Исследование: айтишники проигрывают гуманитариям из-за ИИ

Рынок труда в IT переживает странное время. С одной стороны, все говорят, что ИИ отнимает рабочие места. С другой — массовых увольнений как будто нет, хотя гиганты вроде Amazon, Microsoft или Dell уже проводят чистки рядов под предлогом автоматизации процессов.

Новое исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка, результаты которого опубликовали в Fortune, подсветило еще одну проблему: выпускники компьютерных специальностей теперь ищут работу дольше, чем гуманитарии.

Это новая реальность, и она бьет по тем, кто еще недавно считался самым востребованным.

Разработчик курсов в одной из топовых бизнес-школ мира признался, что у них сейчас две проблемы.

Первая: модели ИИ развиваются так быстро, что курсы устаревают быстрее, чем их успевают собрать.

Вторая: студенты часто разбираются в нейросетях лучше преподавателей. Им трудно предложить что-то, чего они уже не знают.

Но даже выпускники солидных вузов, выходя на рынок труда, сталкиваются с ситуацией, которая еще недавно казалась скорее исключением, чем правилом. Мало того, что специалистов без опыта не берут на мало-мальски хлебные должности. Так теперь даже для того, чтобы набраться этого опыта за мало денег, приходится попотеть и очень сильно конкурировать не только друг с другом, но и с ИИ.