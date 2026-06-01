01 июня 2026, 16:31

Лето в Москве — 2026 — лучшие события и площадки, от цирковых шоу до чайного рейва

30 мая стартовал третий сезон городского проекта «Лето в Москве». Все лето в столице можно будет бесплатно посещать цирковые представления и исторические фестивали, играть в ретро-видеоигры, участвовать в спортивных состязаниях, веселиться на концертах и не только. Мы изучили всю летнюю программу и выбрали самые интересные локации для отдыха всей семьей.
Фестивали и концерты

«Цирковые дивертисменты»

Когда: с 30 мая по 6 сентября
Где: фестивальная площадь парка «Сокольники»

В парке «Сокольники» все лето будут проходить бесплатные цирковые представления для всей семьи. По четвергам, пятницам и в выходные дни зрители могут посмотреть программу «Цирковая мистерия: хранители чудес» с участием гимнастов, акробатов, клоунов и дрессированных животных. Организаторы планируют полностью обновить программу после 12 июля.

Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2026»

Когда: с 30 мая по 12 июля
Где: Большой цирк на проспекте Вернадского

На арене Большого цирка выступят 170 артистов из 12 стран мира, включая Китай, КНДР, Мексику и Монголию. Фестиваль «Идол» проводится в столице с 2013 года, и в этот раз зрители увидят новые уникальные трюки, в том числе номера с канадскими бизонами. Конкурсная программа начнется 4 июня, награждение победителей состоится 7 июня, а с 10 июня стартуют гала-шоу. Билеты нужно покупать заранее онлайн, цена зависит от выбранного сектора.

«Времена и эпохи»

Когда: с 10 по 14 июня
Где: площадки города и кинопарк «Москино»

Один из крупнейших исторических фестивалей мира в этом году сосредоточен на развитии российской культуры, классической литературы и театра. Гостей ждут реконструкции масштабных битв и традиционная кухня разных эпох.

Бонус


На площади Революции открыли бесплатную зону ретрогейминга, где можно сыграть в культовые видеоигры 90-х годов: «Марио», «Соника» и «Черепашек Ниндзя».

Фестиваль «Солома»

Когда: 27 и 28 июня
Где: Кинопарк «Москино»

Фестиваль в Новой Москве объединит на одной территории кино, творческие мастер-классы и живые выступления музыкантов. Днем с 12:00 гости могут принять участие в постановочных съемках на реальной площадке, пройти квесты и научиться аквагриму.

Музыкальные концерты пройдут с 18:00 до 22:00: 27 июня на сцену выйдут Маша Фэй и Zivert, а 28 июня — Антоха МС, IOWA и группа «Uma2rman».

Чтобы попасть на площадку, нужно купить входной билет в кинопарк. Добраться туда можно на машине по Калужскому шоссе или на бесплатных автобусах МК1 от метро «Теплый Стан», которые ходят каждые 25 минут.

Автофестиваль «ПроДвижение»

Когда: с 30 июля по 2 августа
Где: ВДНХ и площадки проекта «Лето в Москве»

История мирового и отечественного автопрома оживет в сотнях уникальных экспонатов. Гостей фестиваля ждут обучающие технические мастер-классы, музыкальные выступления артистов и показательные экстремальные шоу под открытым небом.

Где поесть, закупиться ягодами и старинной посудой

Винтажный маркет

Когда: с 1 мая по 6 сентября

Где: фестивальная площадка на площади Революции
Коллекционеры ежедневно знакомят посетителей с редкими вещами советской и царской эпох. На прилавках можно найти хрустальную посуду, царское серебро, советскую парфюмерию, значки и авторских кукол из старинных материалов.

Маркет открыт с 10:00 до 21:00, вход свободный. Лекции и исторические мастер-классы проводятся бесплатно, но для участия нужно заранее зарегистрироваться.

«Ягодные сезоны»

Когда: с 18 мая по 1 августа
Где: 300 брендированных павильонов по всей Москве

В столице открылись специальные торговые павильоны, где продают клубнику, малину, голубику и жимолость из разных регионов страны. Как рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, количество павильонов в этом году выросло на 20%.

Покупателям предлагают более 15 сортов клубники, включая «мурано» и «мальвина». При этом, по данным СМИ, в неофициальных павильонах в переходах продавцы часто отказываются показывать документы на ягоду, тогда как в брендированных ларьках все бумаги в порядке.

«Московское чаепитие»

Когда: с 30 мая по 6 сентября
Где: более 50 площадок по всей Москве

Летний чайный фестиваль объединит парки, бульвары и рестораны, предлагая познакомиться с традициями русского чаепития. Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что ключевой точкой станет павильон «Коробка конфет» на Новом Арбате, где можно попробовать фирменный купаж «Москва» с дольками апельсина и диким шафраном.

Также в программе заявлены интерактивные детские спектакли на Чистопрудном бульваре и музыкальные вечеринки «Чайный рейв» на Болотной площади 27 июня и 15 августа.

«Главвино фест»

Когда: с 31 июля по 2 августа
Где: ВДНХ, площадка у павильона № 510

Фестиваль соберет более 50 отечественных виноделов — от крупных брендов до небольших семейных хозяйств. Посетители могут продегустировать российские вина, научиться подбирать правильные гастрономические сочетания и пообщаться с сомелье.

Вход свободный, площадка открыта 31 июля с 14:00 до 21:00, 1 августа с 14:00 до 20:00 и 2 августа с 14:00 до 19:00.

Спорт

«Шахматный сквер»

Когда: с 30 мая по 6 сентября
Где: Самотечный бульвар, Царицыно и сквер у гостиницы «Метрополь»

По будням все желающие могут бесплатно взять шахматы и сыграть с друзьями под открытым небом. В выходные дни организаторы проводят турниры для любителей и профессионалов, включая ветеранские и детские состязания.

Также по субботам и воскресеньям на площадках проходят мастер-классы и сеансы одновременной игры с приглашенными гроссмейстерами.

«Красочный забег»

Когда: 7 июня
Где: старт недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский» на Олимпийском проспекте

Участникам спортивного праздника предстоит пробежать дистанцию в пять километров, на которой их будут осыпать сухими красками. Старт забега запланирован на 10:00.

Участники пробегут до Цветного бульвара и финишируют рядом с Трубной площадью.

Выдавать стартовые пакеты для тем, кто прошел предварительную регистрацию на сайте, будут 5 и 6 июня.

Фестиваль ходьбы «10 000 шагов»

Когда: 7 июня
Где: ВДНХ, фестивальная площадка на Октябрьской площади.

Масштабный оздоровительный пеший маршрут подходит для участников всех возрастов. Каждому зарегистрированному участнику на старте выдадут специальный набор с бейдж-картой и RFID-меткой.

На маршруте будут контрольные точки со считывателями RFID-меток. Чтобы получить подарок на финише, нужно пройти все контрольные точки маршрута. Перед стартом для участников проведут зарядку звездные амбассадоры фестиваля.

