Главное за 18 июня. Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде

Он добавил, что военные уже выполняют задачу президента.

Тем временем Владимир Зеленский после атаки на Москву заговорил о мире.

При этом «сделать необходимые шаги в дипломатии», по его словам, должна Россия.

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул: попытки Киева запугать российское общество ни к чему не приведут.

Последствия атаки на Москву

Пострадавшие

В результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек, включая двоих детей. Трехлетнего ребенка госпитализировали в Котельниках, а десятилетнюю девочку — в Раменском.

Пожар на «Садоводе»

Силы ПВО сбили на подлете к столице рекордные 194 беспилотника. Несколько дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где начался пожар. Другой аппарат рухнул на рынке «Садовод» — огонь быстро охватил торговые ряды, а небо заволокло черным дымом.

«Не хочу лысеть»: слухи о «нефтяном дожде»

Жители Люберец и Балашихи после пожара на НПЗ заметили на машинах и детских площадках черные маслянистые пятна. Пользователи в соцсетях начали паниковать из-за слухов о токсичном «нефтяном дожде», который якобы приводит к отравлению и облысению.

Министерство экологии Подмосковья эти слухи опровергло . В ведомстве объяснили, что на землю осел обычный пепел от пожара.

Специалисты не зафиксировали в воздухе превышения по вредным веществам.