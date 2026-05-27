27 мая 2026, 14:03

8 ловушек налога с продажи авто, о которых не знают водители. Как избежать огромных штрафов и проблем с ФНС

Налог с продажи автомобиля можно законно снизить или вообще не платить. Но многие не знают, как правильно рассчитывать налог и когда нужно подавать декларацию, из-за чего попадают на штрафы и переплачивают. Собрали 8 ситуаций, которые чаще всего приводят к претензиям от налоговой после продажи авто.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Какой налог платят с продажи авто

По закону продажа автомобиля считается получением дохода. А значит, в некоторых случаях нужно платить налог на доходы физлиц (НДФЛ).

Причем закон обязывает продавца самостоятельно рассчитывать налог, подавать декларацию и уплачивать его в бюджет.

Ставки налога

Налог нужно платить только с чистой прибыли — разницы между выручкой от продажи и расходами на покупку. Для налоговых резидентов РФ ставка НДФЛ составляет 13%. Но если общий доход превысит 2,4 млн рублей, то уплатить нужно:

  • 312 000 рублей — это 13% от 2,4 млн рублей;

  • плюс 15% с суммы, превышающей 2,4 млн.

Допустим, вы купили машину за 4 миллиона рублей, а продали за 5 миллионов рублей. Ваша база для расчета налога равна 1 миллиону рублей. Если в итоге вы вышли за предел 2,4 миллиона рублей, то часть прибыли с продажи автомобиля попадает под ставку 15%.

Илья Ермолов
адвокат

Нерезиденты платят по ставке 30%, добавил юрист.