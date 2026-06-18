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15:04, 18 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали о качестве воздуха в городе

Мосэкомониторинг: Концентрация загрязняющих веществ не превышает допустимые значения
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает нормы, заявили в Мосэкомониторинге.

«18 июня 2026 года в Москве по состоянию на 14:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений», — сообщили в службе.

В пятницу, 19 июня, метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере, добавили там.

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Пожар в основном локализован, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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