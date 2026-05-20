Торговля с плечом — это сделки, в которых вы используете не только свои сбережения, но и берете деньги взаймы у брокера. Вы покупаете облигации на сумму, которая в несколько раз превышает ваш реальный баланс. Брокерское плечо работает как финансовый усилитель: оно кратно умножает и вашу итоговую прибыль, и ваши возможные убытки.

Обычно цены на облигации ведут себя очень спокойно. Даже на фоне громких новостей котировки меняются всего на 2–3%. Заработать существенные деньги на таких скромных колебаниях сложно. Но тут на сцену выходят заемные средства.

Представьте, что вы купили бумагу, и ее цена выросла на 2,5%. Если вы вложили только свои деньги, доход будет совсем небольшим. Но если вы взяли у брокера плечо в пропорции один к трем, то ваша прибыль на личный капитал составит уже 7,5%. Кроме того, вы получите еще и купонный доход по всем купленным облигациям.