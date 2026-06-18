Выпадение «нефтяного дождя» в Подмосковье опровергли

Минэкологии: Нефтяной дождь не выпадал в Подмосковье

«Нефтяного дождя» на территории Подмосковья не выпадало, сообщили в Telegram-канале Министерства экологии и природопользования Московской области.

Сообщается, что жители Балашихи замечали оседание продуктов горения в виде сажи, такой же как образуется в печке или костре.

Также в ведомстве сообщили, что на территории Котельников, Реутова, Люберец и Балашихи установлено 39 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Они проводят отборы проб по 8 показателям в режиме онлайн. В настоящее время превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Кроме того, для оперативной оценки ситуации на территории указанных городских округов работает передвижная лаборатория «Мособлэкомониторинга», которая замеряет воздух по 32 показателям. Передвижная лаборатория будет находиться в зоне влияния пожара на Московском НПЗ все время до его ликвидации.

Ранее в Мосэкомониторинге сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает нормы.