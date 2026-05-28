Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая

В Турции застряли сотни российских туристов. Это произошло из-за того, что у турецкой авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в РФ. Причем срок лицензии истек еще 25 мая, но перевозчик все равно договорился о перелетах с российским туроператором Anex. Сейчас фирма помогает туристам вернуться на родину — в ночь на 27 мая в Россию уже вылетели три самолета с россиянами.

Возраст разрешения на трудоустройство детей в Москве могут снизить до 12 лет. Это позволит подросткам раньше начать подрабатывать, объяснила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

Сейчас дети могут работать только с 14 лет при согласии родителей, однако, по словам Ярославской, многие подростки помладше тоже хотят подрабатывать во время летних каникул. Законопроект, который должен исправить ситуацию, пока не разработан.

В Госдуме призвали повысить налоги для банков. Чистая прибыль финансовых организаций в I квартале 2026-го превысила 1,1 трлн рублей, они «жируют на дорогих кредитах», заявил депутат Сергей Миронов.

Он предложил обложить налогом эту сверхприбыль и смягчить условия по налогам для малого и среднего бизнеса. Помимо этого, парламентарий призвал ввести налог на роскошь — соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Во всех школах России с сентября 2026-го начнут учиться изучать обществознание по единому учебнику. Речь идет об учениках 9–10-х классов, уточнили в Минпросвещения РФ. Единый подход в преподавании истории, обществознания и литературы поможет школьникам сформировать целостную картину мира о культуре и ценностях страны, считают чиновники.

Второй пакет мер против мошенников одобрил сегодня комитет по информполитике Госдумы. Далее документу предстоит пройти второе чтение в ГД. В первую редакцию проекта закона внесли изменения:

Если раньше депутаты предлагали обязывать родителей сообщать операторам о том, что они передали SIM-карту своему ребенку, то в новой версии документа это перестало быть обязанностью .

. Отказались от прописанного ранее в законопроекте полного запрета на входящие международные звонки. Его заменили возможностью самозапрета.

Убрали запрет на оформление более 5 платежных карт в одном банке.

Помимо прочего, теперь законом предлагается разрешить россиянам рассказывать о случаях мошенничества не только на «Госуслугах», но и в приложениях банков, и в мессенджере Max.