15:20, 23 апреля 2026Экономика

Россияне попали в «коттеджное рабство» в Подмосковье

Россияне пожаловались на мошенничество с покупкой участков в Подмосковье
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Более ста россиян попали в мошенническую схему при покупке земли в Московской области, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам покупателей, они буквально попали в «коттеджное рабство»: сразу после пика продаж участков в коттеджном поселке (КП) «Журавли» Дмитровского округа на землю была «наложена» программа развития территорий КРТ-119 — теперь землю нельзя использовать для строительства домов. Кроме того, участки у собственников, согласно новому статусу территории, могут изъять, выплатив компенсации, исходя из кадастровой стоимости.

Жители собираются подавать в суд на администрацию Дмитровского округа.

Аналогичная проблема с покупкой участков и последующим переоформлением статуса территории вскрылась в Раменском муниципальном округе, в 11 поселках Пушкина и еще в нескольких КП Дмитровского округа.

Ранее россиянам назвали стоимость самой дешевой загородной недвижимости — 300 тысяч рублей.

    Последние новости

    В ЕС захотели погасить кредит Украине за счет «репараций» России

    В Подмосковье выросли штрафы для безбилетников

    В России пополнили список работающих без интернета сайтов

    Зеленский объяснил свое требование вступления в Евросоюз

    Россиянин с шилом напал на отчима из-за продажи квартиры

    В России ответили на заявления Киева о будущем Донбасса

    Трамп приказал уничтожать все корабли в Ормузском проливе при одном условии

    Пользователям Windows 11 пообещали стабильность

    В России подготовили новую стратегию развития автопрома

    Рудковская в купальнике похвасталась аксессуарами на полмиллиона рублей

    Все новости
