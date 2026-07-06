Могут ли смерчи в России такими же разрушительными, как в США

Чаще всего смерчи возникают в регионах, где часто сталкиваются теплые и холодные воздушные массы, то есть там, где есть подходящая нестабильность атмосферы. В мире безусловный лидер — США. Особенно выделяется так называемая «Аллея торнадо» на Великих равнинах.

Сила смерчей определяется по шкале Фуджиты — от 0 до 5.