Формально имущество принадлежит другому человеку

Это базовый и самый недооцененный риск. Если квартира, дом или иной актив оформлены на родственника, именно он становится собственником. Не «номинально», а в полном юридическом смысле.

Соответственно, именно он вправе, например, продать имущество, подарить его или заложить. И для этого не требуется согласие человека, который фактически давал деньги или продолжает считать актив своим.

Очень часто подобные схемы строятся на доверии и устных договоренностях внутри семьи. Но особенно болезненно это проявляется в ситуациях ухудшения отношений между родственниками. Пока общение хорошее, конструкция кажется безопасной.

У собственника есть своя жизнь, семья и наследники

Еще одна распространенная ошибка — воспринимать родственника как «технического держателя» имущества, будто его личные обстоятельства никак не влияют на актив. Но имущество, оформленное на человека, становится частью его имущественной сферы со всеми вытекающими последствиями.

Наследственные риски

Если собственник умирает, имущество входит в состав его наследственной массы. И дальше права на него получают уже его наследники — супруг, дети, родители, наследники по завещанию. Причем это могут быть люди, с которыми фактический владелец имущества никогда не планировал иметь каких-либо имущественных отношений.

Риски раздела имущества при разводе

Здесь значение имеет не только сам факт брака, но и то, как именно была выстроена передача актива.

Например, если недвижимость или иной объект изначально приобретается по возмездной сделке сразу на родственника, состоящего в браке, то такой актив потенциально может попасть в состав совместно нажитого имущества супругов. Причина в том, что имущество, приобретенное в период брака по возмездным сделкам, по общему правилу рассматривается как общее имущество супругов.

В дальнейшем можно пытаться доказывать, что денежные средства не являлись общими семейными средствами супругов, а были предоставлены другим человеком. Но на практике такие споры часто оказываются сложными с точки зрения доказывания — особенно если деньги передавались без договора, расписок, переводов или иных подтверждений происхождения средств.

При этом ситуация может выглядеть иначе, если сначала объект приобретается самим фактическим владельцем, а уже потом передается родственнику по безвозмездной сделке — например, по договору дарения. В таком случае имущество, как правило, относится к личной собственности супруга и не входит в общую совместную массу.

Риски мошенничества и внешнего влияния

Когда имущество оформляется на другого человека, вы становитесь зависимы не только от его добросовестности, но и от его способности защищать собственные интересы.

Мошеннические схемы, связанные с недвижимостью, становятся все более сложными. Фактического собственника могут убедить подписать доверенность на распоряжение имуществом, после чего объект продается или переоформляется без его участия.

В других случаях человека сразу склоняют к подписанию договора купли-продажи, дарения или иного документа, по которому право собственности переходит к другому лицу.

Особенно уязвимыми в таких ситуациях оказываются пожилые родственники: давление, доверие к знакомым людям или непонимание юридического смысла документов могут привести к утрате актива.