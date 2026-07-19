Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ, ужесточения для мигрантов и новый город Золотого кольца
Российские военные уничтожили морские дроны ВСУ и ударили по объектам энергетики Украины
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине, которые связаны со снабжением украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Среди поврежденных ударами объектов:
- газоперерабатывающий завод рядом с Андреевкой в Харьковской области;
- электроподстанция 110 кВ в Черниговской области;
- центр переработки углеводородов в Полтавской области.
Кроме того, российские военные уничтожили в Черном море два безэкипажных катера (другое название — «морские дроны») ВСУ.
Отмечается, что для ударов по многим объектам ВС РФ использовали беспилотники модели «Герань-4 Сикер».
Это российский ударный реактивный беспилотник семейства «Герань». Представляет собой новейшую модификацию аппаратов этого семейства. Оснащен турбореактивным двигателем, позволяющим развивать скорость до 300–400 км/ч, а также системой обнаружения и автоматического захвата цели. Его детальные технические характеристики официально не раскрывались.
На фоне продолжающихся ударов Минобороны РФ также отчиталось об успехах в Днепропетровской области. По данным ведомства, российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Вольное.
Устная проверка домашки, новые правила олимпиад и шесть медалей в Шанхае: что нового в образовании
В России предложили проверять домашние задания устно. Ребенок должен будет не просто сдать тетрадь, а объяснить, как он делал работу. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной верификации, в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал.
Он считает, что устные ответы помогут бороться с ИИ, и предлагает выделять на них больше времени на уроках.
В России разработали новые правила для участников школьных олимпиад. Соответствующий проект приказа подготовило Минпросвещения. В нем говорится, что:
- с 1 сентября хотят запретить одному школьнику участвовать в одном этапе олимпиады по одному предмету дважды за год. Так хотят закрыть лазейку, когда школьники переезжают в другой регион, чтобы получить более высокий балл;
- с 2027 года победители и призеры прошлых лет могут потерять право автоматически проходить на муниципальный, региональный и финальный этапы. Им придется начинать со школьного уровня;
- если школьника удалят с олимпиады за нарушение, он не сможет участвовать в других олимпиадах до конца учебного года;
- телефоны и гаджеты хотят запретить на всех этапах олимпиады, а не только на региональном и финальном. В списке запрещенного могут появиться микронаушники;
- перепроверку работ Центральной комиссией могут сделать обязательной. Это должно улучшить качество проверки в регионах, считают в Минпросвещения.
Пока это только проект. Окончательное решение примут после общественного обсуждения.
Российские школьники взяли шесть медалей на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Они привезли четыре золота и два серебра. В медальном зачете команда заняла второе место, в общем рейтинге — третье.
Наши школьники стали единственными участниками, кто набрал ненулевые баллы по всем задачам без исключения.
Абитуриенты чаще всего выбирают экономику, финансы и менеджмент, IT и медицину — эти направления стали самыми популярными в российских вузах. Об этом говорится в исследовании Президентской академии РАНХиГС.
Выяснилось, что о поступлении в вуз чаще всего говорят родители девочек, отличников и учеников профильных школ. Все из-за того, что они хотят получить диплом, который поможет найти высокооплачиваемую работу.
Что еще важно: помощь пассажирам самолетов, новые правила для мигрантов и продление ареста основателю Readovka
В России с 1 сентября изменятся правила обслуживания маломобильных пассажиров как в аэропортах, так и в самолетах. Одно из главных нововведений — перевозчик будет бесплатно резервировать места для таких пассажиров. Для этого людям нужно будет заранее сообщить об ограничениях по здоровью. Другие изменения:
- ветеранам СВО с сопровождающими будут выделять места рядом без доплат;
- людей с ограничениями по здоровью будут бесплатно сопровождать в аэропортах;
- провоз протезов и средств ухода за ними будет бесплатным.
Иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью могут запретить получать российское гражданство. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение Госдумы. Если его примут, то мигранты с судимостями лишатся не только права получить паспорт РФ, но и уже имеющихся ВНЖ и разрешения на временное проживание. Правила не коснутся беженцев.
Основателю издания Readovka Алексею Костылеву продлили арест по делу о хищении 1 млрд у Минобороны РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в суде. Срок содержания под стражей истекал 19 июля. На какой период его продлили — не уточняется.
Костылев обвиняется в хищении у Минобороны РФ около 1 млрд рублей при выполнении госконтрактов по поставкам БПЛА. Вину он не признает.
В СИЗО журналист находится с февраля 2026-го.
Что еще интересно: избитая туристка в Грузии, новый город в Золотом кольце и 8 часов у телевизора
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Тверь стала частью Золотого кольца России, сообщил врио губернатора Виталий Королев. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне», — написал он. Новый статус поможет Твери с туризмом, экономикой и развитием инфраструктуры.
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Россияне тратят на медиаконтент 8 часов 40 минут в сутки. Половину этого времени — у экрана телевизора. Как рассказал гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров, 15 лет назад многие пророчили скорую смерть ТВ и полный переход на цифру. Этого не случилось. Телевидение не только выжило, но и держится уверенно. Поэтому он считает, что новые технологии могут стать полезным инструментом, но вряд ли полностью заменят привычные форматы и людей.