Какой налог платят с продажи авто

По закону продажа автомобиля считается получением дохода. А значит, в некоторых случаях нужно платить налог на доходы физлиц (НДФЛ).

Причем закон обязывает продавца самостоятельно рассчитывать налог, подавать декларацию и уплачивать его в бюджет.

Ставки налога

Налог нужно платить только с чистой прибыли — разницы между выручкой от продажи и расходами на покупку. Для налоговых резидентов РФ ставка НДФЛ составляет 13%. Но если общий доход превысит 2,4 млн рублей, то уплатить нужно: