Трамп пообещал Путину «воздействовать» на Киев, регионы сильно затопило, а один город захватили кузнечики. Главное за 14 июня

Из них 1,3 тыс. га — это посевы пшеницы.

Есть вероятность, что вода дойдет и до жилых домов в станице Троицкой. Сложная ситуация еще в трех сельских поселениях — Киевском, Южном и Кеслеровском.

Подтоплены дома и в самом Краснодаре — 74 частных и семь цокольных помещений в многоквартирных домах.

Власти говорят, что уже начали откачивать воду с подтопленных территорий. Оценочные комиссии фиксируют ущерб.

Челябинская область . После мощного ливня в Челябинске затопило несколько улиц. Жители передвигаются по колено в воде. На северо-западе города перестали ходить трамваи из-за обрыва контактного провода.

Свердловская область . Есть риск подтопления в Нижнем Тагиле, Ревде, Невьянске, Кушве и Кытлыме. Экстренные службы предупреждают, что на Екатеринбург идет грозовой фронт, который принесет мощные ливни и град.

Тверская область. Сильный ветер во время ливней повалил деревья на линии электропередачи, и часть жителей остались без электричества. Экстренные службы устраняют последствия непогоды.

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают, что в столице и области ожидаются ливни с грозами.