Москвичам рассказали о качестве воздуха в городе

Мосэкомониторинг: Концентрация загрязняющих веществ не превышает допустимые значения

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает нормы, заявили в Мосэкомониторинге.

«18 июня 2026 года в Москве по состоянию на 14:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений», — сообщили в службе.

В пятницу, 19 июня, метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере, добавили там.

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Пожар в основном локализован, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

