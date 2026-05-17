Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Великобритания: Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei («Раз, два, три»)
Место: 25-е
Как выглядел номер
Зрителям показывают подземную ретролабораторию в духе 80-х годов и сериала «Очень странные дела». Скучающий ученый не знает, чем себя занять, и поэтому превращает комнату в танцпол, правда такой же блеклый.
В кульминации номера безумный ученый орет: «Айнц, цвай, драй!», играет на синтезаторе, а вокруг танцуют люди в костюмах старых компьютеров — на головах у них красуются меховые мониторы.
Румыния: Александра Кэпитэнеску — Choke Me («Души меня»)
Место: 3-е
Как выглядел номер
Зрителям показали шоу на темной сцене, но в этот раз не ведьминский шабаш, а БДСМ-сессию. Певица в корсете и музыканты в кожаных одеждах с кучей ремней страшно выкатывали глаза на камеру.
Певица управляла музыкантами с помощью светящихся пут, дергано танцевала в духе Леди Гаги и хрипло повторяла «Души меня» — это даже стало темой для скандала. В короткой песне агрессивная фраза упоминается около 30 раз.
В финале сцену залил красный свет.
Хорватия: Lelek — Andromeda («Андромеда»)
Место: 15-е
Как выглядел номер
Этнический хор из Хорватии на сцене можно было разглядеть с трудом — на темной сцене ведьмы в красных и рваных платьях поклонялись своей предводительнице — она зависла в воздухе, одетая вся в белое.
Лица девушек покрывали татуировки в виде крестов и непонятных символов, а под конец, когда верховная ведьма спустилась к остальным, сцену объял огонь.
Сербия: Lavina — Kraj Mene («Рядом со мной»)
Место: 17-е
Как выглядел номер
На черной сцене грустный и трагичный «джокер», одетый в темный балахон с металлическими шипами, начал петь, поигрывая перед камерой огромными когтями. Во время рок-выступления он сбросил свой костюм не то некроманта, не то падшего рыцаря и под ним оказалась кожаная куртка на голое тело — с ремнями и заклепками.
В конце песни артист перешел на гроул — рычащее горловое пение, а на красной сцене вспыхнул огонь, превращая ее в ад.
Литва: Лайон Сика — Sólo quiero más («Я просто хочу большего»)
Место: 22-е
Как выглядел номер
На черном фоне появился «фантомас» — его гладкая серая голова блестела от света софитов. Он был одет в огромный черный костюм с шипами. Артист трагично пел оперным голосом и «плакал» — слеза была элементом макияжа. Образ дополняли странные танцы, в которых певец изображал робота.
Греция: Акилас — Ferto («Принеси»)
Место: 10-е
Как выглядел номер
Редкий яркий номер на «Евровидении-2026». Номер Греции был стилизован под видеоигру — на фоне бежал нарисованный человечек и постоянно появлялись красочные мультяшки. Бородатый мужчина был одет в костюм тигра — на шортах, дутой куртке и шапке с ушками красовался тигриный принт.
Под веселую и повторяющуюся мелодию артист показывал простенькую хореографию в духе TikTok.
Албания: Алис — Nân («Мама»)
Место: 13-е
Как выглядел номер
Шоу на полуфинале Албания начала с густого дыма, стелящегося по сцене, и огромного лица пожилой женщины на экране — она жутко смотрела на зрителей. Затем во время номера позади артиста появлялись и другие лица, но из-за обработки ИИ голограммы смотрелись неестественно и страшно.
Не разряжало обстановку и происходящее на сцене — певец, одетый во все черное, с трудом выделялся в темноте, а на фоне загробным голосом пел хор. В финале номер изменили, убрав пугающие голограммы, но хор в темноте оставили, добавив к нему инфернально-красную подсветку.
Черногория: Тамара Живкович — Nova zora («Новый рассвет»)
Место: выбыла в полуфинале
Как выглядел номер
На черной сцене проходит бал вампиров. Певица в корсете с огромным воротником-горгерой, как у викторианских дам, изображала вампиршу-соблазнительницу, а танцовщицы в сексуальных костюмах монахинь странно дергались, корчили рожи и скалили зубы в камеру. Завершала композицию красная подсветка.