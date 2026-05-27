Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Кто такие «раздолжнители» и почему им нельзя верить
Раздолжнители — это недобросовестные юридические компании, которые берут деньги за консультации, но не решают проблему с задолженностями.
В марте Банк России посвятил им отдельную серию своего мультсериала «Изи деньги». По сюжету хомяк Хома, проиграв спортивную ставку, взятую в микрофинансовой организации, в панике находит в интернете кролика-«раздолжнителя», который обещает списать долги за сутки.
Хома подписывает договор, не читая, — и в итоге получает лишь новые штрафы. Кролик взял деньги за «консультационные услуги», а долги хомяка так и остались.
В жизни сценарий повторяется один в один.
— во столько оценивают рынок псевдоуслуг эксперты.
И он растет. Только за первый квартал 2026 года количество жалоб в Банк России увеличилось на 47%.
Псевдоюристы действуют по отлаженной схеме. Они запускают агрессивную рекламу, скрывают реальные условия банкротства и дают невыполнимые обещания. Вместо реальной защиты они рассылают шаблонные жалобы в надзорные органы.
Клиент получает иллюзию, что его проблема решается, а тем временем долг продолжает увеличиваться за счет пеней и неустоек.
Как распознать рекламу «раздолжнителей»
Банк России составил список красных флагов, которые выдают недобросовестные фирмы. Вот на что стоит смотреть в первую очередь:
- Гарантии результата. Честные юристы не могут обещать списание всех долгов или признание вас банкротом заранее. Исход всегда решает суд.
- Обещания списать 100% задолженности. Фразы вроде «полное списание» или «спишем все долги» — сигнал обмана. Часть обязательств по закону списать невозможно.
- Гарантии сохранности имущества. Мошенники уверяют, что защитят вашу квартиру, машину и дачу от арестов. На практике суд может направить активы на торги.
- Призывы не платить по кредитам. Советы вроде «отменяем платежи» или «больше не вносите деньги» приведут к быстрому росту штрафов и судебным искам. - - Выдуманные государственные программы. Упоминания о секретных законах или специальных фондах для освобождения от обязательств без ссылок на официальные документы — чистой воды вымысел.
ВАЖНО
Любая гарантия результата до анализа ситуации — обман. Исход процедуры банкротства зависит от множества факторов: наличия имущества, сделок за последние три года, добросовестности должника и т. д. Ни один честный юрист не даст 100%-й гарантии списания, не изучив ваше дело.
Как отличить нормальных юристов по банкротству от «раздолжнителей»
|Критерий сравнения
|«Раздолжнители» (мошенники / недобросовестные фирмы)
|Нормальные юристы (добросовестные специалисты)
|Обещания на консультации
|Гарантируют 100% списание долгов и сохранность всего имущества «с порога», до изучения документов.
|Говорят о рисках, предупреждают, что результат зависит от суда. Не дают гарантий без анализа ситуации.
|Анализ ситуации перед началом работы
|Не вникают в детали, не задают вопросы о доходах, имуществе, сделках за последние 3 года.
|Тщательно изучают документы, задают уточняющие вопросы, оценивают риски (оспаривание сделок, реализация имущества).
|Сроки процедуры
|Обещают быстрый результат («за месяц», «за 3 месяца»).
|Называют реалистичные сроки (от 6 месяцев до 2 лет и более, в зависимости от сложности дела).
|Формулировки в договоре
|«Информационные услуги», «консультация», «правовой анализ», «досудебное урегулирование» (размытые формулировки).
|Четко прописаны конкретные действия: сбор документов, подача заявления в суд, участие в заседаниях, получение решения о списании долгов.
|Момент исполнения договора
|Моментом исполнения установлено подписание договора (вы расписываетесь в получении услуги сразу).
|Договор действует «до полного исполнения сторонами своих обязательств» (юрист работает до результата).
|Право клиента на расторжение
|Заказчик не может расторгнуть договор в одностороннем порядке или может, но без возврата денег и со штрафом.
|Заказчик имеет право расторгнуть договор в любое время, оплатив только фактически понесенные расходы.
|Стоимость услуг
|Фиксированная сумма («под ключ») без детализации. Могут предлагать оплату в рассрочку или через новые кредиты.
|Стоимость прописана, зависит от объема услуг. Может быть указана в договоре как фиксированная сумма, не подлежащая одностороннему изменению.
|Судебная практика
|Отказываются предоставить судебные акты по завершенным делам или не могут этого сделать.
|Предоставляют судебные акты с kad.arbitr.ru, где указаны их ФИО и результат списания долгов.
|Проверка организации через ФНС
|Компания зарегистрирована недавно, «массовый» директор (числится еще в 5+ фирмах), недостоверный юридический адрес, есть долги перед бюджетом.
|Компания зарегистрирована давно (более 3 лет), директор не «массовый», юридический адрес достоверный, нет долгов перед бюджетом.
|Отношение к имуществу клиента
|Обещают сохранить все имущество («защита от арестов»). Советуют переоформить имущество на родственников «на время».
|Предупреждают о риске реализации части имущества на торгах (кроме единственного жилья). Не советуют незаконных схем.
|«Связи» в судах / с управляющими
|Хвастаются «договоренностями», «своими» арбитражными управляющими, особыми связями.
|Не упоминают о связях или говорят о стандартном взаимодействии. Добросовестный управляющий не участвует в схемах.
|Давление при подписании
|Требуют немедленного заключения договора, не дают времени подумать («успевайте сегодня, завтра дороже»).
|Дают время на размышление, не торопят с решением.
|Типичные фразы в рекламе / общении
|«Спишем 100% долгов», «государственная программа», «защитим имущество от арестов», «отменяем платежи», «больше не платите кредиторам».
|«Нужно изучить вашу ситуацию», «есть риски», «результат зависит от суда», «банкротство — крайняя мера с последствиями».
|Что говорят о банкротстве
|Преподносят банкротство как легкий и быстрый способ избавиться от долгов без последствий.
|Объясняют, что банкротство — крайняя мера с серьезными последствиями (проблемы с кредитами в будущем, запрет на некоторые должности).
|Информирование о последствиях
|Умалчивают о негативных последствиях: продаже имущества, запретах, ограничениях.
|Предупреждают обо всех последствиях: реализация имущества, 5 лет указания на банкротство при кредитах, запрет на руководящие должности от 3 до 10 лет.
В рекламе услуг по избавлению от долгов может встречаться информация о том, что непрохождение процедуры банкротства — это якобы нарушение закона. Но это право, а не обязанность гражданина. Подобные формулировки создают у человека ложное чувство тревоги, подталкивая к оформлению ненужных услуг.
Настоящее банкротство — это сложная процедура, исход которой зависит от множества деталей: наличия ипотеки, сделок с имуществом за последние три года, реальных доходов и состава семьи. Если вам с порога обещают «решить вопрос за месяц» или предлагают сомнительные схемы вроде переписывания машины на родственников задним числом — перед вами раздолжнители.
Какие последствия ждут клиентов раздолжнителей
Обращение к таким фирмам ведет к потере денег, росту штрафов и даже риску уголовного преследования.
Сколько денег вы потеряете на штрафных санкциях
Пока посредники имитируют работу, долг растет ежедневно. Кредиторы продолжают начислять пени по договору.
Закон ограничивает неустойку потребительского кредита двадцатью процентами годовых, но даже такая ставка быстро превращает небольшую задолженность в неподъемную сумму.
Через несколько месяцев банк подает в суд. После этого приставы арестуют счета и начнут списывать до пятидесяти процентов от дохода.
Как опасные советы лишают вас имущества
Раздолжнители часто предлагают схемы, которые прямо ведут к потере жилья или машины. Самая частая уловка — совет переоформить недвижимость на родственников «на время процедуры».
Суд легко признает такие сделки недействительными, если они оформлены за три года до подачи заявления. Имущество вернут в конкурсную массу и продадут с торгов.
ВАЖНО
Перевод крупных сумм или продажа квартиры за полцены перед банкротством всегда оспариваются финансовым управляющим. Честный юрист никогда не посоветует выводить активы, так как это усугубит ваше положение.
Другой опасный совет — полностью прекратить платить и сменить номер. Это лишь ускорит судебный процесс и лишит вас права на законные отсрочки.
В моей практике был такой случай. Компания, в которую обратились граждане с внушительным списком имущества (дома, квартиры, земельные участки в пределах города федерального значения). Им пообещали за «небольшое» вознаграждение в 5 млн рублей сохранить все это имущество и списать долги. Я думаю, понятно, что это просто невозможно ни при каких условиях. Конечно, суд принял решение о продаже этого имущества на торгах.
Если вы руководитель или собственник бизнеса, то советы псевдоюристов могут довести и до уголовного дела.
|Статья УК РФ
|Действие
|Наказание
|Статья 196 УК РФ (преднамеренное банкротство)
|Совершение руководителем или учредителем действий, заведомо влекущих неспособность удовлетворить требования кредиторов (если причинен крупный ущерб)
|Штраф до 500 тыс. руб., либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 6 лет со штрафом
|Статья 197 УК РФ (фиктивное банкротство)
|Заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем о своей несостоятельности (если причинен крупный ущерб)
|Штраф до 300 тыс. руб., либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 6 лет
Крупным ущербом здесь считается сумма свыше 2,25 млн рублей.
Добросовестные специалисты всегда предупреждают об этих рисках на первой встрече и не берутся за сомнительные схемы.
Как правильно списывать долги через банкротство
Недавно мы рассказали о процедуре банротства и всех изменениях в процедуру 2026 года в отдельном материале. Здесь ли кратко вспомним основные моменты.
Какие долги списываются: кредиты, займы, расписки, коммунальные долги, налоги.
Какие долги не списываются даже при банкротстве:
- алименты;
- возмещение вреда жизни и здоровью;
- текущие платежи (вознаграждение управляющего, судебные расходы, коммуналка за период процедуры).
- ущерб от преступлений.
Виды банкротства:
- Внесудебное (через МФЦ) — долг от 50 до 500 тысяч рублей, нет имущества. Бесплатно, 6 месяцев.
- Судебное (через арбитражный суд) — долг от 500 тысяч рублей. Платно от 100 тысяч рублей, долго, могут продать имущество.
Как выбрать юридическую фирму для оформления банкротства
Выбор надежной компании требует системного подхода, а не слепого доверия красивой рекламе. Сравнивайте предложения нескольких фирм, задавайте неудобные вопросы о рисках и не спешите оплачивать услуги, пока не получите четкий план действий под вашу ситуацию.
Шаг 1. Проверьте репутацию компании
Серьезная организация не прячет свои данные: у нее есть официальный сайт с ИНН и юридическим адресом, активные соцсети и публикации в профильных СМИ.
Ищите компанию на картах, читайте независимые отзывы и обращайте внимание на срок существования фирмы. Однодневки, которые часто меняют название или адрес, не заслуживают доверия.
Но будьте готовы, что это не так просто, как может показаться.
Отзывы в интернете часто накручены, поэтому полагаться только на них нельзя. В штате бывают отдельные специалисты, работающие исключительно с репутацией юрфирмы, поэтому вы с трудом сможете найти о компании объективную информацию.
Шаг 2. Изучите судебную практику
Попросите у компании номера процессов, которые они довели до списания долгов, введите их на сайте kad.arbitr.ru и убедитесь, что представители фирмы действительно участвовали в заседаниях и получили нужное решение.
Перед подписанием бумаг обязательно попросите юриста назвать возможные проблемы в вашем деле. Если специалист не видит рисков, значит, у него нет рабочей стратегии.
Шаг 3. Внимательно прочитайте договор
Перед тем как поставить подпись, сверьте условия с чек-листом
|Что проверять
|Хороший признак
|Плохой признак
|Предмет договора
|Четко прописано «полное списание долгов»
|«Информационные услуги», «консультация», «правовой анализ»
|Объем услуг
|Подробный перечень: сбор документов, подача заявления, участие в суде
|Размытые формулировки, отсутствие детализации
|Стоимость
|Фиксированная цена, все этапы включены
|Дешевле рынка + обещание «второго договора» потом
|Гарантии
|Есть условие о возврате денег, если долг не спишут
|Гарантий нет или они обещаны на словах
|Оплата
|На расчетный счет с чеком
|На карту физлица, наличными без документов
Если в бумагах значатся «информационные услуги» или моментом исполнения считается подписание договора, вас могут обмануть, ведь компания посчитает работу выполненной сразу после разговора. Честный юрист пропишет фиксированную стоимость, укажет четкие сроки оплаты и сохранит ваше право расторгнуть соглашение в любой момент, оплатив только фактические расходы.
Шаг 4. Оцените качество первой консультации
Профессионалы не «впаривают» услугу, а помогают разобраться в ситуации. Задайте четыре вопроса: проведут ли они детальный анализ вашего имущества и сделок за три года, что будет, если долг не спишут, прописаны ли гарантии возврата денег в договоре и какие риски есть именно в вашем случае.
Шаг 5. Узнайте, из чего складывается стоимость
Реальная цена процедуры состоит из обязательных платежей, которые не зависят от компании. Ниже — базовые расходы, которые придется оплатить в любом случае.
|Статья расходов
|Размер
|Государственная пошлина
|300 рублей
|Вознаграждение финансового управляющего
|25 000 рублей (фиксированная часть)
|Публикации в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ»
|около 10 000–15 000 рублей
|Почтовые расходы
|несколько тысяч рублей
Опасна схема «двойного договора»: вам продают услугу дешевле рынка, но в бумагах прописано только признание банкротом. После решения суда предлагают подписать второе соглашение на крупную сумму для самого списания долгов. О дополнительных выплатах на первой встрече обычно умалчивают.
Шаг 6. Учитывайте сложность вашего дела
Наличие ипотеки, нескольких видов активов, сделок за три года или детей требует глубокой экспертизы. Выбирайте исполнителя с опытом именно в таких ситуациях и уточняйте, как они планируют сохранять ваше имущество.
Рекомендую изучить несколько дел (хронология дела с судебными актами публикуются на сайте https://kad.arbitr.ru/), которые вела такая фирма, чтобы понимать реальные сроки ведения дела. Это важно, поскольку некоторые фирмы продают услугу не под ключ, а на срок — 6 месяцев. Затягивание процедуры банкротства в таком случае повлечет рост стоимости для клиента.
Он приводит пример, когда клиенты, поверившие обещаниям «списать все за полгода», столкнулись с торгами по ипотеке и брошенным делом, а реальная процедура растянулась на 5 лет.
«Всегда держите руку на пульсе и интересуйтесь ходом дела. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и не позволит юристам бесконтрольно затягивать процедуру», — советует Григорий.
ВАЖНО
Никогда не подписывайте акт выполненных работ до фактического завершения процедуры. Моментом исполнения не должно быть подписание договора или оплата первого взноса. Честная компания работает до получения судебного решения о списании долгов.
Можно ли вернуть деньги, которые отдали «раздолжнителям»
Вернуть средства, уплаченные недобросовестным юристам, сложно, но теоретически возможно. Основная проблема в том, что договор часто составлен формально «чисто».
Как вернуть деньги?
Отправьте досудебную претензию
Напишите требование о расторжении договора и возврате денег. Укажите, что компания нарушила закон: предоставила недостоверную информацию (ст. 10 и 12 Закона о защите прав потребителей) или оказала услугу некачественно (ст. 29 того же закона). Отправьте письмо заказным уведомлением или вручите лично под подпись. По закону у фирмы есть 10 дней на ответ.
План А. Подайте иск в суд
Если претензию проигнорировали или пришел отказ, идите в суд общей юрисдикции. Выберите отделение по месту регистрации компании или по вашему адресу проживания. В иске требуйте расторжения договора, возврата полной суммы, неустойки в размере 3% за каждый день просрочки, компенсации морального вреда и штрафа в 50% от присужденной суммы за отказ решить вопрос добровольно.
План Б. Напишите заявление в полицию
Когда фирма исчезла, не выходит на связь, а условия договора явно ведут к обману, обращайтесь в правоохранительные органы. Пишите заявление по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Обязательно приложите копию договора, чеки об оплате, скриншоты переписки и рекламные материалы с невыполненными обещаниями.
Какие есть варианты, кроме банкротства
При финансовых трудностях нужно первым делом обратиться в банк или МФО. Кредиторы заинтересованы вернуть деньги и обязаны рассматривать обращения заемщиков.
Что можно попросить у банка:
- Кредитные каникулы — отсрочка платежей до 6 месяцев (по ипотеке до 12). Штрафы начисляться не будут. Кредитные каникулы дают не всем, а только при подтвержденном снижении дохода на 30% и более или в трудной жизненной ситуации (болезнь, потеря имущества, смерть кормильца).
- Реструктуризацию долга — изменение графика платежей: уменьшение ежемесячного взноса, увеличение срока кредита.
- Рефинансирование — новый кредит в другом банке для погашения старого, часто под более низкий процент.
Все эти варианты разобрали в отдельной статье.