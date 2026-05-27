Параллельный импорт ноутбуков — все. На чем работать и играть вместо ASUS и SamsungИ как изменятся цены на электронику
Что произошло?
С 27 мая вступили в силу новые изменения в перечне товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта.
Минпромторг РФ убрал из списка продукцию ряда брендов. Среди них:
- Acer (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);
- Asus (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);
- Fujitsu (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);
- Hitachi (комплектующие и запоминающие устройства);
- HP (Hewlett Packard) (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);
- IBM (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие)
- Intel (комплектующие и запоминающие устройства);
- Kingston (запоминающие устройства и комплектующие);
- Samsung (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);
- Toshiba (ноутбуки, компьютеры, мониторы, жесткие диски и другие комплектующие);
- Transcend (запоминающие устройства);
- Braun (электробритвы);
- Biorepair (зубные пасты);
- Oral-B (зубные щетки);
- Ricoh (печатная техника и краска для принтеров);
- Spin Master (наборы для лепки);
- Juliette has a Gun (парфюмерия);
- Filippo Sorcinelli (парфюмерия);
- MEMO Paris (парфюмерия);
- Vilhelm Parfumerie (парфюмерия);
- Xerjoff (парфюмерия) и др.
Изменения в списке министерство утвердило еще 27 ноября 2025 года, но в том приказе уточнялось, что в силу они вступят только через полгода.
Зачем это нужно?
В Минпромторге объясняли: новые правила должны подстегнуть спрос на отечественную электронику. Там уверены — российские компании уже могут выпускать столько техники, чтобы заменить зарубежные поставки.
Экономист Алексей Зубец считает иначе: ограничения параллельного импорта нужны, чтобы постепенно убрать с рынка товары из США, Южной Кореи и других недружественных стран и освободить место для продукции партнеров России.
То есть первая задача — расчистить рынок, а вторая — собирать больше налогов. С параллельного импорта налоги взимаются, как правило, плохо.
Российская техника заменит ASUS и Samsung?
Россия пока не может производить технику высокого уровня, то есть персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другие подобные товары, считает Алексей Зубец.
Чтобы наладить производство, нужно инвестировать огромные деньги и подождать около 20 лет. Такой возможности у нас нет.
Чем тогда будем пользоваться?
Техникой из Китая и других дружественных стран. Например, ноутбуками Lenovo, Huawei и других китайских брендов. Сейчас это единственная альтернатива, говорит экономист.
Вырастут ли цены на технику?
Ноутбуки и другая техника вряд ли сильно подорожают, считает эксперт. Причина — спрос на них в России упал.
Цены на электронику вообще сейчас стоят на месте, она не дорожает. Крупные ретейлеры испытывают проблемы со сбытом продукции, некоторые даже перепрофилируются, потому что продажа техники себя не оправдывает.
По словам экономиста, после 2021 года в стране наступила потребительская пауза. Многие россияне предпочитают не покупать, например, новые смартфоны, а продолжают пользоваться старыми, пока это возможно. Это касается и остальных видов техники.