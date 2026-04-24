Попавшим в «коттеджное рабство» жителям Подмосковья дали совет

В Госдуме посоветовали попавшим в коттеджное рабство россиянам обратиться в суд

В Госдуме отреагировали на скандал вокруг «коттеджного рабства» в Подмосковье. Замглавы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев предложил столкнувшимся с проблемой россиянам обратиться в суд, сообщает Telegram-канал Baza.

Депутат заявил, что проблема с «внезапным» введением программы комплексного развития территорий (КРТ) действительно существует и попавшим в такую ситуацию следует судиться и писать обращения в профильный комитет Госдумы и Росреестр. По словам Николаева, в Росреестре анализируют поступающие жалобы и быстро предлагают поправки в закон.

Ранее стало известно, что более ста россиян попали в мошенническую схему при покупке земли в Дмитровском округе Московской области. Покупатели рассказали, что сразу после пика продаж участков в коттеджном поселке (КП) «Журавли» на землю была наложена программа развития территорий КРТ-119 — теперь участки нельзя использовать для строительства домов. Кроме того, участки у собственников, согласно новому статусу территории, могут изъять, выплатив компенсации, исходя из кадастровой стоимости. С аналогичными проблемами столкнулись и в других районах Подмосковья.

