Держать или продавать. 4 стратегии, как зарабатывать на облигациях
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
* 12 мая ЦБ сообщил, что в апреле граждане купили корпоративных облигаций на 157 млрд рублей, что стало новым историческим максимумом за месяц. Еще 92 млрд рублей россияне вложили в государственные ОФЗ.
Эксперт статьи:
Стратегия 1: «Купил и держи», долгосрочная
Это покупка облигаций с заранее известной купонной ставкой и хранение этих бумаг до самого конца срока. Вы всегда точно знаете, сколько заработаете.
По своей сути такой подход напоминает обычный банковский вклад, поэтому он отлично подходит вам, если вы только начинаете инвестировать.
Стратегия включает работу с разными инструментами и сроками:
- Стабильная «зарплата» от инвестиций. Вы собираете портфель так, чтобы купоны (проценты по бумагам) капали на ваш счет равномерно — например, каждый месяц или квартал.
- Защита от ослабления рубля. Вы покупаете валютные облигации, номинал которых привязан к курсу доллара или юаня, но все расчеты проходят в рублях. Подробнее о них рассказывали здесь.
- Ставка на смягчение политики Центробанка. Вы берете «длинные» бумаги со сроком гашения, например, через 10 лет, если ждете снижения ключевой ставки в перспективе нескольких лет.
Когда ставки в экономике падают, цены на облигации с фиксированным доходом растут.
Внутри стратегии опытные инвесторы применяют следующие тактики:
«Штанга». Вы на равные суммы покупаете только самые короткие (допустим, на 1 год) и самые длинные (на 15 лет) облигации. Середину срока мы полностью игнорируем. Этот финансовый балансир спасает в периоды неопределенности, когда никто не знает, куда дальше двинутся ставки.
«Лесенка». Чтобы не зависеть от резких скачков в экономике, вы подбираете бумаги так, чтобы часть из них гасилась бесперебойно — каждый месяц, квартал или год. Высвободившиеся деньги вы просто снова пускаете в дело под актуальный рыночный процент.
Стратегия 2: спекуляция на решениях Банка России по ключевой ставке
Вы анализируете макроэкономику и делаете ставку на то, повысит или понизит Банк России ключевую ставку. Цены на облигации моментально реагируют на такие решения, и разница курсов приносит инвесторам быструю прибыль.
СПРАВКА
Банк России проводит плановые заседания по ставке 8 раз в год.
Допустим, через неделю состоится очередное заседание. Основная масса инвесторов ждет, что ставку понизят на 1 процентный пункт. Вы согласны с этим прогнозом, но рассчитываете на большее. Вы уверены: регулятор намекнет, что продолжит смягчать политику и в будущем. Остальной рынок такие позитивные перспективы в текущие цены еще не заложил.
В преддверии заседания вы покупаете длинные облигации со сроком погашения в 10 или 15 лет. Именно такие бумаги острее всего реагируют на смягчение условий. Через неделю ЦБ действительно дает позитивный прогноз. Цены на ваши активы взлетают. Вы сразу продаете бумаги и забираете ощутимую разницу.
ВАЖНО
Риски спекулятивных сделок колоссальные.
Начинающим инвесторам лучше обходить подобные стратегии стороной.
Пытаться читать между строк и предсказывать будущую риторику ЦБ — все равно что угадывать погоду на месяц вперед. Зачастую в играх с макроэкономикой обжигаются даже суровые профессионалы. Если ваши ожидания не совпадут с реальностью, вместо прибыли получите убытки.
Стратегия 3: заработок на первичных размещениях
Вы покупаете ценные бумаги в момент их первого выхода на биржу и продаете, как только они немного подорожают. Компании часто предлагают привлекательные условия по новым выпускам, чтобы завлечь кредиторов. Когда стартуют массовые торги, рынок сглаживает эту разницу, цена бумаги растет, а вы сразу фиксируете прибыль.
Например, свежие облигации предлагают инвестору 15% годовых. При этом похожие бумаги от конкурентов давно торгуются на бирже с доходностью около 14%. Вычислять такую справедливую доходность — это сложный математический труд. А сделать ставку на то, что рынок быстро выровняет этот перекос и цена вашей бумаги взлетит, — это уже настоящая спекуляция.
ВАЖНО
Гарантий, что этот ценовой разрыв закроется за неделю или две, вам никто не даст.
Если вы все же хотите попробовать этот метод, помните про защиту капитала:
- Ограничивайте аппетиты. Не вкладывайте все сбережения в один новый выпуск, выделите под идею лишь малую часть портфеля.
- Выбирайте популярное. Покупайте бумаги, которые легко и быстро можно будет продать в любой момент.
- Игнорируйте проблемные бизнесы. Не давайте в долг компаниям с сомнительной репутацией, даже если они обещают золотые горы.
Стратегия 4: торговля облигациями с плечом
Торговля с плечом — это сделки, в которых вы используете не только свои сбережения, но и берете деньги взаймы у брокера. Вы покупаете облигации на сумму, которая в несколько раз превышает ваш реальный баланс. Брокерское плечо работает как финансовый усилитель: оно кратно умножает и вашу итоговую прибыль, и ваши возможные убытки.
Обычно цены на облигации ведут себя очень спокойно. Даже на фоне громких новостей котировки меняются всего на 2–3%. Заработать существенные деньги на таких скромных колебаниях сложно. Но тут на сцену выходят заемные средства.
Представьте, что вы купили бумагу, и ее цена выросла на 2,5%. Если вы вложили только свои деньги, доход будет совсем небольшим. Но если вы взяли у брокера плечо в пропорции один к трем, то ваша прибыль на личный капитал составит уже 7,5%. Кроме того, вы получите еще и купонный доход по всем купленным облигациям.
ВАЖНО
Финансовое плечо бьет в обе стороны. Если рынок пойдет против вашего прогноза, вы начнете терять деньги в три раза быстрее. Котировки снизятся на пару процентов, а вы получите солидный удар по капиталу.
Кроме того, деньги брокера — это не благотворительность. За каждый день использования заемных средств с вашего счета списывают комиссию. По сути, вы платите ежедневный процент по кредиту.
Если вы набрали облигаций с плечом и неделями ждете роста цены, брокерские комиссии могут подчистую «съесть» всю вашу прибыль. В итоге вы не только ничего не заработаете, но еще и останетесь должны.
Поэтому торговля с плечом — это инструмент для быстрых и точечных спекуляций, а не для спокойных накоплений. Новичкам советуем тренироваться только на свои средства.
Подробнее про торговлю с плечом рассказывали здесь
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям.
Редакция не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.