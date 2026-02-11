5 экономических терминов, с которыми легко ошибиться

5 экономических терминов, с которыми легко ошибитьсяИх постоянно путают, когда говорят о деньгах
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Выручка и прибыль
Представьте кофейню. Допустим, за день она обслужила 100 посетителей, которые оставили в общей сложности 75 000 рублей. Это — выручка.
Чтобы заработать эти деньги, владелец кофейни заплатил за аренду помещения, купил зерна и молоко, вложился в оборудование. Наконец, он платит зарплату бариста. Если пересчитать все его месячные траты на день, получится, скажем, 65 000 рублей. Разница — 10 000 рублей — это прибыль.
А что тогда считать доходом?
Допустим, мы видим в соцсетях аккаунт с описанием: «Наставник, предприниматель с доходом 1 млн рублей в месяц». Что имеет в виду этот человек?
На самом деле, он может иметь в виду и выручку, и прибыль. И даже что-то другое. Поэтому при необходимости лучше уточнить у человека, что он понимает под этим термином.
Но на бухгалтерском языке слово «доход» довольно однозначно — это все поступления денег. Например, владелец кофейни продал лишнюю кофемолку — получил доход. Или положил прибыль в банк и получил на нее процент по вкладу — тоже доход.
То есть доход — более широкое понятие, чем выручка.
Выручкой же считают доходы только от «основной деятельности», как говорят налоговики и бухгалтеры. В нашем случае — от обслуживания посетителей кофейни. Все остальное — «прочие доходы».
Если вы задумались, что прибыль следует считать не только от выручки, вы правы. Есть разные способы подсчитать прибыль, поэтому она бывает валовая, балансовая, маржинальная, операционная, чистая и т. д. Но это уже термины для продвинутых. Нам же достаточно просто не путать выручку с прибылью.
Маржинальность и рентабельность
«Продают кофе по 350 рублей, а там поди себестоимость — от силы сто рублей. Представь, какая у этого стакана рентабельность!» — шепчет посетитель кофейни другу. И он неправ. Как минимум в употреблении термина «рентабельность».
Когда человек так говорит, он имеет в виду разницу между ценой и себестоимостью. Правильно называть это маржинальностью. Она показывает, какой процент от цены стаканчика составляет прибыль, если учитывать только прямые расходы на его изготовление.
Справка
Маржа — разница между выручкой и переменными расходами. Ее считают в рублях.
А маржинальность считают в процентах по формуле:
Маржинальность = маржа / выручка × 100%
Слово «рентабельность» же корректно использовать не в разговоре о конкретном стаканчике, а о работе кофейни в целом. Она показывает, насколько эффективно сработали деньги, вложенные в запуск бизнеса.
При этом необязательно, что маржинальность и рентабельность будут связаны друг с другом. Легко представить ситуацию, когда компания продает высокомаржинальный продукт, но с минимальной рентабельностью. Например потому, что платит слишком высокую аренду в центре города. В то же время конкурент с минимальной маржой может быть более рентабельным.
Затраты и расходы
Владелец кофейни закупил зерна на целый месяц вперед и заплатил за них 50 000 рублей. В момент покупки эти 50 000 рублей — его затраты. Он вложил деньги и получил взамен актив — мешок кофейных зерен.
Но, чтобы посчитать прибыль за неделю, ему нужно учесть только те зерна, которые он реально использовал. Допустим, за 7 дней ушла четверть мешка на 12 500 рублей. Вот это уже будут расходы. Остальные зерна лежат «на складе» и пока считаются запасом.
Затраты становятся расходами в тот момент, когда бизнес пускает их в дело.
Кажется, что это просто игра слов, но путаница может дорого обойтись. Если владелец нашей кофейни запишет все 50 000 рублей за зерна в расходы первой недели, он решит, что работает в огромный минус. Хотя на самом деле это не так. Из-за такой ошибки можно в панике поднять цены, уволить хорошего бариста или вовсе закрыть прибыльное дело.
Тот же принцип работает и в личном бюджете. Допустим, вы купили годовой абонемент в спортзал за 24 000 рублей. Это ваши затраты. А вот ежемесячный расход — 2000 рублей. Такой подход помогает реально оценить свои траты и не думать, что в январе вы «спустили» на спорт целых 24 000.
Рефинансирование и реструктуризация
Допустим, дела у нашей кофейни пошли на спад. Налоги увеличились, ставки по кредитам душат. Владелец кофейни в какой-то момент осознает, что ему трудно платить по кредиту, взятому на открытие бизнеса под 25% годовых.
Тогда предприниматель идет в банк и просит о реструктуризации. Само слово говорит нам о том, что кредитный договор поменяет структуру. Например, вырастет срок погашения: изначально подписали договор на 10 лет, а теперь пересчитаем на 15. Ежемесячный платеж снизится, владельцу кофейни станет попроще. Хотя в итоге он заплатит больше.
То есть реструктуризация — это когда вы меняете условия действующего кредита в своем же банке. А вот рефинансирование — это заключение нового договора, чаще всего в другом банке. Но иногда и «свой» банк соглашается на рефинансирование кредита: закрывает старый и оформляет новый.
Допустим, банк не пошел навстречу владельцу кофейни и отказал в реструктуризации. Тогда он пошел в другой банк, и так ему предложили заключить кредит под 22%. Предприниматель согласился. Второй банк гасит его кредит в первом банке, и теперь бизнесмен платит ему, но уже меньше.
Банки охотнее рефинансируют кредиты, когда снижается ключевая ставка Центробанка
Процент и процентный пункт
Владелец кофейни следит за ключевой ставкой, чтобы не пропустить момент для рефинансирования. И вот он читает в заголовках потрясающую новость: «Банк России снизил ключевую ставку на 2%». Заходит по ссылке и видит: еще утром ставка была 18%, а теперь стала 16%.
«Но ведь если бы ставку понизили на 2%, то новое значение ставки было бы 17,64% — бурчит предприниматель, вспоминая уроки математики. — На самом деле ставку снизили аж на 11% с лишним!»
Ставка была 18%. Эта наша отправная точка для расчетов. То есть берем ее за 100% и вспоминаем уравнения, которые учили в школе:
18% = 100%
16% = Х
Х = 16 × 100 / 18 = 88,8
То есть новая ставка составляет 88,8% от той, что была изначально.
100% – 88,8% = 11,2%
Он прав: даже финансовые журналисты и эксперты часто путают проценты с процентными пунктами.
Процентный пункт (п. п.) — единица измерения разности двух значений, выраженных в процентах.
Термин «процентный пункт» корректно использовать, говоря об изменении ставок по депозитам, роста инфляции или ВВП и прочих параметров, выраженных в процентах. Поэтому корректным был бы заголовок: «Банк России снизил ключевую ставку на 2 п. п.»
Если бы ставку снизили на 2%, вряд ли владельцу кофейни стоило бы рассчитывать на рефинансирование. Но когда речь идет о 2 процентных пунктах — это уже солидно. С такими вводными можно ждать от банков хороших предложений.
- «Бес слов: незнание финансовых терминов делает россиян добычей мошенников», Известия, 2020
- «Выручка и доходы: в чем разница», Аudit-it, 2024
- «Затраты и расходы: как их отличить и почему это важно», Сбер Бизнес, 2023
- «Чем отличаются затраты и расходы», Совкомблог, 2023
- «Что такое рентабельность. Объясняем простыми словами», Секрет фирмы, 2021
- «Что такое прибыль. Объясняем простыми словами», Секрет фирмы, 2021
- «Что такое маржа. Объясняем простыми словами», Секрет фирмы, 2021
- «Что такое рефинансирование. Объясняем простыми словами», Секрет фирмы, 2021
- «Что такое процентный пункт. Объясняем простыми словами», Секрет фирмы, 2021