Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Встреча Путина и Токаева: заявление о дружбе народов и строительство АЭС в Казахстане
Президент России Владимир Путин провел в Астане переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран подписали декларацию о семи основах стратегического союзничества и еще 15 документов.
- общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства;
- общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога;
- общая граница;
- экономическое партнерство;
- языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость;
- образовательные обмены и сотрудничество в области спорта;
- совместный взгляд в будущее.
Стороны обсудили и другие вопросы. Центральной темой переговоров стала торговля. По словам Путина, товарооборот между Россией и Казахстаном в ближайшее время превысит $30 млрд.
Помимо этого, Токаев и Путин говорили о:
- русском языке в Казахстане — президент РФ отметил его поддержку со стороны властей республики;
- внедрении искусственного интеллекта в разные сферы жизни;
- поставках газа в Казахстан;
- внешней политике — Путин отметил, что у Москвы и Астаны схожие позиции по многим вопросам;
- амурских тиграх — Россия передала Казахстану сразу четырех особей.
- космодроме «Байконур» — главы стран назвали его ярким символом партнерства.
В беседе между Путиным и Токаевым поднималась и тема Украины, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Но обсуждали лидеры ее, по его словам, «достаточно коротко», хотя могли поговорить об этом более подробно за обедом.
Россия пригрозила Армении подорожанием газа, но Пашинян уверен, что страну в ЕС ждут миллиарды
О чем Россия предупредила Армению
Россия уведомила Армению о возможном расторжении соглашения 2013 года, в котором оговаривались беспошлинные поставки природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. На такие меры Москва пойдет, если Ереван продолжит настаивать на вступлении в Евросоюз.
Конечно, в Европе цена на тот же газ кратно больше. <...> А это для нас братский народ — армянский народ. Поэтому я своему коллеге написал, чтобы заранее все знали, как будут дальше происходить события. Что мы не сможем, если они перейдут от Евразийского экономического союза к ЕС, им поставлять по той цене, по которой мы поставляем сейчас.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, уверена, что Армения сильно рискует, отдавая предпочтение Евросоюзу.
Россия никогда не была против диверсификации Арменией внешних связей, но сегодняшнюю линию властей Армении едва ли можно так называть, вряд ли вообще ее можно назвать сбалансированной
Ограничения в торговле двух стран со стороны РФ уже началась. К примеру, с 22 мая в Россию уже запретили ввоз цветов из Армении из-за систематических нарушений, а с 30 мая наложат ограничения на импорт томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники.
Что ответила Армения
Армения не боится возможного повышения цен на сырье, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Те наши партнеры, которые отвечают угрозами, даже скрытыми, действуют против самих себя. Вместо угроз они должны предлагать армянскому народу лучшие условия и возможности. Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим.
Пашинян добавил, что республика может обеспечивать свое благополучие самостоятельно, экономика страны чувствует себя прекрасно, а «у народа не поднимается давление после слухов о том, что картошка подорожала на 5 драмов».
Иран и США обменялись ударами, но временное перемирие не отменили. Что происходит между странами
Как передали иранские СМИ, американский нефтяной танкер попытался втихую пройти через Ормузский пролив, отключив радар. Однако военные Ирана заметили активность и дали предупредительный залп по судну, вынудив его развернуться.
В ответ американские военные обстреляли территорию вокруг портового города Бендер-Аббас. По данным СМИ, всего армия США сбила четыре иранских беспилотника, которые атаковали американское судно, и уничтожили пусковую установку дронов.
Как заявили в США, «эти действия носили исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня».
Иранские военные решили ответить и на это, ударив по авиабазе, с которой проводилась атака.
Этот ответ является серьезным предупреждением, чтобы враг знал, что атака не останется без ответа, и если она повторится, наш ответ будет более решительным.
26 мая армия США уже атаковала Иран и поразила два катера, которые устанавливали мины, и ракетную установку в порту Бендер-Аббас.
На следующий день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прогресс в заключении мирного соглашения с Ираном уже не за горами.
Шойгу пригрозил ударом по Киеву «в любой момент», и посольство США задумалось о возвращении домой (или нет)
О чем заявила Россия
Отказ послов европейских стран покинуть Киев вряд ли повлияет на решимость России нанести удар по Киеву, если того потребуют обстоятельства, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят, совсем еще юных и молодых. Поэтому, в данном случае, мы предупредили, какой силы может быть удар — мы тоже показали. У нас для этого есть все.
Что известно об эвакуации посольства США
После призыва России к иностранным гражданам покинуть Киев все посольства остались, кроме одного — США, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Однако посольство Соединенных Штатов на Украине оперативно опровергло эту информацию в соцсетях.
Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей деятельности нет, а все другие сообщения являются ложными
25 мая МИД России заявил, что украинская атака на колледж в Старобельске «переполнила чашу терпения» и теперь российские войска начнут системно бить по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.
Ведомство рекомендовало иностранным гражданам, в том числе и персоналу дипмиссий, как можно скорее уехать из украинской столицы.
Что еще важно: в Турции застряли сотни россиян, детям могут разрешить работать с 12 лет, а банки хотят обложить новыми налогами
В Турции застряли сотни российских туристов. Это произошло из-за того, что у турецкой авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в РФ. Причем срок лицензии истек еще 25 мая, но перевозчик все равно договорился о перелетах с российским туроператором Anex. Сейчас фирма помогает туристам вернуться на родину — в ночь на 27 мая в Россию уже вылетели три самолета с россиянами.
Возраст разрешения на трудоустройство детей в Москве могут снизить до 12 лет. Это позволит подросткам раньше начать подрабатывать, объяснила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Сейчас дети могут работать только с 14 лет при согласии родителей, однако, по словам Ярославской, многие подростки помладше тоже хотят подрабатывать во время летних каникул. Законопроект, который должен исправить ситуацию, пока не разработан.
В Госдуме призвали повысить налоги для банков. Чистая прибыль финансовых организаций в I квартале 2026-го превысила 1,1 трлн рублей, они «жируют на дорогих кредитах», заявил депутат Сергей Миронов.
Он предложил обложить налогом эту сверхприбыль и смягчить условия по налогам для малого и среднего бизнеса. Помимо этого, парламентарий призвал ввести налог на роскошь — соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.
Во всех школах России с сентября 2026-го начнут учиться изучать обществознание по единому учебнику. Речь идет об учениках 9–10-х классов, уточнили в Минпросвещения РФ. Единый подход в преподавании истории, обществознания и литературы поможет школьникам сформировать целостную картину мира о культуре и ценностях страны, считают чиновники.
Второй пакет мер против мошенников одобрил сегодня комитет по информполитике Госдумы. Далее документу предстоит пройти второе чтение в ГД. В первую редакцию проекта закона внесли изменения:
- Если раньше депутаты предлагали обязывать родителей сообщать операторам о том, что они передали SIM-карту своему ребенку, то в новой версии документа это перестало быть обязанностью.
- Отказались от прописанного ранее в законопроекте полного запрета на входящие международные звонки. Его заменили возможностью самозапрета.
- Убрали запрет на оформление более 5 платежных карт в одном банке.
Помимо прочего, теперь законом предлагается разрешить россиянам рассказывать о случаях мошенничества не только на «Госуслугах», но и в приложениях банков, и в мессенджере Max.
Что еще интересно: YouTube против россиян с VPN, новое послание от «радиостанции Судного дня», иск Мизулиной и другое
YouTube начал просить российских пользователей отключать VPN для просмотра некоторых видео. Платформа запустила такие уведомления на каналах со спортивными трансляциями и телепремьерами. Так видеохостинг борется с просмотром контента в регионах, где на него не куплена лицензия, то есть со старым добрым пиратством.
Лето 2026 года станет самым длинным рабочим за последние три года — россиян ждут 65 трудовых дней и всего 27 выходных. Как подсчитали в Российском обществе «Знание», в июне и августе будет по 21 рабочему дню и по 9 и 10 выходных соответственно.
Июль станет самым интенсивным месяцем — 23 рабочих дня и всего 8 выходных.
Екатерина Мизулина взыскала с Артемия Лебедева 300 000 рублей за защиту чести и достоинства. Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что все средства ушли на нужды СВО, а точнее в Общероссийский народный фронт, и намекнула, что аналогичная судьба ждет средства, которые взыщут еще и с иноагента-журналиста Юрия Дудя.
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выдала два новых загадочных сигнала- «вигвам» и «оттягивание». Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», 28 мая сообщения прозвучали одно за другим — в 13:04 и 14:26 по московскому времени, а чуть раньше была еще и «Паранойя».
21 мая станция послала целых 6 сигналов, среди них были: «жестокаин», «ляповнук», «блиноспас», «вруновал», «королевна», «капосук» и «братошик».
«Жужжалка» (или «Зуммер») — военная радиостанция из 1970-х, которая круглосуточно транслирует короткий жужжащий сигнал, время от времени выдает загадочные слова или даже включает музыку. Изначально станцию создали для передачи экстренных сообщений армии и на случай ядерной войны или масштабных катастроф, потому и «Судный день» в названии.
Обложка: kremlin.ru,kremlin.ru,kremlin.ru, CC BY 4.0