Айтишникам «советуют» врать ради трудоустройства в 2026 году. Действительно это поможет? Ответили эксперты
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Исследование: айтишники проигрывают гуманитариям из-за ИИ
Рынок труда в IT переживает странное время. С одной стороны, все говорят, что ИИ отнимает рабочие места. С другой — массовых увольнений как будто нет, хотя гиганты вроде Amazon, Microsoft или Dell уже проводят чистки рядов под предлогом автоматизации процессов.
Новое исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка, результаты которого опубликовали в Fortune, подсветило еще одну проблему: выпускники компьютерных специальностей теперь ищут работу дольше, чем гуманитарии.
Это новая реальность, и она бьет по тем, кто еще недавно считался самым востребованным.
Разработчик курсов в одной из топовых бизнес-школ мира признался, что у них сейчас две проблемы.
- Первая: модели ИИ развиваются так быстро, что курсы устаревают быстрее, чем их успевают собрать.
- Вторая: студенты часто разбираются в нейросетях лучше преподавателей. Им трудно предложить что-то, чего они уже не знают.
Но даже выпускники солидных вузов, выходя на рынок труда, сталкиваются с ситуацией, которая еще недавно казалась скорее исключением, чем правилом. Мало того, что специалистов без опыта не берут на мало-мальски хлебные должности. Так теперь даже для того, чтобы набраться этого опыта за мало денег, приходится попотеть и очень сильно конкурировать не только друг с другом, но и с ИИ.
Прогнозы о том, как изменится рынок труда в IT под влиянием ИИ-инструментов, разнятся до абсурда.
Гендиректор Verizon Дэн Шульман предсказывает рост безработицы до 30% в ближайшие 2–5 лет из-за ИИ. Boston Consulting Group говорит о 10–15% рабочих мест, которые исчезнут к 2031 году. Глава Anthropic Дарио Амодей пророчит, что ИИ выкосит половину всех младших офисных должностей за пять лет и поднимет безработицу до двузначных чисел.
Другие эксперты видят не увольнения, а рост производительности. Goldman Sachs подсчитал, что ИИ уже сейчас сокращает около 16 000 рабочих мест в месяц в США. Но параллельно растет спрос в смежных областях — от дата-центров до разработки ИИ.
Между тем пока официальный уровень безработицы в США достигает всего 4%, как и в России. Но есть и тревожные данные: среди молодых специалистов в возрасте 20-25 лет эта цифра выше, до 6%, и растет быстрее, чем в других категориях.
Что происходит с младшими специалистами и при чем тут ИИ
Ранние инструменты ИИ ускоряли отдельные задачи: написание текстов, кода или ответов клиентам. Новое поколение агентских ИИ идет дальше.
Такие системы берут на себя уже целые цели. Они разбивают работу на подзадачи, вызывают нужные инструменты, перемещаются между системами и корректируют свой подход почти без участия человека. Пока технологию используют для низкорисковых и повторяющихся действий, хотя успешные примеры в более сложных сценариях уже появляются.
Влияние на рынок труда заключается не в том, что под влиянием ИИ какие-то профессии или рабочие места исчезают в одночасье. Но все больше работы переходит от выполнения к контролю, что позволяет экономить время на собственно задачу, но увеличивает степень ответственности за результат.
AI-агент позволяет опытному человеку абсорбировать работу нескольких junior-аналитиков. Грубо говоря, раньше мне для проекта нужны были люди, которые просматривали документы и писали базовый код. Теперь я делаю это сам, потому что у меня есть понимание, какой должен быть результат, и я могу проверить и поправить то, что сгенерировал инструмент. Отсюда и второй эффект: стало сложнее получать реальную ответственность даже тем, кто уже работает на начальных позициях, — агенты взяли на себя именно ту работу, через которую раньше росли люди. Вот это настоящая проблема.
По сути, ИИ перепоручают ту низкоквалифицированную работу, на которую раньше набирали неопытных стажеров и молодых специалистов (джунов) только после вуза, чтобы они научились вести проекты и постепенно росли до мидлов (специалистов среднего уровня).
И возникает резонный вопрос: а где же им теперь набираться опыта?
Эксперты, проанализировав ситуацию на американском рынке труда, пришли к неутешительным выводам:
- С конца 2022 года занятость среди младших сотрудников в профессиях, наиболее подверженных ИИ, сократилась на 16%. Особенно заметно это в разработке программного обеспечения.
- Трудности в найме испытывают как специалисты 20−25 лет, так и работники возрасте 40+. Последних не увольняют массово с уже имеющихся мест, но уходить с работы без оффера и свежих курсов повышения квалификации им уже рискованно: конкурировать придется со спецами, которые учились уже в совершенно другую технологическую эпоху и могут дать фору в каких-то вопросах.
- ИИ помогает инженерам работать эффективнее, а не заменяет их. Но это справедливо по большей части для сотрудников уровня мидл и выше, тех, кто уже освоил профессию и может проконтролировать работу как джунов, так и агентов.
- Хотя массовых увольнений не происходит, в тех областях, где ИИ уже полностью берет функции на себя, работодатели уже точечно сокращают и переформировывают штаты сотрудников. Основные последствия ощущаются не в росте числа увольнений, а в сокращении количества новых вакансий.
- Джуны действительно оказываются в ловушке: чтобы получить первую работу, от них все чаще ждут навыков, которые раньше набирались уже на работе. Исследователи делают вывод, что для того, чтобы повысить шансы на получение рабочего офера, молодым айтишникам приходится сильно приукрашивать свой опыт и навыки в резюме, без этого не пробиться даже на личное собеседование — завернут уже на уровне отсева все теми же ИИ-алгоритмами.
- Сотрудники старшего возраста, сумевшие пройти переквалификацию, напротив, дольше задерживаются на своих рабочих местах, блокируя специалистам младшего и среднего звена карьерный рост. Еще чуть-чуть и вернется старая-недобрая неэтичная практика «подсиживания» ради повышения.
- Критическое мышление и умение решать сложные проблемы с большим отрывом занимают первые места среди наиболее востребованных качеств. За ними следуют адаптивность, креативность, а также технический и аналитический анализ данных. Работодатели больше не ищут только сотрудников, способных выполнить задачи. Найти такое сочетание у вчерашних студентов — задачка со звездочкой. По опросам, только 10% учебных заведений готовы признать своих выпускников готовыми работать в условиях конкуренции с ИИ.
Золотое окно для поиска работы: 27−35 лет при условии достаточного опыта или хотя бы красивого резюме.
Итак, молодые айтишники на Западе, которые еще 3−5 лет назад думали, что идут в хлебную и перспективную отрасль, уже начали паниковать. Готовиться ли к тому же России?
Возможно. Но есть нюансы.
Некоторые выводы из реальных исследований здесь доведены до абсурда. ИИ меняет рынок, но не так быстро и не так тотально. Да, технологии трансформируют найм, но до полного замещения джунов ИИ еще далеко. Особенно там, где остро стоят вопросы информационной безопасности и защиты данных.
Как обстоят дела на российском рынке труда и пора ли врать в резюме
Российский IT-рынок в 2024—2026 годах не схлопнулся, но тоже стал гораздо менее гостеприимным для входа. Вакансий меньше, откликов больше, джунов много, а работодатели хотят навыков уровня «почти мидл».
Здесь ИИ пока не столько заменил всех новичков, сколько поднял планку: часть простых задач автоматизируется, первичный отбор тоже все чаще проходит через алгоритмы. На этом фоне кандидаты начинают агрессивнее упаковывать опыт, а иногда и приукрашивать резюме. В том числе с помощью того же ИИ — без этого обмануть другой ИИ сложно.
Однако опрошенные нами эксперты отмечают, что картина, которую рисует исследование, значитетельно искажена. И уж точно не применима напрямую к российским реалиям.
В первую очередь, в отечественных компаниях нет возрастной дискриминации, поскольку на рынке труда банально дефицит кадров. Поэтому работодатели рассматривают как молодых, так и очень опытных кандидатов. Все зависит от задачи — например, в сфере b2g требуется опыт и кругозор, который редко когда приобретают к 30 годам.
Что касается сложностей трудоустройства студентов, то в России сегодня скорее молодой специалист выбирает, куда ему пойти работать. Талантливых молодых специалистов уже на выпускном курсе приглашают на стажировки в ведущие компании страны, где они получают опыт и возможности карьерного роста. И искусственный интеллект здесь помогает в адаптации. Есть исследования, которые доказывают, что эффективность неопытного сотрудника возрастает, если он работает в паре с ИИ.
Все серьезные исследования, которые я видел, приходят примерно к одному выводу. Да, AI меняет структуру работы, да, компании начинают применять его массово, но пока это почти не отражается в макростатистике — ни в уровне безработицы, ни в динамике зарплат.
Что точно есть — сокращение найма на входные позиции. Но и этот эффект плохо виден в агрегированной статистике: молодые люди, которые только выходят на рынок труда, статистически почти невидимы. Они еще не были официально частью рабочей силы, не получают пособий по безработице, если не находят работу, и просто выпадают из данных. Так что даже если среди них безработица выросла на 10%, в агрегированных показателях это может оставаться статистически незначимым.
Негативно эксперты относятся и к идее врать в резюме. Хотя в телеграм-каналах, перепечатавших эту новость, уже рекомендуют «раздувать портфолио и сжигать трудовые книжки», если ваш возраст выше заветных 35 лет, на практике такие советы могут стоить вам гораздо больше, чем просто упущенной вакансии.
Врать в резюме — это посадить себя в ловушку. Даже если первичный скрининг кандидатов проводит ИИ-агент, следующий этап все равно состоится с живым рекрутером или менеджером. Обмануть алгоритм и провалиться на интервью — худший из сценариев. Куда эффективнее честно обозначить пробелы и показать готовность быстро учиться. Решения по-прежнему принимают люди — иногда с помощью ИИ, но люди.
Все вранье вскроется в первые же месяцы работы. Репутация будет потеряна, а многочисленные «работы» по паре месяцев в разных местах закроют перспективы дальнейшего трудоустройства. Большинство работодателей уже настроили процессы найма так, чтобы максимально точно выявлять реальные возможности кандидата до приема в штат. Цена ошибки для работодателя дорого стоит.
«Жестко врать» — это преувеличение, но то, что кандидат приукрашивает свой опыт и навыки в резюме, старается показать себя с лучшей стороны — так было всегда. Надо отметить, что и работодатель нередко описывает в вакансиях то, чего в реальности нет. Поэтому это тенденция, которая есть на рынке труда с обеих сторон.
Вместо того, чтобы выдумывать себе несуществующий опыт работы или скручивать года в резюме, осмысленнее почистить резюме от лишних деталей, которые могут сбить с толку и живого HR-а, и его ИИ-помощника.
Например, работодателю в 2026 году уже неинтересно, чем вы занимались в нулевых, когда трава была зеленее, деревья выше, а про нейросети никто даже не слышал. Имеют значение максимум последние десять лет вашего рабочего стажа. И то — только на тех местах, которые хоть сколько-то совпадают с требуемым опытом работы.
При этом возрастному специалисту не надо шарить за зумерские мемы и молодиться. Что реально важно — следить за трендами в своей отрасли и понимать, где пора подтянуть матчасть.
Чаще сталкиваешься с тем, что опытные специалисты ведут себя недостаточно активно. Проблема опытных кандидатов не в том, что их дискриминируют, а в том, что многие из них не успевают за темпом рынка. Технологии развиваются каждую неделю. Кто следит за трендами, понимает, что сейчас актуально, и готов перестраиваться, тот остается востребованным. Кто нет — теряет не из-за возраста, а из-за статичности. 40-летний джун выглядел бы странно и 15 лет назад — дело не в дате рождения
А вот если стажа нет, добывать его стоит на практике. И ради этого не стыдно задействовать все социальные связи, которые у вас есть.
Проблема не столько во вранье, а в том, что вранье перестает работать. Сеть контактов сейчас важна как никогда именно потому, что автоматизация скрининга растет. Когда AI-резюме проверяются AI-скринингом, качество совпадений падает у всех. Подаешься по рекомендации коллеги — и получаешь оффер.
Входная работа ценна не только зарплатой, отмечает эксперт. Это место, где начинающий специалист кодит, ошибается, учится укладываться в дедлайны, понимает, как принимаются решения, в общем, накапливает карьерный капитал. Если этой ступени нет — непонятно, как вообще строить траекторию.
Так что же все-таки делать: советы джунам и возрастным кандидатам
Если вы серьезно намерены получить свое место под солнцем на стремительно меняющемся IT-рынке, в ход могут пойти самые разные методы. Не берем откровенно неэтичные — выше уже объяснили, что это так не работает. Да и российский IT-рынок намного уже, чем кажется, все знают друг друга через пару рукопожатий, так что это верный способ запороть себе все дальнейшее трудоустройство.
Но что-то все-таки можно сделать?
Наталья Рейслер дала пару ключевых рекомендаций:
- Что действительно важно в резюме на сегодня — описать опыт и технологические стеки подробно и точно: ИИ-агенты ранжируют резюме по соответствию описанию вакансии, и здесь детали работают в пользу соискателя.
- От разработчиков сегодня ждут не только кода, но и понимания процессов целиком. Чем шире насмотренность — Python, ML, project management, тем выше шансы. Это требование рынка, не дискриминация.
Рынок действительно меняется и быстро. Ответом на это должна стать не ложь в резюме и не выжигание трудовых книжек, а скорость адаптации и честность кандидата относительно того, чему он готов учиться.
Получить опыт сейчас действительно стало сложнее, чем раньше. Однако и ИИ как инструмент, с которым вам потенциально придется работать, доступнее, чем кажется. Вам ничего не мешает осваивать вайбкодинг параллельно с изучением языков программирования и логикой продакт-менеджмента. Тогда в резюме вы сможете щегольнуть реальными умениями.
Но не стоит полагаться только на это — таких спецов по ИИ уже сейчас много, а через год от них и вовсе будет не протолкнуться. Лучше — хотя бы годик поработать, где дают, чтобы набить собственные шишки и набраться реального опыта «в полях», не замахиваясь на большие зарплаты и трудоустройство в крутых компаниях.
Хотя подаваться и туда тоже можно, если проходите по требованиям. Совсем от молодых сотрудников в российских компаниях пока еще не отказываются, особенно в сфере кибербезопасности, где дефицит рук выше, чем в среднем по IT-отрасли.
Практический совет для тех, кто начинает карьеру: не максимизируйте сиюминутную зарплату, максимизируйте скорость получения реальной ответственности. Ищите места, где вам дадут ошибаться и учиться — где можно будет показать не «я умею кодить», а «я умею вести проект от начала до конца». Потому что именно это защищает вас в будущем, не замена технической экспертизы менеджерской, а их сочетание.
Для опытных специалистов логика та же, подчеркнул экономист: хвастайтесь не годами кодинга, а тем, что вы умеете управлять проектом и взаимодействовать с продуктовой стороной. Тогда вы остаетесь тем звеном, которое делает ИИ-агента эффективным, а не тем, которое он заменяет.