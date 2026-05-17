Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая

В России родителей будут по-новому готовить к рождению ребенка — теперь будущих пап официально обяжут посещать занятия в «школах для беременных». Это поможет развить у них «осознанное и вовлеченное отношение к отцовству».

Занятия будут проводить акушеры-гинекологи, педиатры, психологи и социальные работники. Они научат отцов правильно вести себя на парных родах и ухаживать за новорожденным, им расскажут о послеродовой депрессии, грудном вскармливании и вакцинации. Не обойдут такую важную тему, как безопасность детей дома, на улице, в автомобиле и так далее.

В учебную программу входят пять уроков по 60 минут: по одному в первом и втором триместрах и три — в третьем. Посещение «школы беременных» доступно по ОМС с 2026 года.

Семьи с двумя и более детьми могут получить новую социальную выплату до 189 тысяч рублей , заявил юрист Иван Курбаков. Для этого нужно соблюсти три условия:

оба родителя должны работать официально;

доход на члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума;

нет долгов по алиментам.

Подать заявление за 2025 год можно будет уже с 1 июня.