Какой налог платят с продажи недвижимости

С продажи недвижимости платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Отсчитывают его не со стоимости недвижимости, а с дохода, который вы получите после продажи.

Нужно ли вам вообще платить налог — проверьте за две минуты

Вы можете не платить налог с продажи недвижимости в 2026 году в четырех случаях:

Истек минимальный срок владения недвижимостью — 3 или 5 лет. Вы подпадаете под льготу для семей с двумя и более детьми — о ее условиях расскажем ниже. Вы продаете недвижимость по цене не выше той, по которой покупали. Вы не получили дохода от продажи из-за налоговых вычетов и расходов, снизивших налоговую базу.

Последние два случая — это просто ситуации, в которых налог платить не с чего. потому что нет дохода. Подчеркнем еще раз: НДФЛ взимается именно с прибыли от продажи, а не от стоимости недвижимости.

Как правильно определить срок владения квартирой

Первое, что нужно проверить перед сделкой, — сколько времени недвижимость находится в вашей собственности . По общему правилу минимальный срок составляет 5 лет с даты регистрации права собственности в Росреестре. Но в некоторых случаях налог не берут уже через три года владения.

Трехлетний срок действует, если квартира досталась вам: