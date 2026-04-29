29 апреля 2026, 05:02

Как купить участок, чтобы его потом не отняли

Жители Подмосковья массово попадают в «коттеджное рабство»: покупают землю под частные дома, а вскоре узнают, что строиться там нельзя, а саму землю могут изъять. Все потому, что их участок попал в зону КРТ — то есть «комплексного развития территорий». Узнали у юристов, как правило «трех гектаров» и другие меры предосторожности помогут не оказаться в таком же ситуации и не потерять миллионы рублей.
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

В чем суть «коттеджного рабства»

Вы честно покупаете участок или даже коттедж у застройщика, получаете на руки все документы о собственности, строите или обустраиваете там дом. А потом вдруг узнаете, что уже после сделки участок попал в зону КРТ — и дом подлежит сносу.

Так случилось с теми, кто купил участок в поселке Журавли в Дмитровском округе. В феврале 2025 года коммерсанты объявили старт продаж. Цены выставили привлекательные, участки уходили быстро. А уже в августе эту землю чиновники внезапно вписали в программу комплексного развития территорий (КРТ).

Журналисты прозвали сложившуюся ситуацию «коттеджным рабством». Продать проблемный актив не выйдет, а землю принудительно заберут с компенсацией по заниженной стоимости.

В похожую ловушку уже угодили не менее тысячи человек в Раменском, Пушкине и Дмитровском округах. Сценарии у всех похожи: покупали казалось бы юридически «чистый» участок, а получили проблемы.

Куда жаловаться тем, кто встрял с участком

Депутат Госдумы Николай Николаев посоветовал владельцам участков не опускать руки и идти в суд. Если администрация предлагает отдать землю за бесценок — не соглашаться. Параллельно стоит направлять жалобы в профильный комитет парламента и Росреестр — там внимательно анализируют инциденты и готовят поправки в законы.

Почему от КРТ нельзя застраховаться

КРТ — законный способ государства перекроить территорию так, как ему нужно: проложить дорогу, возвести микрорайон или просто остановить хаотичную застройку поля.

В Московской области все чаще стали применять механизм КРТ как для реализации проектов комплексной застройки, так и для сдерживания развития коттеджных поселков без соответствующей инфраструктуры

Алмаз Кученбаев
управляющий партнер юридического агентства «Кучембаев и партнеры»

Закон дает властям широкие полномочия, поэтому дать стопроцентную гарантию от изъятия не сможет ни один юрист, отметил адвокат коллегии «Люди дела» Александр Иноядов.

Пять шагов к безопасной сделке: инструкция от юристов

Покупая участок без проверки, вы рискуете деньгами. Справка из ЕГРН не покажет опасности: отдельного пункта «участок включен в КРТ» там нет. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперты рекомендуют опираться на следующий алгоритм

Шаг 1. Изучите карту будущей застройки

Сведения о планах чиновников появляются на местных порталах задолго до того, как они воплотятся в жизнь и к чьим-то домам поедут бульдозеры.

© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Откройте официальный «Геопортал Подмосковья» и ищите аббревиатуры «КРТ» или «КУРТ» («комплексное и устойчивое развитие территории») в картах.

Дополнительно изучите Федеральную государственную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП). Там можно увидеть проекты перестройки территорий.

Шаг 2. Воспользуйтесь «правилом трех гектаров»

Покупать кусочек голой земли в огромном чистом поле всегда опаснее, чем участок в старой обжитой деревне со светом и газом. Особенно если размер этого поля превышает 3 гектара — это один из критериев в методологии, по которой власти могут определять зону КРТ.

При оценке риска вхождения в зону КРТ стоит оценивать площадь общей территории поселка. Если она более 3 гектаров, территория не размежевана и ничего не построено, то область может установить зону КРТ, отрезав доступ к межеванию и новому строительству.

Алмаз Кученбаев
управляющий партнер юридического агентства

Шаг 3. Проверьте границы и суды

Кроме КРТ есть и другие риски. С 1 марта 2025 года отсутствие в ЕГРН точных координат границ участка стало основанием для приостановки регистрации сделки.

Следует осмотреть земельный участок на местности, а также привлечь геодезиста или кадастрового инженера для вынесения границ. Это позволит оценить, совпадают ли координаты в ЕГРН с фактическими границами. Знайте, что часто дефекты могут «всплыть» через много лет, поэтому рекомендуем анализировать историю переходов прав до первоначальной приватизации.

Люцина Доу-Гуан-Хун
старший юрист Intana Legal

Дополнительно юрист Александр Иноядов советует пробивать ФИО собственников на сайтах местных судов: нет ли там актуальных земельных споров с соседями или администрацией.

Шаг 4. Проводите только «белую» сделку

Часто продавцы просят сильно занизить стоимость участка в договоре, чтобы сэкономить на налогах. Остаток они предлагают передать наличными. Не нужно соглашаться на это.

Дело в том, что если вы попадете в ловушку КРТ, администрация наверняка постарается изъять землю по заниженной кадастровой стоимости. Но по закону вы имеете право пойти в суд и потребовать справедливую цену.

Даже если участок включили в КРТ и будут изымать, собственнику обязаны компенсировать не только его рыночную стоимость, но и все убытки, связанные с таким изъятием. Однако деньги, переданные продавцам, строителям, риелторам неофициально, вчерную, нельзя будет вернуть при изъятии.

Роман Ляпунов
старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры»

Також перед покупкой участка следует убедиться, что участок подходит для ваших целей, а также посетить его.

Больше полезных знаний
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
Оглянитесь — вас скоро уволят. 13 признаков грядущих сокращений в компании
Не доверяете приложению? В песочницу его! Как создать на устройстве закрытый контур и не дать программам лезть, куда не просят