5 экономических терминов, с которыми легко ошибиться

Допустим, мы видим в соцсетях аккаунт с описанием: «Наставник, предприниматель с доходом 1 млн рублей в месяц». Что имеет в виду этот человек?

На самом деле, он может иметь в виду и выручку, и прибыль. И даже что-то другое. Поэтому при необходимости лучше уточнить у человека, что он понимает под этим термином.

Но на бухгалтерском языке слово «доход» довольно однозначно — это все поступления денег. Например, владелец кофейни продал лишнюю кофемолку — получил доход. Или положил прибыль в банк и получил на нее процент по вкладу — тоже доход.