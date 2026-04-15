18:27, 15 апреля 2026

Россиянам назвали минимальную цену загородного дома

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Самая дешевая загородная недвижимость в 2026 году стоит от 300 тысяч рублей. Минимальную цену дач и коттеджей назвала россиянам риелтор Анна Зеленская, пишет aif.ru.

По словам специалистки, рынок загородной недвижимости можно условно поделить на три ценовых категории, каждая из которых подразумевает свой уровень комфорта и возможностей. Так, наиболее доступные и скромные варианты будут стоить от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Далее следует средний сегмент — от 2 до 7 миллионов рублей — он уже включает ухоженные дачи с крепкими, но не новыми домами площадью от 50 до 100 квадратных метров с частичными удобствами. Обычно они расположены в 50-100 километрах от крупных городов. Здесь можно также рассчитывать на баню, гараж и благоустроенный участок.

«Премиум-сегмент же начинается от 10 миллионов рублей и может достигать десятков и даже сотен миллионов. Это элитные загородные дома и коттеджи в престижных направлениях, с развитой инфраструктурой, всеми коммуникациями, дизайнерским ремонтом, большим участком (от 15 соток) и дополнительными постройками, такими как бассейн или гостевой дом», — заключила Зеленская.

Ранее россиянам пригрозили наказанием за приготовление шашлыка на даче без соблюдения противопожарных норм.

