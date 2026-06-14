Трамп пообещал Путину «воздействовать» на Киев, регионы сильно затопило, а один город захватили кузнечики. Главное за 14 июня
Российские регионы затапливает из-за сильных ливней. Где бушует непогода
Режим ЧС начал действовать на территории четырех сел в Крымском районе Кубани, сообщают местные власти.
Обильные дожди идут в Краснодарском крае с конца мая. В районе хутора Западного прорвало дамбу на реке Кубани. Вода оттуда затапливает сельскохозяйственные земли и поля с пшеницей.
сельхозземель затопило в Крымском районе
Из них 1,3 тыс. га — это посевы пшеницы.
Есть вероятность, что вода дойдет и до жилых домов в станице Троицкой. Сложная ситуация еще в трех сельских поселениях — Киевском, Южном и Кеслеровском.
Подтоплены дома и в самом Краснодаре — 74 частных и семь цокольных помещений в многоквартирных домах.
Власти говорят, что уже начали откачивать воду с подтопленных территорий. Оценочные комиссии фиксируют ущерб.
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Челябинская область. После мощного ливня в Челябинске затопило несколько улиц. Жители передвигаются по колено в воде. На северо-западе города перестали ходить трамваи из-за обрыва контактного провода.
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Свердловская область. Есть риск подтопления в Нижнем Тагиле, Ревде, Невьянске, Кушве и Кытлыме. Экстренные службы предупреждают, что на Екатеринбург идет грозовой фронт, который принесет мощные ливни и град.
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Тверская область. Сильный ветер во время ливней повалил деревья на линии электропередачи, и часть жителей остались без электричества. Экстренные службы устраняют последствия непогоды.
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают, что в столице и области ожидаются ливни с грозами.
Путин созвонился с Трампом. О чем говорили лидеры России и США
Владимир Путин по телефону поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Беседа продлилась около часа и была неформальной, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Однако они затронули и ряд важных вопросов — международную ситуацию и двусторонние отношения.
- Украина. Трамп снова заявил, что боевые действия нужно прекращать. Ради этого он готов воздействовать и на ЕС, и на Киев. Также Трамп сказал, что окончание украинского конфликта откроет перспективы для нового качества российско-американских отношений.
Путин подтвердил Трампу, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. При этом российский лидер подчеркнул, что удары Киева по гражданских объектам на территории РФ мешают урегулированию.
По итогам беседы стало известно, что представители США на переговорах по Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву в ближайшее время.
- Иран. Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном могут обнародовать уже сегодня. Путин выразил удовлетворение, что конфликт, который мог «поджечь весь регион», удается купировать.
Это был 13-й разговор двух президентов с момента переизбрания Трампа на второй срок и третий с начала 2026 года.
Умер экс-командир спецназа «Альфа». Он освобождал больницу в Буденновске
Скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев. Ему было 79 лет. В органах госбезопасности он служил с 1968 года. Три года, с 1995-го по 1998-й, возглавлял спецподразделение «Альфа». В 1999 году уволился с военной службы.
Антитеррористическое подразделение «Альфа» было создано в КГБ СССР в 1974 году. Считается одним из самых известных подразделений спецназа в мире. Его бойцы провели сотни операций по освобождению заложников. При этом многие его миссии до сих пор засекречены. Открытых данных о численности и вооружении подразделения нет.
Гусев руководил освобождением больницы в Буденновске. Экс-командир «Альфы» скончался накануне очередной годовщины этой трагедии.
14 июня 1995 года 195 вооруженных чеченских боевиков под командованием Шамиля Басаева взяли в заложники больницу в Буденновске в Ставропольском крае. Они трое суток удерживали более 1,5 тыс. врачей, пациентов и местных жителей и вели бой со спецназом. Теракт унес жизни 149 человек, еще 415 были ранены.
Под руководством Гусева «Альфа» проводила и другие операции: по освобождению автобусов с заложниками в Махачкале и на Москворецком мосту в Москве, аэропортах Домодедово и Шереметьево-1, а также по обезвреживанию террориста у шведского посольства в Москве.
Он удостоен различных наград, включая орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».
Что еще важно: задержание танкера из Усть-Луги, итоги выборов в Армении, обесточенная Херсонская область и карантин под Самарой
Британия задержала в Ла-Манше танкер, якобы связанный с Россией. Нефтяное судно Smyrtos шло под флагом Камеруна. По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, последним портом, куда оно заходило, была Усть-Луга в Ленобласти. Операция по задержанию танкера длилась шесть часов при участии Франции.
Теперь танкер доставят к якорной стоянке на юге Англии.
В Армении подвели официальные итоги выборов. По итогам голосования, которое прошло 7 июня, в парламент страны войдут три политические силы:
- партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна (она набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство);
- оппозиционный блок российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна «Сильная Армения» — 23,27%;
- оппозиционный блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,9%.
Представители оппозиции жаловались на нарушения на выборах, а некоторые политические силы просили признать их недействительными.
Вся Херсонская область осталась без света. В регионе полностью или частично обесточены все округа, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В «Херсонэнерго» заявили, что отключения связаны с «технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области».
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил ранее, что в результате атак украинских дронов были повреждены ключевые энергетические объекты.
В Самарской области ввели карантин из-за очага бруцеллеза. Заболевание выявили у скота на территории сельхозкомплекса «Ольгинский». Региональный комитет ветеринарии признал неблагополучной территорию в радиусе 5 км от места вспышки инфекции. Эту зону теперь нельзя посещать посторонним, там запрещено лечить больной скот и вывозить оттуда животных, которые подвержены этому заболеванию.
Что еще интересно: снижение заболеваемости ВИЧ и нашествие кузнечиков
Астрахань наводнили полчища кусачих кузнечиков. Насекомые облепили стены домов и пробираются внутрь помещений. Специалисты объясняют нашествие тем, что у кузнечиков начался период размножения. Через две недели их должно стать заметно меньше. Такие кузнечики не ядовиты, но кусаются до синяков. Впрочем, польза от них тоже есть: эти насекомые истребляют тлю, паутинных клещей и других вредителей.
Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое за 10 лет. Такие данные привел Минздрав. Если в 2016-м фиксировали 59,2 новых случая на 100 тысяч населения, то в 2025-м — уже 30,9. Всего за прошлый год зарегистрировали 43,2 тысячи новых случаев. Охват антиретровирусной терапией за это же время вырос в 2,3 раза. Сейчас лечение получают 91,8% людей с ВИЧ — это больше, чем годом ранее.