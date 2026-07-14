35 ночей. Сколько максимально можно прожить на среднюю российскую зарплату в отеле в Росии

35 ночей. Сколько максимально можно прожить на среднюю российскую зарплату в отеле в РосииЦифра дня
В своих расчетах эксперты «Отелло» учитывали среднюю стоимость бронирования самого дешевого номера на одну ночь на двоих взрослых в отелях разной категории (отели 5 звезд, 4 звезды, 3 звезды, а также отели 1–2 звезды или без звезд). Средняя стоимость бронирования рассчитана на основе данных «Отелло» на лето 2026 года.
Для исследования были выбраны 15 наиболее популярных городов для путешествий по России этим летом по бронированиям на «Отелло».
Эксперты сопоставили среднюю стоимость номеров в отелях разных категорий и данные Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Российской Федерации (среднее за I квартал 2026 года). Так, для каждого города рассчитали индекс гостиничного номера — сколько ночей в отеле можно прожить на среднюю зарплату по РФ за месяц. По данным Росстата, средняя зарплата по России в I квартале 2026 года — 106 722 рубля.
Три звезды в тренде
Летом 2026 года наибольшей популярностью пользуются трехзвездочные отели — на эту категорию приходится 32% всех отельных бронирований на «Отелло». Оказалось, что среди топ-15 популярных городов самые бюджетные отели 3 звезды находятся в Краснодаре — здесь на среднюю зарплату по России можно забронировать отель на 25 ночей. Второе место у Новосибирска — 24 ночи, а третье место у Ростова-на-Дону — 23 ночи.
Самые дорогие «тройки» находятся в городах-курортах Краснодарского края, в Геленджике и поселке городского типа Сириус — здесь на среднюю зарплату по РФ можно пожить 10 ночей в трехзвездочном отеле. Второе место у Владивостока — 12 ночей, а третье место делят Анапа, Казань и Калининград — 13 ночей.
От пяти до без звезд
Второй по популярности категорией отелей этим летом являются отели 1−2 звезды или без звезд — на них приходится 30% всех отельных бронирований. В отелях этой категории средняя цена на номера обычно заметно ниже и в некоторых городах на среднюю зарплату можно забронировать номер более чем на месяц.
Так, из топ-15 популярных городов дольше всего получится пожить в Ростове-на-Дону — здесь на среднюю зарплату можно остановиться на целых 35 ночей в отелях 1−2 звезды или без звезд. Не отстают Новосибирск и Анапа — 34 ночи, а также Калининград — 32 ночи. Менее бюджетные отели в Сириусе, где на среднюю зарплату получится забронировать номер на 14 ночей.
4 звезды — это третья по популярности категория отелей этим летом, на них приходится 29% всех отельных бронирований на «Отелло». Дольше всего на среднюю зарплату россияне могут пожить в Краснодаре — здесь можно остановиться в «четверке» на 17 ночей. Второе место у Новосибирска — 16 ночей, а третье делят Иркутск и Ростов-на-Дону — 14 ночей. На меньший срок получится остановиться в отелях Сириуса и Геленджика — на 6 ночей.
Среди 15 городов-лидеров по популярности этим летом самые бюджетные отели 5 звезд находятся в Ростове-на-Дону и Новосибирске — там на среднюю зарплату можно остановиться на 10 ночей в пятизвездочном отеле.
Самые дорогие отели этой категории находятся в Анапе и Геленджике, где на среднюю зарплату россияне могут себе позволить забронировать номер на 3 ночи.