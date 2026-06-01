«Мама, отпиши обратно!» Почему оформлять имущество на родственников опасно и какие есть альтернативы
Формально имущество принадлежит другому человеку
Это базовый и самый недооцененный риск. Если квартира, дом или иной актив оформлены на родственника, именно он становится собственником. Не «номинально», а в полном юридическом смысле.
Соответственно, именно он вправе, например, продать имущество, подарить его или заложить. И для этого не требуется согласие человека, который фактически давал деньги или продолжает считать актив своим.
Очень часто подобные схемы строятся на доверии и устных договоренностях внутри семьи. Но особенно болезненно это проявляется в ситуациях ухудшения отношений между родственниками. Пока общение хорошее, конструкция кажется безопасной.
У собственника есть своя жизнь, семья и наследники
Еще одна распространенная ошибка — воспринимать родственника как «технического держателя» имущества, будто его личные обстоятельства никак не влияют на актив. Но имущество, оформленное на человека, становится частью его имущественной сферы со всеми вытекающими последствиями.
Наследственные риски
Если собственник умирает, имущество входит в состав его наследственной массы. И дальше права на него получают уже его наследники — супруг, дети, родители, наследники по завещанию. Причем это могут быть люди, с которыми фактический владелец имущества никогда не планировал иметь каких-либо имущественных отношений.
Риски раздела имущества при разводе
Здесь значение имеет не только сам факт брака, но и то, как именно была выстроена передача актива.
Например, если недвижимость или иной объект изначально приобретается по возмездной сделке сразу на родственника, состоящего в браке, то такой актив потенциально может попасть в состав совместно нажитого имущества супругов. Причина в том, что имущество, приобретенное в период брака по возмездным сделкам, по общему правилу рассматривается как общее имущество супругов.
В дальнейшем можно пытаться доказывать, что денежные средства не являлись общими семейными средствами супругов, а были предоставлены другим человеком. Но на практике такие споры часто оказываются сложными с точки зрения доказывания — особенно если деньги передавались без договора, расписок, переводов или иных подтверждений происхождения средств.
При этом ситуация может выглядеть иначе, если сначала объект приобретается самим фактическим владельцем, а уже потом передается родственнику по безвозмездной сделке — например, по договору дарения. В таком случае имущество, как правило, относится к личной собственности супруга и не входит в общую совместную массу.
Риски мошенничества и внешнего влияния
Когда имущество оформляется на другого человека, вы становитесь зависимы не только от его добросовестности, но и от его способности защищать собственные интересы.
Мошеннические схемы, связанные с недвижимостью, становятся все более сложными. Фактического собственника могут убедить подписать доверенность на распоряжение имуществом, после чего объект продается или переоформляется без его участия.
В других случаях человека сразу склоняют к подписанию договора купли-продажи, дарения или иного документа, по которому право собственности переходит к другому лицу.
Особенно уязвимыми в таких ситуациях оказываются пожилые родственники: давление, доверие к знакомым людям или непонимание юридического смысла документов могут привести к утрате актива.
Попытка «спрятать» имущество может обернуться дополнительными проблемами
Закон допускает возможность отступления от принципа равенства долей супругов, если будет установлено, что один из супругов совершал недобросовестные действия, которые привели к уменьшению общего имущества семьи.
На практике речь часто идет о ситуациях, когда имущество выводится из общей имущественной массы: например, недвижимость, автомобиль или доля в бизнесе переоформляются на родственников, дарятся или отчуждаются на заведомо невыгодных условиях.
При этом для суда имеет значение не только сам факт выбытия имущества, но и то, получила ли семья равноценное встречное предоставление. Если актив формально был продан, но деньги фактически не поступили в общее распоряжение супругов, были скрыты или использованы исключительно в личных интересах одного из них, такие действия могут получить негативную правовую оценку.
Почему подобные схемы продолжают использовать
Обычно у таких решений две основные причины: желание сохранить актив «за собой» на случай семейного спора и стремление защитить имущество от возможных требований кредиторов.
Первая причина чаще всего связана с потенциальным разделом имущества. Человек может воспринимать актив как исключительно свой, потому что именно он заработал деньги, нес расходы и фактически организовал приобретение.
На этом фоне возникает внутреннее ощущение несправедливости: если второй супруг, по мнению человека, не участвовал в создании или сохранении этого актива, то и делиться им не хочется. Формула обычно простая: «это мои деньги, значит, и имущество должно остаться моим».
Поэтому оформление на родственника начинает восприниматься как способ оставить актив под своим фактическим контролем, но не показывать его как общее имущество. Внешне кажется, что это помогает избежать будущего раздела, хотя на практике такая конструкция может создать другие риски.
Вторая причина — кредиторы. Если у человека есть долги, бизнес-риски или вероятность будущих требований, он может пытаться заранее вывести имущество из зоны возможного взыскания.
С психологической точки зрения это тоже часто воспринимается не как вывод имущества, а как попытка «спасти свое». Человек считает, что актив приобретен его трудом, а значит, не должен пострадать из-за неудачного бизнеса, конфликта с контрагентом или предъявленных требований.
Что делать вместо этого
Во многих случаях проблему, из-за которой один из супругов пытается оформить имущество на родственников, можно решить значительно безопаснее — с помощью других юридических структур.
Брачный договор
С его помощью супруги могут заранее определить:
- какое имущество будет личной собственностью каждого из них;
- какое имущество останется общим;
- как будет делиться имущество в случае расторжения брака;
- как будут регулироваться будущие приобретения.
Брачный договор позволяет не использовать универсальную модель «все общее поровну», а заранее выстроить именно тот имущественный режим, который супруги считают справедливым и подходящим для своей ситуации.
Фактически это инструмент, который позволяет легально и прозрачно зафиксировать те договоренности, ради которых люди часто начинают использовать значительно более рискованные варианты.
Правда, если вы решили прибегнуть к этому инструменту, важно помнить:
- Брачный договор необходимо заверить у нотариуса, иначе он недействителен.
- Брачный договор может быть признан недействительным, если он ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (п. 2 ст. 44 СК РФ). Поэтому оставить свою половинку абсолютно ни с чем благодаря этому документу не получится.
Другие варианты законной защиты имущества
Помимо этого договора есть и другие варианты:
- соглашение о разделе имущества (его можно заключить уже в браке);
- завещание для управления наследственными рисками;
- семейный фонд (существует в ГК РФ с 2024 года).
Соглашение о разделе имущества — нотариальный договор, который позволяет не делить совместно нажитое при разводе ровно пополам. Оно определяет, что конкретно достанется каждому супругу, в каких пропорциях, какое имущество при разводе не учитывается как совместно нажитое. Что очень важно — соглашение позволяет разделить долги, чтобы в итоге один супруг не выплачивал по кредитам или долгам второго. И все это — без обращения в суд.
Семейный фонд — юридическая структура, которая владеет всем имуществом семьи. Все члены семьи пользуются имуществом по заранее прописанным правилам и получают выгоду (например, прибыль о компании) по заранее прописанным правилам, но само имущество защищено от личных проблем отдельных родственников. Их личные долги и т. п. не приводят к отъему имущества в фонде. Полезна такая структура и для четкого определения наследования — указанные изначально наследники точно не останутся у разбитого корыта.
Завещание для управления наследственными рисками — инструмент на крайний печальный случай, если вы не хотите, чтобы наследники растратили имущество. В этой ситуации управление имуществом также передается специальному фонду или доверителю, а наследники получают только выгоду от него — например, проценты от акций. Так имущество защищено от кредиторов (они не могут взыскивать долги с фонда), растрат, плохого управления бизнесом (им продолжает управлять фонд) и т. п. Эти схемы обычно применяют, если у семьи довольно крупное имущество: бизнес, акции, немалые сбережения.