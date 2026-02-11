Деньги
10 февраля 2026, 21:10

5 экономических терминов, с которыми легко ошибиться

Их постоянно путают, когда говорят о деньгах
79% россиян испытывают сложности с пониманием финансовых терминов, выяснил Институт русского языка им. Пушкина. Выручку часто путают с прибылью, рефинансирование — с реструктуризацией, проценты — с процентными пунктами. И таких примеров много. С нашей шпаргалкой вы легко вспомните, как корректно употреблять подобные слова.
5 экономических терминов, с которыми легко ошибиться

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Выручка и прибыль

Представьте кофейню. Допустим, за день она обслужила 100 посетителей, которые оставили в общей сложности 75 000 рублей. Это — выручка.

Чтобы заработать эти деньги, владелец кофейни заплатил за аренду помещения, купил зерна и молоко, вложился в оборудование. Наконец, он платит зарплату бариста. Если пересчитать все его месячные траты на день, получится, скажем, 65 000 рублей. Разница — 10 000 рублей — это прибыль.

А что тогда считать доходом?

Допустим, мы видим в соцсетях аккаунт с описанием: «Наставник, предприниматель с доходом 1 млн рублей в месяц». Что имеет в виду этот человек?

На самом деле, он может иметь в виду и выручку, и прибыль. И даже что-то другое. Поэтому при необходимости лучше уточнить у человека, что он понимает под этим термином.

Но на бухгалтерском языке слово «доход» довольно однозначно — это все поступления денег. Например, владелец кофейни продал лишнюю кофемолку — получил доход. Или положил прибыль в банк и получил на нее процент по вкладу — тоже доход.

То есть доход — более широкое понятие, чем выручка.

Выручкой же считают доходы только от «основной деятельности», как говорят налоговики и бухгалтеры. В нашем случае — от обслуживания посетителей кофейни. Все остальное — «прочие доходы».

Кое-что о прибыли

Если вы задумались, что прибыль следует считать не только от выручки, вы правы. Есть разные способы подсчитать прибыль, поэтому она бывает валовая, балансовая, маржинальная, операционная, чистая и т. д. Но это уже термины для продвинутых. Нам же достаточно просто не путать выручку с прибылью.

Маржинальность и рентабельность

«Продают кофе по 350 рублей, а там поди себестоимость — от силы сто рублей. Представь, какая у этого стакана рентабельность!» — шепчет посетитель кофейни другу. И он неправ. Как минимум в употреблении термина «рентабельность».

Когда человек так говорит, он имеет в виду разницу между ценой и себестоимостью. Правильно называть это маржинальностью. Она показывает, какой процент от цены стаканчика составляет прибыль, если учитывать только прямые расходы на его изготовление.

Справка

Маржа — разница между выручкой и переменными расходами. Ее считают в рублях.

А маржинальность считают в процентах по формуле:

Маржинальность = маржа / выручка × 100%

Слово «рентабельность» же корректно использовать не в разговоре о конкретном стаканчике, а о работе кофейни в целом. Она показывает, насколько эффективно сработали деньги, вложенные в запуск бизнеса.

При этом необязательно, что маржинальность и рентабельность будут связаны друг с другом. Легко представить ситуацию, когда компания продает высокомаржинальный продукт, но с минимальной рентабельностью. Например потому, что платит слишком высокую аренду в центре города. В то же время конкурент с минимальной маржой может быть более рентабельным.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Затраты и расходы

Владелец кофейни закупил зерна на целый месяц вперед и заплатил за них 50 000 рублей. В момент покупки эти 50 000 рублей — его затраты. Он вложил деньги и получил взамен актив — мешок кофейных зерен.

Но, чтобы посчитать прибыль за неделю, ему нужно учесть только те зерна, которые он реально использовал. Допустим, за 7 дней ушла четверть мешка на 12 500 рублей. Вот это уже будут расходы. Остальные зерна лежат «на складе» и пока считаются запасом.

Затраты становятся расходами в тот момент, когда бизнес пускает их в дело.

Кажется, что это просто игра слов, но путаница может дорого обойтись. Если владелец нашей кофейни запишет все 50 000 рублей за зерна в расходы первой недели, он решит, что работает в огромный минус. Хотя на самом деле это не так. Из-за такой ошибки можно в панике поднять цены, уволить хорошего бариста или вовсе закрыть прибыльное дело.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Тот же принцип работает и в личном бюджете. Допустим, вы купили годовой абонемент в спортзал за 24 000 рублей. Это ваши затраты. А вот ежемесячный расход — 2000 рублей. Такой подход помогает реально оценить свои траты и не думать, что в январе вы «спустили» на спорт целых 24 000.

Рефинансирование и реструктуризация

Допустим, дела у нашей кофейни пошли на спад. Налоги увеличились, ставки по кредитам душат. Владелец кофейни в какой-то момент осознает, что ему трудно платить по кредиту, взятому на открытие бизнеса под 25% годовых.

Тогда предприниматель идет в банк и просит о реструктуризации. Само слово говорит нам о том, что кредитный договор поменяет структуру. Например, вырастет срок погашения: изначально подписали договор на 10 лет, а теперь пересчитаем на 15. Ежемесячный платеж снизится, владельцу кофейни станет попроще. Хотя в итоге он заплатит больше.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

То есть реструктуризация —  это когда вы меняете условия действующего кредита в своем же банке. А вот рефинансирование — это заключение нового договора, чаще всего в другом банке. Но иногда и «свой» банк соглашается на рефинансирование кредита: закрывает старый и оформляет новый.

Допустим, банк не пошел навстречу владельцу кофейни и отказал в реструктуризации. Тогда он пошел в другой банк, и так ему предложили заключить кредит под 22%. Предприниматель согласился. Второй банк гасит его кредит в первом банке, и теперь бизнесмен платит ему, но уже меньше. 

Банки охотнее рефинансируют кредиты, когда снижается ключевая ставка Центробанка

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Процент и процентный пункт

Владелец кофейни следит за ключевой ставкой, чтобы не пропустить момент для рефинансирования. И вот он читает в заголовках потрясающую новость: «Банк России снизил ключевую ставку на 2%». Заходит по ссылке и видит: еще утром ставка была 18%, а теперь стала 16%.

«Но ведь если бы ставку понизили на 2%, то новое значение ставки было бы 17,64% — бурчит предприниматель, вспоминая уроки математики. — На самом деле ставку снизили аж на 11% с лишним!»

Почему так?

Ставка была 18%. Эта наша отправная точка для расчетов. То есть берем ее за 100% и вспоминаем уравнения, которые учили в школе:

18% = 100%

16% = Х

Х = 16 × 100 / 18 = 88,8

То есть новая ставка составляет 88,8% от той, что была изначально.

100% – 88,8% = 11,2%

Он прав: даже финансовые журналисты и эксперты часто путают проценты с процентными пунктами.

Процентный пункт (п. п.) — единица измерения разности двух значений, выраженных в процентах.

Термин «процентный пункт» корректно использовать, говоря об изменении ставок по депозитам, роста инфляции или ВВП и прочих параметров, выраженных в процентах. Поэтому корректным был бы заголовок: «Банк России снизил ключевую ставку на 2 п. п.»

Если бы ставку снизили на 2%, вряд ли владельцу кофейни стоило бы рассчитывать на рефинансирование. Но когда речь идет о 2 процентных пунктах — это уже солидно. С такими вводными можно ждать от банков хороших предложений.

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