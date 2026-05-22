После развода вы рискуете попасть на огромный налог. Как считают НДФЛ с продажи недвижимости в 2026 годуИ как его законно снизить или вообще избежать
Какой налог платят с продажи недвижимости
С продажи недвижимости платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Отсчитывают его не со стоимости недвижимости, а с дохода, который вы получите после продажи.
Нужно ли вам вообще платить налог — проверьте за две минуты
Вы можете не платить налог с продажи недвижимости в 2026 году в четырех случаях:
Истек минимальный срок владения недвижимостью — 3 или 5 лет.
Вы подпадаете под льготу для семей с двумя и более детьми — о ее условиях расскажем ниже.
Вы продаете недвижимость по цене не выше той, по которой покупали.
Вы не получили дохода от продажи из-за налоговых вычетов и расходов, снизивших налоговую базу.
Последние два случая — это просто ситуации, в которых налог платить не с чего. потому что нет дохода. Подчеркнем еще раз: НДФЛ взимается именно с прибыли от продажи, а не от стоимости недвижимости.
Как правильно определить срок владения квартирой
Первое, что нужно проверить перед сделкой, — сколько времени недвижимость находится в вашей собственности. По общему правилу минимальный срок составляет 5 лет с даты регистрации права собственности в Росреестре. Но в некоторых случаях налог не берут уже через три года владения.
Трехлетний срок действует, если квартира досталась вам:
- по наследству от близкого родственника,
- приватизации,
- договору ренты,
- в подарок от близкого родственника по договору дарения.
Срок отсчитывается именно от даты регистрации права, указанной в выписке ЕГРН.
Для наследства есть важное исключение: три года считаются не с момента оформления документов в Росреестре, а со дня смерти наследодателя. Многие об этом не знают.
Может ли срок владения недвижимостью обнулиться
Срок владения обнуляется, если вы переоформляли квартиру на другого человека. Если вы сначала подарили жилье ребенку, а потом переписали его обратно на себя, отсчет начнется заново с даты последней регистрации.
Складывать периоды владения закон не разрешает.
Обратите на это внимание, если собираетесь разводиться. Часто при разделе совместно нажитой недвижимости переходит и право собственности.
Супруги Иван и Мария купили квартиру в 2018 году и оформили ее как совместную собственность. В 2024 году они решили развестись и поделить имущество. По соглашению о разделе:
- квартиру перевели из совместной собственности в долевую;
- каждому выделили по ½ доли;
- все изменения зарегистрировали в Росреестре.
Что изменилось? Квартира была в совместной собственности с 2018 года — срок владения шёл с этой даты. Теперь у Ивана и Марии по ½ доли, оформленные в 2024 году — срок владения для каждой доли считается с 2024‑го.
Предположим, Мария хочет продать свою половину в 2026 году, то есть через два года. Но минимальный срок владения для освобождения от НДФЛ — 5 лет. Налог придется уплатить.
Поэтому оформлять раздел имущества лучше еще в браке, пока супруги считаются близкими родственниками. Один может отдать другому свою долю по договорю дарения. А подаренное от близкого родственника, как уже говорилось, при продаже не облагается налогом.
Льгота для семьи с двумя и более детьми — кто может воспользоваться
Льготу применяют вне зависимости от срока владения недвижимостью. Квартиру можно продать хоть через неделю после покупки. Но условий много, и нарушить любое из них — значит потерять льготу целиком.
По словам Надежды Лемутовой, для освобождения от налога одновременно должны выполняться все следующие условия.
В семье есть не менее двух детей до 18 лет. Если ребёнок учится очно — до 24 лет. Если ребёнок с инвалидностью — возраст не ограничен. Возраст детей считается на дату перехода права собственности к покупателю — не на дату подписания договора.
По словам Надежды Лемутовой, если второй или последующий ребёнок родился после продажи, но не позднее 30 апреля следующего года, семья сохраняет право на освобождение от налога.
Новое жилье куплено до 30 апреля года, следующего за годом продажи старого. Именно куплено — право собственности должно быть зарегистрировано до этой даты. Если документы сданы вовремя, но регистрация по какой-то причине приостановлена, льготу применить нельзя.
Новое жилье лучше проданного: больше по площади и (или) дороже по кадастровой стоимости. При этом кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 млн рублей.
На дату продажи у семьи нет другого жилья, которое больше или дороже нового. Если есть — совокупная доля всех членов семьи в нем не должна превышать 50%.
Льготой может воспользоваться любой член семьи: один из родителей, усыновитель, супруг родителя или усыновителя, а также сам ребенок.
Если платить все-таки нужно — ставки налога в 2026 году
С 2025 года действуйте прогрессивная шкала НДФЛ. Вот какие ставки:
13% — если прибыль не превышает 2,4 млн рублей; 15% — с той суммы, что превышает 2,4 млн рублей, вдобавок к 13% от 2,4 млн.
Пример расчета:
Квартиру купили за 9 млн рублей, а продали за 11 млн. Прибыль — 2 млн рублей. Поскольку она не превышает 2,4 млн, применяется только ставка 13%:
НДФЛ = 2 000 000 × 13% = 260 000 рублей.
А если бы продали за 12,5 млн, прибыль составила бы 3,5 млн рублей.
Первые 2,4 млн облагаются по ставке 13%, остаток 1,1 млн — по ставке 15%:
НДФЛ = (2 400 000 × 13%) + (1 100 000 × 15%) = 312 000 + 165 000 = 477 000 рублей.
Нюанс в том, что налоговая не всегда считает прибыль от той суммы, что указана в договоре. Если цена продажи оказалась ниже 70% кадастровой стоимости квартиры, налог посчитают от 70% кадастра — даже если вы реально продали дешевле.
Если вы продали квартиру за 3 миллиона, а её кадастровая стоимость — 6 миллионов, налоговая посчитает вам доход как шесть миллионов, умноженные на 0,7. То есть 4,2 миллиона, а не 3.
Кадастровую стоимость своей квартиры можно бесплатно узнать в выписке ЕГРН — через Госуслуги или на сайте Росреестра. Это стоит сделать до того, как выставлять квартиру на продажу.
Но как доказать, что квартира действительно стоит меньше кадастровой стоимости? Ведь такое бывает: стоимость может обвалить аварийное состояние жилья, отсутствие ремонта, изношенные коммуникации.
По словам юриста Екатерины Авдеевой, единственное, что реально помогает — независимый отчет оценщика, который подтвердит рыночную стоимость ниже кадастровой на дату продажи, или акт межведомственной комиссии о непригодности жилья.
Оценщик должен иметь аккредитацию и состоять в саморегулируемой организации — без этого документ налоговая не примет.
Надежда Лемутова советует дополнительно стоит подготовить:
- акт осмотра с подробным описанием недостатков,
- подписанный обеими сторонами сделки,
- актуальный технический паспорт БТИ, где отражено фактическое состояние жилья.
Нужно учитывать, что если вы продаете квартиру по стоимости ниже 70% от кадастровой стоимости близкому родственнику, своему руководителю или подчиненному, то по налоговому законодательству такая продажа будет считаться сделкой с взаимозависимым лицом. ФНС может доказать фиктивность сделки, и вам придется заплатить налог с расчетной стоимости.
Как уменьшить налог — четыре законных способа
Способ 1. Использовать имущественный вычет
Вы можете уменьшить доход от продажи на миллион рублей. Для этого не нужны никакие чеки и документы на покупку Подходит тем, кто получил жилье бесплатно (по наследству, приватизации или в подарок) и не тратил свои деньги на покупку.
Лемутова объясняет, что вычет дают раз в год на все ваши сделки. Неважно, сколько квартир вы продали за 12 месяцев — лимит в миллион рублей будет общим.
Например, если вы продали две комнаты по 700 тысяч рублей каждую, ваш общий доход — 1,4 млн рублей.
За вычетом миллиона налог придется заплатить только с 400 тысяч: 400 000 × 13% = 52 000 рублей.
Эксперт также советует не забывать про социальные вычеты: расходы на лечение, обучение, лекарства, фитнес, благотворительность, взносы в пенсионное или долгосрочное страхование — все это тоже уменьшает налогооблагаемую базу.
Надо иметь в виду, что, в отличие от имущественных вычетов, социальные вычеты не переносятся на следующий год. Поэтому, если у семьи есть право на социальные и имущественные вычеты, я рекомендую в декларации сначала заявить все социальные вычеты и только потом заявлять имущественный вычет. В таком случае вы на более долгий срок сможете растянуть имущественный вычет.
Способ 2. Вычесть фактические расходы на покупку — платить налог только с реальной прибыли
Если у вас сохранились документы на покупку квартиры, выгоднее вычесть из налогооблагаемой базы сумму, которую вы за нее заплатили, — а не фиксированный миллион. Из цены продажи вычитаете цену покупки — и платите налог только с разницы.
По словам юриста Екатерины Авдеевой, если купили квартиру за 5 миллионов, а продали за 6 — налог платится только с одного миллиона прибыли.
Это принципиально выгоднее, чем просто отнять от цены продажи 1 миллион рублей. Чтобы подтвердить расходы, покажите налоговой договор купли-продажи и документ об оплате — например, расписку от продавца, платежку или выписку из банка.
Вычет в миллион рублей и вычет по расходам нельзя использовать одновременно — выберите что-то одно.
Способ 3. Учесть расходы на отделку
Если вы купили квартиру в черновой отделке, а потом сами покупали отделочные материал и делали отделку — эти расходы тоже можно вычесть из налогооблагаемой базы при продаже. Но есть условие, на которое указывает Лемутова: факт черновой отделки должен быть прямо прописан в договоре купли-продажи или в ДДУ.
И все расходы на ремонт надо подтвердить документально — чеками, договорами с подрядчиками, актами выполненных работ.
Пример от налогового эксперта:
Квартиру купили за 15 миллионов рублей в черновой отделке.
Ремонт обошелся в 3 миллиона рублей.
Квартиру продали за 25 миллионов.
Налогооблагаемая база: 25 − 15 − 3 = 7 млн рублей.
НДФЛ = (2,4 млн × 13%) + (4,6 млн × 15%) = 312 000 + 690 000 = 1 002 000 рублей.
Без учета ремонта база была бы 10 млн, а налог — заметно выше.
Способ 4. Продать и купить квартиру в одном году
Если в том же году, когда продали квартиру, вы купили новую — можно зачесть имущественный вычет на покупку в счет налога с продажи. В некоторых случаях налог обнуляется полностью.
Работает это только при двух условиях.: обе сделки оформлены в одном календарном году и имущественным вычетом при покупке жилья вы раньше никогда не пользовались.
Эксперт по налогам привела пример.
Допустим, вы продали квартиру за 2,5 млн рублей, в тот же год купили новую за 2,3 млн. Налогооблагаемый доход после вычета в 1 млн составить 1,5 млн рублей, а НДФЛ —195 000 рублей.
Имущественный вычет на покупку достигает 260 000 рублей. Таким образом налог к уплате — 0 рублей. Остаток вычета переходит на следующий год.
Декларацию при этом все равно нужно подать — даже если налог обнулился. В ней нужно заявить доход от продажи, право на вычет при продаже и право на вычет при покупке. Без декларации будет штраф.
Сроки подачи декларации и штрафы за их нарушение
Если в прошлом году продали квартиру — декларацию нужно подать до 30 апреля, а налог заплатить до 15 июля. То есть за 2025 год декларация подается до 30 апреля 2026 года, налог — до 15 июля 2026 года.
Подать 3-НДФЛ можно через личный кабинет налогоплательщика на Госуслугах. Важный момент, который многие упускают: декларацию нужно подавать даже если налога к уплате нет. В декларации вы заявляете:
- факт получения дохода от продажи,
- свое право на вычет при продаже,
- право на имущественный вычет при покупке, если купили новую квартиру в том же году.
Без декларации налоговая не знает о ваших вычетах и посчитает, что вы просто уклонились от уплаты.
Штрафы за нарушение сроков и неуплату налогов
|Нарушение
|Штраф
|Декларация не подана вовремя
|5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (но не более 30% в сумме)
|Налог не уплачен вовремя
|20% от суммы налога
|Опоздание с оплатой налога
|Пени за каждый день просрочки
Что важно запомнить
Вы можете не платить налог, если владеете недвижимостью дольше 5 лет. Если получили ее в наследство, подарок от близких, по приватизации или если это единственное жилье, разрешается продавать через 3 года владения.
Семьи с двумя и более детьми могут продать квартиру без налога. Главное — купить новое жилье до 30 апреля следующего года и не нарушить ни одно из условий льготы.
Налог считается с прибыли, а не со стоимости квартиры. Купили за 8 млн, продали за 10 млн — платите с 2 млн.
Если цена продажи ниже 70% кадастровой стоимости — налог посчитают от 70% кадастра. Проверьте кадастровую стоимость до выставления квартиры на продажу.
Вычет фактических расходов почти всегда выгоднее фиксированного имущественного вычета в 1 миллион рублей.
Если покупали квартиру в черновой отделке, убедитесь, что это было прямо написано в договоре. Тогда ваши расходы на сделанную потом отделку тоже уменьшат налогооблагаемую базу.
Декларацию подают до 30 апреля, налог платят до 15 июля — даже если налога к уплате нет.
Документы о покупке храните не менее пяти лет. Если они утеряны, обратитесь в Росреестр или банк.
