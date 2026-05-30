«Обломки НЛО» в Капустином Яру

19 июля 1948 года над ракетным полигоном Капустин Яр в Астраханской области снова якобы появился неопознанный серебристый объект сигарообразной формы. По распространенной в уфологических кругах версии, военные самолеты преследовали «сигару» и сбили ее над полигоном.

Обломки аппарата законсервировали, а для их изучения в СССР якобы создали закрытую военную программу, которая действовала вплоть до 1996 года.

Что это было: вероятно, пуск все той же баллистической ракеты Р-1, закончившийся аварией и падением в пределах полигона. На этапе набора высоты ракета оставляет яркий инверсионный след, который очевидцы и ПВО могли ошибочно принять за НЛО.

Независимые исследователи называют историю с «обломками НЛО» мифом. Никаких документов о сбитом НЛО в архивах КГБ нет, а ученые никогда не получали доступа к обломкам.

Ведущий сотрудник Института земного магнетизма Юлий Платов, которого называют куратором закрытой военной программы со стороны Академии наук, на самом деле исследовал физические аномалии в атмосфере, а не инопланетные корабли.

Легенда окончательно сформировалась лишь в 1980—1990-е годы на волне массового интереса к фантастике.

Дальнегорский феномен: «русский Розуэлл» на высоте 611

Вечером 29 января 1986 года жители Дальнегорска в Приморском крае заметили бесшумный красный шар, летевший без инверсионного следа. Вдруг объект резко пошел на снижение и врезался в Известковую гору (ее также называют высота 611).

Очевидцы во главе с учителем биологии Валерием Двужильным описывали в местной прессе яркую вспышку, после которой шар несколько раз попытался взлететь, но окончательно рухнул на скалы.

Из-за глубокого снега поисковая экспедиция добралась до места взрыва только спустя несколько дней.

На месте нашли обгоревший пень, покрытый черной стекловидной массой, а также металлические шарики, оплавленные капли свинца и чешуйчатые частицы в виде «сеточек». При этом радиационный фон на высоте 611 оставался в норме.

Что это было: вероятно, взрыв иностранного разведывательного аэростата. Кандидат физико-математических наук Валентин Псаломщиков предположил, что над Дальнегорском пролетал шпионский зонд, у которого сработал самоликвидатор.

Этим объясняется и разбрызгивание капель свинца — судя по экспертизе, металл плавился и кипел в воздухе на высоте около метра над землей, откуда и осел на скалы.

Исследования найденных «сеточек» в 15 научных институтах СССР показали, что подобные структуры науке неизвестны: материал не растворялся в кислотах и не плавился в вакууме при температуре в 2800 градусов.

В уфологической среде инцидент стали называть «русским Розуэллом» по аналогии с событиями 1947 года в США.

Со временем Дальнегорск превратился в неофициальную уфологическую столицу России. В 2014 году на горе установили памятный знак в честь исследователя Валерия Двужильного, а позже у автовокзала появилась скульптура пришельца с летающей тарелкой, которую отлили на местном заводе «Дальполиметалл».