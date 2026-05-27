Что произошло?

С 27 мая вступили в силу новые изменения в перечне товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта.

Минпромторг РФ убрал из списка продукцию ряда брендов. Среди них:

Acer (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);

Asus (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);

Fujitsu (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);

Hitachi (комплектующие и запоминающие устройства);

HP (Hewlett Packard) (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);

IBM (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие)

Intel (комплектующие и запоминающие устройства);

Kingston (запоминающие устройства и комплектующие);

Samsung (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);

Toshiba (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);

Transcend (запоминающие устройства);

Braun (электробритвы);

Biorepair (зубные пасты);

Oral-B (зубные щетки);

Ricoh (печатная техника и краска для принтеров);

Spin Master (наборы для лепки);

Juliette has a Gun (парфюмерия);

Filippo Sorcinelli (парфюмерия);

MEMO Paris (парфюмерия);

Vilhelm Parfumerie (парфюмерия);

Xerjoff (парфюмерия) и др.

Изменения в списке министерство утвердило еще 27 ноября 2025 года, но в том приказе уточнялось, что в силу они вступят только через полгода.

Зачем это нужно?

В Минпромторге объясняли: новые правила должны подстегнуть спрос на отечественную электронику. Там уверены — российские компании уже могут выпускать столько техники, чтобы заменить зарубежные поставки.