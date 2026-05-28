5 условий, которые стоит проверить перед покупкой облигации
Доходность: что за цифра светится в приложении
Это главный параметр, на который смотрит большинство инвесторов. Когда вы открываете брокерское приложение или читаете обзор аналитиков, цифра доходности, которую вы там видите, — это, как правило, эффективная доходность к погашению или оферте.
Она отвечает на простой вопрос: сколько вы заработаете, если купите облигацию сегодня и будете держать ее до конца срока? При этом в расчет закладывается, что все купоны (процентные выплаты), которые вы получаете по пути, вы снова вкладываете под ту же ставку. Именно поэтому итоговая цифра получается чуть выше, чем просто сумма купонов.
Когда опытные инвесторы называют облигацию «дешевой» или «дорогой», они имеют в виду как раз эффективную доходность.
СПРАВКА
Есть облигации, у которых будущие купоны заранее неизвестны — например, с плавающей ставкой. По таким бумагам эффективную доходность считают только до даты последнего известного купона.
Кроме эффективной, существуют еще два вида доходности — простая и текущая.
Простая доходность — почти то же самое, что эффективная, но с одним отличием: здесь не предполагается, что купоны реинвестируются. Получили выплату — и просто положили в карман.
Текущая доходность — самый простой из трех показателей. Считается так: годовые купонные выплаты делятся на текущую цену облигации. Это доход, который бумага приносит вам прямо сейчас, просто за факт владения ею — без учета того, что будет в конце срока.
Тип купона: фиксированный или плавающий — что выбрать
Купон — это процентные выплаты по облигации. По типу купона все облигации делятся на два вида.
Фиксированный купон — ставка задана заранее и не меняется до погашения. Вы точно знаете, сколько получите и когда.
Плавающий купон (флоатер) — ставка привязана к какому-либо индикатору, чаще всего к ключевой ставке Банка России. Растет ставка ЦБ — растут и ваши купонные выплаты. Падает — падают.
Когда вы покупаете облигацию не в день выплаты купона, а между двумя выплатами, продавец уже успел «заработать» часть купона за прошедшие дни. Эти деньги по справедливости принадлежат ему.
Поэтому при покупке вы доплачиваете продавцу эту накопленную сумму сверх цены облигации — это и есть НКД.
Но вы ничего не теряете. Когда наступит следующая выплата, вы получите купон целиком — за весь период. Уплаченный НКД фактически вернется к вам. В итоге каждый получает ровно столько, сколько заработал за время владения бумагой.
Флоатеры резко набрали популярность в 2023–2024 годах, когда Банк России активно повышал ключевую ставку. Пока ставка росла, купоны по флоатерам увеличивались, а вот цены облигаций с фиксированным купоном в тот же период падали. Когда в 2025 году ЦБ начал ее снижать, инвесторы стали перекладываться обратно — в бумаги с фиксированным купоном.
Простая логика выбора такая: если ждете роста ставок — смотрите на флоатеры. Если ставки, по вашим ожиданиям, будут снижаться — фиксированный купон позволит зафиксировать высокую доходность на весь срок.
Дюрация: почему одни облигации реагируют на ставку сильнее других
Дюрация — один из ключевых параметров облигации, но на первый взгляд кажется сложным. Попробуем объяснить просто.
Представьте, что вы дали деньги в долг и вам их возвращают частями — купонами и в конце всю оставшуюся сумму. Дюрация показывает, через сколько лет в среднем вы получите свои деньги обратно с учетом всех этих выплат. Измеряется в годах или днях.
Теперь разберем, зачем это знать на практике.
Возьмем две облигации с одинаковым сроком до погашения — допустим, пять лет. Но у первой купоны крупнее. Значит, вы быстрее получаете деньги обратно, и дюрация у нее меньше. У второй купоны скромнее — деньги возвращаются медленнее, дюрация выше.
ВАЖНО
Чем выше дюрация, тем сильнее цена облигации реагирует на изменение ключевой ставки. Бумаги с короткой дюрацией при скачках ставки почти не колышутся. Бумаги с длинной дюрацией могут заметно вырасти или упасть в цене.
Почему так происходит? Логика простая. Когда ставки в экономике растут, будущие выплаты по облигации «дешевеют» в пересчете на сегодняшние деньги — ведь рынок теперь предлагает более выгодные альтернативы. Чем дальше эти выплаты во времени, тем сильнее эффект. И наоборот: если деньги возвращаются быстро, переоценка затрагивает лишь небольшую их часть.
Как использовать дюрацию в своих интересах:
- Ждете снижения ставок — берите облигации с длинной дюрацией. Когда ставки пойдут вниз, цена таких бумаг вырастет сильнее всего.
- Ждете роста ставок — выбирайте короткую дюрацию. Цена просядет меньше, и вы быстрее получите деньги обратно.
Оферта: когда облигацию можно погасить досрочно
Оферта — это право досрочно погасить облигацию. Но у кого это право есть — у вас или у эмитента, — зависит от типа оферты. И это принципиальная разница.
Put-оферта — право на вашей стороне. В назначенную дату вы можете вернуть облигацию эмитенту и получить обратно номинальную стоимость. Можете не возвращать — тогда просто держите бумагу дальше.
Call-оферта — право на стороне эмитента. Он может выкупить облигацию у вас без вашего согласия в назначенную дату.
Эмитентам оферты выгодны, когда они рассчитывают, что ставки в экономике к нужной дате заметно снизятся. Тогда можно будет либо установить новый — низкий — купон и выкупить тех, кто не согласен (put-оферта), либо погасить весь выпуск и перезанять дешевле (call-оферта).
ФАКТ
На начало 2026 года в обращении находится около 380 выпусков корпоративных облигаций с put-офертой общим объемом 3,7 трлн рублей — около 7% всех бумаг на рынке. Пик погашений придется на 2-й и 3-й кварталы 2026 года.
Чем рискует инвестор:
- При call-оферте эмитент выкупит ваши бумаги раньше срока. Убытка не будет, но полученные деньги придется куда-то вложить заново — скорее всего, уже под более низкую ставку.
- При put-оферте главный риск — пропустить саму оферту. Перед ней эмитент объявляет новую ставку купона на следующие периоды. Если ставка окажется символической, а вы не успели предъявить бумагу к выкупу, останетесь с облигацией, которую не получится продать без потерь. Держать до погашения тоже невыгодно — купонный доход будет заметно ниже рынка.
Есть и еще один риск. Если держатели массово предъявят бумаги к выкупу — например, из-за низкого купона или сомнений в надежности эмитента, — у компании может просто не хватить денег расплатиться со всеми. А это уже прямой путь к дефолту.
Амортизация: когда долг возвращают частями
Амортизация — это когда возвращают номинал облигации не одним платежом в конце срока, а частями — прямо вместе с купонными выплатами.
Звучит как плюс: деньги возвращаются раньше. Но у амортизации есть и обратная сторона.
Каждый раз, когда погашается часть номинала, следующий купон считается уже от меньшей суммы. Значит, в абсолютных цифрах выплаты постепенно уменьшаются. И чем дальше — тем меньше вы получаете.
ВАЖНО
Амортизация напрямую влияет на денежный поток по облигации и, как следствие, на ее реальную доходность. Две бумаги с одинаковой заявленной доходностью, но разными условиями амортизации на практике принесут разный результат.
Когда амортизация выгодна, а когда — нет:
- Ставки растут — амортизация в плюс. Вы быстрее получаете деньги обратно и можете реинвестировать их под более высокий процент.
- Ставки падают — амортизация в минус. Возвращенные деньги придется вкладывать заново, но уже под меньшую ставку, чем была зафиксирована в вашей облигации.
