6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в КарелииИ как их объясняют физики
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
«Белореченская аномалия»: треугольник из НЛО над Кубанью
Жители Белореченска в Краснодарском крае заметили в ночном небе группу светящихся оранжевых шаров, летевших в сторону Ставрополя. Очевидцы рассказали, что объекты выстроились в геометрическую фигуру, синхронно маневрировали, а затем скрылись на северо-востоке.
Этот случай принялись обсуждать в уфологических сообществах, а некоторые иностранные специалисты поспешили сравнить его с похожими явлениями в США.
Ученые скептически оценивают кубанскую сенсацию, а некоторые прямо называют монтажом. Физик атмосферы земли Ирина Репина предположила, что в реальности наблюдатели могли видеть яркие звезды в разрывах быстро движущихся облаков.
Из-за сильного ветра облака быстро неслись по небу, создавая для людей на земле полную иллюзию того, что сами светящиеся точки перемещаются с огромной скоростью.
Могло быть какое-то явление, связанное с атмосферным электричеством. А может, и спутники Starlink после запуска, сильно увеличенные воображением наблюдателя.
Большинство сообщений об инопланетных кораблях на поверку оказываются редкими природными явлениями или результатами космических запусков. Профессор Репина отметила, что люди часто путают с НЛО линзовидные облака в горной местности, яркую Венеру в сумерках, ледяные световые столбы зимой или обычные метеозонды.
Также за пришельцев часто принимают редкие разряды атмосферного электричества в верхних слоях атмосферы — спрайты и эльфы, которые похожи на огромных светящихся медуз, диски или кольца. Наконец, свечение создают сгорающие в атмосфере ступени ракет или космический мусор.
По словам Репиной, любой случай НЛО, если отсеять всю популистскую шелуху, имеет вполне земные объяснения. Но не всегда эти случаи объясняют общественности, потому что некоторые из них связанны с военными. А иные — и вовсе плод воображения очевидца.
Один мой приятель принял за НЛО накрытый полиэтиленом стог сена на горе — он красиво блестел в лучах заходящего солнца.
И все же в отечественной истории есть случаи, которые озадачили даже ученых и военных. Ниже — самые известные истории встреч с НЛО в России, которые до сих пор вызывают споры.
Петрозаводский феномен: гигантская «медуза» в небе над Карелией
Ранним утром 20 сентября 1977 года жители Петрозаводска, Ленинграда и Хельсинки наблюдали в небе гигантский светящийся объект в виде медузы. Свидетели описывали огромный огненный шар, который медленно двигался по небосводу и осыпал город множеством тонких лучевых струй, напоминавших проливной дождь.
Явление длилось около 12 минут, а его очевидцами стали дежурная бригада скорой помощи, портовые рабочие и случайные прохожие.
Что это было:предположительно, за «карельского пришельца» приняли секретный запуск военного спутника с космодрома Плесецк. В 4:01 утра военные запустили аппарат радиоэлектронной разведки «Космос-955» на ракете-носителе «Восток-2М». Пять работающих двигателей оставили в верхних слоях атмосферы многопучковый след из продуктов сгорания, который эффектно подсветило восходящее солнце.
Советская пресса замалчивала запуск, поскольку само существование Плесецка тогда скрывали. Газеты списывали явление на падение метеорита.
Научный сотрудник ГАИШ Лев Гиндилис провел расследование, но посчитал версию с ракетой недостаточной из-за путаницы в показаниях свидетелей.
Позже событие обросло городскими легендами о круглых отверстиях в стеклах домов. С октября 1977 года жители Петрозаводска начали находить в окнах сквозные отверстия диаметром до 70 миллиметров. С подачи некоторых СМИ, пошли слухи, что это следы лучевого сканирования НЛО.
Но экспертиза доказала, что дыры появились из-за обычных выстрелов из рогаток или пневматики.
НЛО над Баскунчаком: дуэль истребителя с сигарообразным объектом
16 июня 1948 года над озером Баскунчак в Астраханской области произошел первый в истории СССР официально зарегистрированный инцидент с участием НЛО.
Во время испытательного полета на высоте около 10 тысяч метров военный летчик-испытатель Аркадий Апраксин заметил рядом с самолетом огромный сигарообразный объект без крыльев. Пилот получил с земли приказ перехватить или уничтожить аппарат. Но когда летчик попытался приблизиться, «сигара» выпустила тонкий луч света.
Он ослепил Апраксина и вывел из строя бортовые приборы самолета. Кабина разгерметизировалась, а стекло помутнело. Апраксину пришлось экстренно садиться. После этого он попал в госпиталь, где провел около месяца.
Что это было: предположительно, испытательный запуск первой советской баллистической ракеты Р-1 — отечественной копии немецкой «Фау-2».
Неподалеку от озера Баскунчак за два года до инцидента создали секретный ракетный полигон Капустин Яр. На большом расстоянии и под определенным углом силуэт летящей ракеты и ее инверсионный след вполне могли сойти за «сигару».
А сбой приборов и разгерметизацию кабины ученые объясняют электромагнитным и тепловым эффектом от работающего ракетного двигателя.
«Обломки НЛО» в Капустином Яру
19 июля 1948 года над ракетным полигоном Капустин Яр в Астраханской области снова якобы появился неопознанный серебристый объект сигарообразной формы. По распространенной в уфологических кругах версии, военные самолеты преследовали «сигару» и сбили ее над полигоном.
Обломки аппарата законсервировали, а для их изучения в СССР якобы создали закрытую военную программу, которая действовала вплоть до 1996 года.
Что это было: вероятно, пуск все той же баллистической ракеты Р-1, закончившийся аварией и падением в пределах полигона. На этапе набора высоты ракета оставляет яркий инверсионный след, который очевидцы и ПВО могли ошибочно принять за НЛО.
Независимые исследователи называют историю с «обломками НЛО» мифом. Никаких документов о сбитом НЛО в архивах КГБ нет, а ученые никогда не получали доступа к обломкам.
Ведущий сотрудник Института земного магнетизма Юлий Платов, которого называют куратором закрытой военной программы со стороны Академии наук, на самом деле исследовал физические аномалии в атмосфере, а не инопланетные корабли.
Легенда окончательно сформировалась лишь в 1980—1990-е годы на волне массового интереса к фантастике.
Дальнегорский феномен: «русский Розуэлл» на высоте 611
Вечером 29 января 1986 года жители Дальнегорска в Приморском крае заметили бесшумный красный шар, летевший без инверсионного следа. Вдруг объект резко пошел на снижение и врезался в Известковую гору (ее также называют высота 611).
Очевидцы во главе с учителем биологии Валерием Двужильным описывали в местной прессе яркую вспышку, после которой шар несколько раз попытался взлететь, но окончательно рухнул на скалы.
Из-за глубокого снега поисковая экспедиция добралась до места взрыва только спустя несколько дней.
На месте нашли обгоревший пень, покрытый черной стекловидной массой, а также металлические шарики, оплавленные капли свинца и чешуйчатые частицы в виде «сеточек». При этом радиационный фон на высоте 611 оставался в норме.
Что это было: вероятно, взрыв иностранного разведывательного аэростата. Кандидат физико-математических наук Валентин Псаломщиков предположил, что над Дальнегорском пролетал шпионский зонд, у которого сработал самоликвидатор.
Этим объясняется и разбрызгивание капель свинца — судя по экспертизе, металл плавился и кипел в воздухе на высоте около метра над землей, откуда и осел на скалы.
Исследования найденных «сеточек» в 15 научных институтах СССР показали, что подобные структуры науке неизвестны: материал не растворялся в кислотах и не плавился в вакууме при температуре в 2800 градусов.
В уфологической среде инцидент стали называть «русским Розуэллом» по аналогии с событиями 1947 года в США.
Со временем Дальнегорск превратился в неофициальную уфологическую столицу России. В 2014 году на горе установили памятный знак в честь исследователя Валерия Двужильного, а позже у автовокзала появилась скульптура пришельца с летающей тарелкой, которую отлили на местном заводе «Дальполиметалл».
Арт-объект вызвал споры в обществе: местный православный священник даже попросил мэра убрать фигуру инопланетянина. Тем не менее музейные гиды продолжают водить сюда туристов, а осенью в городе проводят ежегодный фестиваль «611 шагов к звездам».
Воронежский феномен: «футбол с пришельцами» в Козлином парке
27 сентября 1989 года в воронежском Южном парке, который местные жители называют Козлиным, школьники играли в футбол. Вдруг они увидели светящийся багровый шар диаметром около 10 метров.
Из открывшегося люка вышел трехметровый трехглазый великан в серебристом комбинезоне и бронзовой обуви. Инопланетянин направил на одного из подростков «трубку-пистолет», после чего парень временно исчез, а затем материализовался обратно.
По крайней мере, так это описали в местной газете «Коммуна». Странное сообщение каким-то образом попало и в госагентство ТАСС. В Воронеж хлынули экспедиции и журналисты из США, Японии и Франции, а американская газета New York Times посвятила событию передовицу.
Что это было: детская выдумка и массовая истерия, подогретая советским телевидением конца 80-х, когда вся страна заряжала воду перед экранами.
Специальная госкомиссия под руководством доцента ВГУ Игоря Суровцева проверила пробы грунта, листвы и травы на месте «посадки».
Ученые, физики и криминалисты не зафиксировали никаких аномалий, а радары ПВО в те дни не видели неопознанных объектов в радиусе 200 километров. Единственное отклонение — незначительный радиационный фон — специалисты связали с чернобыльскими осадками.
Заметку «Футбол с пришельцами» в газете написал уфолог Александр Мосолов, который работал инженером на авиазаводе. Он просто записал рассказы пятиклассников без проверки на подлинность.
Но уфологи до сих пор считают парк культовым местом, а общественник Андрей Згонников даже предложил поставить там памятник пришельцу для привлечения туристов.
Сасовский феномен: взрыв в День космонавтики
В ночь на 12 апреля 1991 года в городе Сасово Рязанской области прогремел мощный взрыв, который оставил в поле за городом огромную воронку. Жители услышали нарастающий гул, похожий на рев пролетающего над головами самолета.
После этого земля задрожала, а стены домов начали вибрировать.
Ударная волна выбила стекла в квартирах на нескольких улицах города и в соседних селах на расстоянии до 20 километров, а также порвала водопроводные трубы. При этом хрупкая коровья ферма всего в 150 метрах от эпицентра взрыва осталась невредимой.
На следующее утро очевидцы нашли в поле воронку диаметром около 30 метров и глубиной четыре метра с необычным холмиком в самом центре. Свидетели рассказывали о странных светящихся шарах в небе перед взрывом, сильных радиопомехах и внезапных приступах головной боли за несколько минут до ЧП.
В июне 1992 года в нескольких километрах от первой воронки произошел второй взрыв, но уже меньшего масштаба.
Что это было: единого научного объяснения Сасовскому феномену нет до сих пор, но основной версией долгое время считали детонацию аммиачной селитры. На поле действительно лежал открытый склад удобрений местного совхоза — около 30 тонн вещества. Однако ученые сомневаются в этой версии, так как мешки с селитрой в паре десятков метров от эпицентра уцелели, а в районе взрыва не нашли никаких следов горения.
Другие гипотезы связывают феномен с падением метеорита или локальным землетрясением. Версию о метеорите опровергло отсутствие каких-либо осколков космического тела.
Геофизик Барковский считал, что гул, вибрация земли и трещины в водопроводе указывают на тектонический разлом, однако Рязанская область находится в безопасной сейсмической зоне, поэтому такие землетрясения здесь практически невозможны.
Инцидент в Сасове вызвал серьезный интерес у американских спецслужб. Сотрудники ЦРУ тщательно собирали сообщения советской прессы об аномалии и засекретили свои отчеты под грифом UFO (НЛО). В начале 2021 года эти архивы рассекретили в рамках раскрытия документов об аномальных явлениях, но американские спецслужбы также не смогли приблизиться к разгадке феномена.
