35 ночей. Сколько максимально можно прожить на среднюю российскую зарплату в отеле в Росии

В своих расчетах эксперты «Отелло» учитывали среднюю стоимость бронирования самого дешевого номера на одну ночь на двоих взрослых в отелях разной категории (отели 5 звезд, 4 звезды, 3 звезды, а также отели 1–2 звезды или без звезд). Средняя стоимость бронирования рассчитана на основе данных «Отелло» на лето 2026 года.

Для исследования были выбраны 15 наиболее популярных городов для путешествий по России этим летом по бронированиям на «Отелло».

Эксперты сопоставили среднюю стоимость номеров в отелях разных категорий и данные Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Российской Федерации (среднее за I квартал 2026 года). Так, для каждого города рассчитали индекс гостиничного номера — сколько ночей в отеле можно прожить на среднюю зарплату по РФ за месяц. По данным Росстата, средняя зарплата по России в I квартале 2026 года — 106 722 рубля.