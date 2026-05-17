Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая
Иран назвал себя победителем и хочет мира на своих условиях. Что ответили США
Иран назвал свой план «красной линией» в обсуждении условий мирного договора
Условия будущего урегулирования определяет «победившая сторона» — это Иран, уверен председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар.
По его словам, иранский план из 10 пунктов они расценивают как «красную линию для любых переговоров» и американцы должны их принять. Все пункты обусловлены тем, что Иран «никогда не доверял США» и у него нет иного пути, кроме как стать сильнее. Джокар также призвал американских военных покинуть регион.
- принцип ненападения;
- контроль Ирана над Ормузским проливом;
- право на обогащение урана на своей территории;
- отмена основных и вторичных санкций;
- выплата компенсации за нанесенный ущерб;
- вывод американских сил из региона
и другое.
США выдвинули пять встречных условий
Вашингтон отказался от мирного договора Ирана и в ответ предложил Ирану пять требований, которые нужно выполнить для разрешения конфликта в регионе. А именно:
- отказ от выплаты каких-либо репараций и компенсаций со стороны США за время конфликта;
- вывоз из Ирана 400 кг обогащенного урана и передача его США;
- сохранение на территории Ирана только одного активного ядерного объекта;
- отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов;
- прекращение боевых действий по всем направлениям будет зависеть от окончания переговоров.
Дональд Трамп не первый раз отвергает иранские мирные инициативы и при этом грозит «разрушительными последствиями», если Иран и дальше будет настаивать на своем.
Школа родителей для отцов и новые выплаты: что изменится в жизни российских семей
В России родителей будут по-новому готовить к рождению ребенка — теперь будущих пап официально обяжут посещать занятия в «школах для беременных». Это поможет развить у них «осознанное и вовлеченное отношение к отцовству».
Занятия будут проводить акушеры-гинекологи, педиатры, психологи и социальные работники. Они научат отцов правильно вести себя на парных родах и ухаживать за новорожденным, им расскажут о послеродовой депрессии, грудном вскармливании и вакцинации. Не обойдут такую важную тему, как безопасность детей дома, на улице, в автомобиле и так далее.
В учебную программу входят пять уроков по 60 минут: по одному в первом и втором триместрах и три — в третьем. Посещение «школы беременных» доступно по ОМС с 2026 года.
Семьи с двумя и более детьми могут получить новую социальную выплату до 189 тысяч рублей, заявил юрист Иван Курбаков. Для этого нужно соблюсти три условия:
- оба родителя должны работать официально;
- доход на члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума;
- нет долгов по алиментам.
Подать заявление за 2025 год можно будет уже с 1 июня.
СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске
Причиной взрыва на АЗС в Пятигорске 16 мая стала разгерметизация топливного рукава и использование газового оборудования, которое не отвечало требованиям безопасности, заявили в Следкоме РФ.
38-летнего директора сети АЗС задержали, следствие будет настаивать на его аресте. Перебои с газоснабжением, которые случились после взрыва, так и не устранили.
В результате ЧП на улице Ермолова получил повреждения газопровод «Пятигорскгоргаз». Во всех жилых домах газоснабжение есть. Без газоснабжения остаются 12 магазинов и производственных зданий. Аварийно-восстановительные работы и их подключение запланированы до конца 19 мая.
Помимо этого, после происшествия Ростехнадзор, МЧС и Роспотребнадзор проведут внеплановые проверки на всех заправках Пятигорска.
Днем 16 мая в Пятигорске при разгрузке газовоза на заправке произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Он распространился по площади 1000 кв. м. Шесть человек пострадали, один из них оказался в тяжелом состоянии.
Что еще важно: безлимитные запросы по кредитной истории, обман из-за горячей воды и препараты от давления по ДНК
Бюро кредитных историй (БКИ) должно выдавать информацию о кредитной истории гражданина бесплатно независимо от количества запросов, заявил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.
Сейчас без оплаты отчет можно получить только два раза в год, далее — от 250 до 1000 рублей за справку, в банках — еще дороже. Однако жертвы мошенников вынуждены постоянно отслеживать свою историю, чтобы вовремя заметить оформленные на их имя чужие кредиты, а затем в судах доказывать свою невиновность.
Какие такие трудозатраты проводят БКИ, предоставляя справки онлайн? Никаких! Информация формируется автоматически из базы данных. И, в конце концов, люди не виноваты в том, что какие-то организации слили их персональные данные, из-за чего онлайн-оформление кредитов на них стало возможным, и не должны платить за получение информации, важной для их благополучия.
Мошенники придумали новую схему перед сезоном отключения горячей воды, рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, аферисты рассылают сообщения якобы от управляющей компании, где предлагают перейти на сайт и проверить график отключений. Там просят ввести личные данные — логин и пароль от «Госуслуг», из-за чего жертва теряет доступ к аккаунту.
Аферисты грамотно подходят к их оформлению, используя копии реальных сайтов, похожие адреса, а иногда — даже поддельные формы входа через «Госуслуги». В отдельных случаях человеку предлагают скачать «документ с графиком» или «новое приложение ЖКХ», внутри которого находится вредоносное ПО.
Лекарства от гипертонии смогут подбирать индивидуально — на основе анализа ДНК, заявили в Сеченовском университете. Врачи будут проводить генетическое тестирование по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE), которые подскажут, как рассчитать точную дозировку препарата с учетом индивидуальных особенностей пациента.
В перспективе исследователи планируют расширить алгоритм на другие классы антигипертензивных препаратов.
Что еще интересно: Маску угрожают арестом, а китайцы закупаются одеждой с цитатами Путина
Французская прокуратура задумалась об аресте Илона Маска. Парижские силовики расследуют дело об алгоритмах социальной сети X (Twitter) и встроенного бота Grok, из-за чего у них возникли вопросы к владельцу компании.
В конце апреля они уже вызывали миллиардера и экс-гендиректора X Линду Яккарино на допрос, но они не явились. Расследование продолжилось, но теперь уже и в отношении самого Маска. Если французские прокуроры придут к выводу, что «подозрения превращаются в достаточно согласованные обвинения», они выдадут ордер на арест. Как тебе такое, Илон Маск?..
При этом расследование против Павла Дурова еще идет.
Одежда с цитатами Путина произвела фурор на российско-китайской выставке в Харбине. Первой покупкой стала толстовка с фразой «Надо обязательно смотреть в будущее». Помимо цитат российского лидера, китайцев очень интересуют оренбургские и павловопосадские платки, а также неваляшки из меха.
Представители России признаются, что не ожидали такого ажиотажа, и теперь опасаются, что мало привезли на выставку — товар грозит закончиться задолго до завершения «Экспо».
Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети/NORAD and USNORTHCOM Public Affairs/Wikipedia