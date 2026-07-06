В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
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Правда ли, что смерчей в России стало больше
Однозначного ответа на этот вопрос нет — и вот почему.
Статистика неоднородна. Раньше без телефонов люди были, не фиксировали, сейчас охотятся за ними активно, поэтому по самим событиям сложно сказать. Но мы говорим уверенно, что повторяемость условий, при которых могут формироваться смерчи, значимо возрастает. Это наблюдается на юге Западной Сибири, в Средней полосе и на Черноморском побережье.
Будет ли смерчей больше
Да. Этому способствуют изменения климата.
По нашим прогнозам, смерчей все-таки должно становиться немного больше. Пока просто за шумом мы этого не видим. Но прогнозы говорят, что условия для их образования становятся более благоприятными.
Чтобы образовался смерч, должны совпасть несколько условий:
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Теплый и влажный воздух внизу. У земли должен быть воздух, который одновременно теплый и насыщенный влагой — он легче холодного, поэтому стремится подняться вверх.
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Атмосфера «неустойчивая». Когда теплый воздух поднимается, он должен оставаться легче окружающего воздуха. Тогда он продолжит идти вверх, как пузырь в воде. Если он станет тяжелее, то остановится или опустится.
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Толчок для подъема. Нужен какой‑то «стартер», чтобы воздух резко пошел вверх. Часто таким толчком становится холодный фронт: холодный воздух подтекает под теплый и буквально выталкивает его наверх.
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Вращение воздуха. На разных высотах ветер дует с разной скоростью и в разных направлениях — это называется сдвиг ветра. Из‑за такой разницы воздушные потоки начинают закручиваться, словно вода, уходящая в слив. Именно эта закрутка помогает сформироваться вихрю — будущему смерчу.
Нужно учитывать, что то, что на первый взгляд выглядит как смерч, на самом деле может быть другим явлением. Иногда у облаков появляется «хобот»: он выглядит как перевернутый конус и может напоминать смерч. Главное отличие — смерч соприкасается с землей, а облако-хобот — нет, пояснил синоптик Михаил Леус.
Могут ли смерчи в России такими же разрушительными, как в США
Чаще всего смерчи возникают в регионах, где часто сталкиваются теплые и холодные воздушные массы, то есть там, где есть подходящая нестабильность атмосферы. В мире безусловный лидер — США. Особенно выделяется так называемая «Аллея торнадо» на Великих равнинах.
Сила смерчей определяется по шкале Фуджиты — от 0 до 5.
Пятой у нас ни разу не было. В Америке такие бывают. У нас бывают смерчи 3–4-й категории, они тоже достаточно существенные. Жилой многоэтажный дом такой смерч не разрушит, но одноэтажные или деревенские дома вполне может сносить полностью. В этом году в Свердловской области был смерч 3-й категории.
С начала века в России было только три смерча 4-й категории:
- 1904 год — в Москве;
- 1984 год — Иваново;
- 2017 год — Курганская область.
Можно ли предсказать смерч
Дать 100%-й прогноз нельзя. Но определить высокую вероятность смерча за несколько дней до него можно. Однако такие прогнозы носят вероятностный характер: даже если индикаторы показывают высокие значения, не факт, что смерч все-таки будет.