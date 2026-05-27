8 ловушек налога с продажи авто, о которых не знают водители. Как избежать огромных штрафов и проблем с ФНС
Какой налог платят с продажи авто
По закону продажа автомобиля считается получением дохода. А значит, в некоторых случаях нужно платить налог на доходы физлиц (НДФЛ).
Причем закон обязывает продавца самостоятельно рассчитывать налог, подавать декларацию и уплачивать его в бюджет.
Ставки налога
Налог нужно платить только с чистой прибыли — разницы между выручкой от продажи и расходами на покупку. Для налоговых резидентов РФ ставка НДФЛ составляет 13%. Но если общий доход превысит 2,4 млн рублей, то уплатить нужно:
-
312 000 рублей — это 13% от 2,4 млн рублей;
-
плюс 15% с суммы, превышающей 2,4 млн.
Допустим, вы купили машину за 4 миллиона рублей, а продали за 5 миллионов рублей. Ваша база для расчета налога равна 1 миллиону рублей. Если в итоге вы вышли за предел 2,4 миллиона рублей, то часть прибыли с продажи автомобиля попадает под ставку 15%.
Нерезиденты платят по ставке 30%, добавил юрист.