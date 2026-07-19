Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ, ужесточения для мигрантов и новый город Золотого кольца

Он считает, что устные ответы помогут бороться с ИИ, и предлагает выделять на них больше времени на уроках.

В России разработали новые правила для участников школьных олимпиад . Соответствующий проект приказа подготовило Минпросвещения. В нем говорится, что:

с 1 сентября хотят запретить одному школьнику участвовать в одном этапе олимпиады по одному предмету дважды за год. Так хотят закрыть лазейку, когда школьники переезжают в другой регион, чтобы получить более высокий балл;

с 2027 года победители и призеры прошлых лет могут потерять право автоматически проходить на муниципальный, региональный и финальный этапы. Им придется начинать со школьного уровня;

если школьника удалят с олимпиады за нарушение, он не сможет участвовать в других олимпиадах до конца учебного года;

телефоны и гаджеты хотят запретить на всех этапах олимпиады, а не только на региональном и финальном. В списке запрещенного могут появиться микронаушники;

перепроверку работ Центральной комиссией могут сделать обязательной. Это должно улучшить качество проверки в регионах, считают в Минпросвещения.

Пока это только проект. Окончательное решение примут после общественного обсуждения.