В чем суть «коттеджного рабства»

Вы честно покупаете участок или даже коттедж у застройщика, получаете на руки все документы о собственности, строите или обустраиваете там дом. А потом вдруг узнаете, что уже после сделки участок попал в зону КРТ — и дом подлежит сносу.

Так случилось с теми, кто купил участок в поселке Журавли в Дмитровском округе. В феврале 2025 года коммерсанты объявили старт продаж. Цены выставили привлекательные, участки уходили быстро. А уже в августе эту землю чиновники внезапно вписали в программу комплексного развития территорий (КРТ).