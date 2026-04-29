Как купить участок, чтобы его потом не отняли
В чем суть «коттеджного рабства»
Вы честно покупаете участок или даже коттедж у застройщика, получаете на руки все документы о собственности, строите или обустраиваете там дом. А потом вдруг узнаете, что уже после сделки участок попал в зону КРТ — и дом подлежит сносу.
Так случилось с теми, кто купил участок в поселке Журавли в Дмитровском округе. В феврале 2025 года коммерсанты объявили старт продаж. Цены выставили привлекательные, участки уходили быстро. А уже в августе эту землю чиновники внезапно вписали в программу комплексного развития территорий (КРТ).
Журналисты прозвали сложившуюся ситуацию «коттеджным рабством». Продать проблемный актив не выйдет, а землю принудительно заберут с компенсацией по заниженной стоимости.
В похожую ловушку уже угодили не менее тысячи человек в Раменском, Пушкине и Дмитровском округах. Сценарии у всех похожи: покупали казалось бы юридически «чистый» участок, а получили проблемы.
Депутат Госдумы Николай Николаев посоветовал владельцам участков не опускать руки и идти в суд. Если администрация предлагает отдать землю за бесценок — не соглашаться. Параллельно стоит направлять жалобы в профильный комитет парламента и Росреестр — там внимательно анализируют инциденты и готовят поправки в законы.
Почему от КРТ нельзя застраховаться
КРТ — законный способ государства перекроить территорию так, как ему нужно: проложить дорогу, возвести микрорайон или просто остановить хаотичную застройку поля.
В Московской области все чаще стали применять механизм КРТ как для реализации проектов комплексной застройки, так и для сдерживания развития коттеджных поселков без соответствующей инфраструктуры
Закон дает властям широкие полномочия, поэтому дать стопроцентную гарантию от изъятия не сможет ни один юрист, отметил адвокат коллегии «Люди дела» Александр Иноядов.
Пять шагов к безопасной сделке: инструкция от юристов
Покупая участок без проверки, вы рискуете деньгами. Справка из ЕГРН не покажет опасности: отдельного пункта «участок включен в КРТ» там нет. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперты рекомендуют опираться на следующий алгоритм
Шаг 1. Изучите карту будущей застройки
Сведения о планах чиновников появляются на местных порталах задолго до того, как они воплотятся в жизнь и к чьим-то домам поедут бульдозеры.
Откройте официальный «Геопортал Подмосковья» и ищите аббревиатуры «КРТ» или «КУРТ» («комплексное и устойчивое развитие территории») в картах.
Дополнительно изучите Федеральную государственную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП). Там можно увидеть проекты перестройки территорий.
Шаг 2. Воспользуйтесь «правилом трех гектаров»
Покупать кусочек голой земли в огромном чистом поле всегда опаснее, чем участок в старой обжитой деревне со светом и газом. Особенно если размер этого поля превышает 3 гектара — это один из критериев в методологии, по которой власти могут определять зону КРТ.
При оценке риска вхождения в зону КРТ стоит оценивать площадь общей территории поселка. Если она более 3 гектаров, территория не размежевана и ничего не построено, то область может установить зону КРТ, отрезав доступ к межеванию и новому строительству.
Шаг 3. Проверьте границы и суды
Кроме КРТ есть и другие риски. С 1 марта 2025 года отсутствие в ЕГРН точных координат границ участка стало основанием для приостановки регистрации сделки.
Следует осмотреть земельный участок на местности, а также привлечь геодезиста или кадастрового инженера для вынесения границ. Это позволит оценить, совпадают ли координаты в ЕГРН с фактическими границами. Знайте, что часто дефекты могут «всплыть» через много лет, поэтому рекомендуем анализировать историю переходов прав до первоначальной приватизации.
Дополнительно юрист Александр Иноядов советует пробивать ФИО собственников на сайтах местных судов: нет ли там актуальных земельных споров с соседями или администрацией.
Шаг 4. Проводите только «белую» сделку
Часто продавцы просят сильно занизить стоимость участка в договоре, чтобы сэкономить на налогах. Остаток они предлагают передать наличными. Не нужно соглашаться на это.
Дело в том, что если вы попадете в ловушку КРТ, администрация наверняка постарается изъять землю по заниженной кадастровой стоимости. Но по закону вы имеете право пойти в суд и потребовать справедливую цену.
Даже если участок включили в КРТ и будут изымать, собственнику обязаны компенсировать не только его рыночную стоимость, но и все убытки, связанные с таким изъятием. Однако деньги, переданные продавцам, строителям, риелторам неофициально, вчерную, нельзя будет вернуть при изъятии.
Также перед покупкой участка следует убедиться, что участок подходит для ваших целей, а также посетить его.