросхем памяти для смартфонов, компьютеров и серверов с ИИ.
Точные даты Кук не назвал, но журналисты ожидают роста цен уже в сентябре. Тогда же состоится презентация iPhone 18.
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По его словам, НСПК (оператор системы «Мир») планирует постепенно снижать межбанковскую комиссию за обслуживание зарубежных карт, чтобы полностью обнулить ее к 2028 году.
Банкам после этого станет невыгодно начислять бонусы по таким картам. Эксперт полагает, что плавный отказ от комиссий поможет людям спокойно перейти на карты «Мир».
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Что еще интересно: фаворит ЧМ-2026 и приговор Матери Бложьей
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В первую пятерку фаворитов также вошли Англия, Аргентина, Испания и Германия.
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