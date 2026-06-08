Деньги
08 июня 2026, 12:20

Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать

Дно где-то рядом?
Уже три месяца акции российских компаний стремительно дешевеют: за весну индекс Мосбиржи потерял более 10%. Классический подход к инвестициям говорит: покупай, пока дешево! Стоит ли прислушаться к нему, где дно у нынешнего падения и к каким бумагам стоит присмотреться тем, кто хочет заработать на отскоке, — разбираемся.
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

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Как подешевели российские акции

Котировки российских акций упали до уровня весны 2023 года. Индекс Мосбиржи 8 июня был ниже 2555 пунктов. А еще 9 марта он находился на отметке 2888.

Акции многих крупных компаний на многолетнем или историческом минимуме.

Например, акции застройщика «Самолет» отдают за 350 рублей — это на 65% дешевле, чем в начале года.

Почему акции российских компаний не покупают

Три причины, которые чаще всего называют опрошенные нами эксперты:

    1. Высокая ключевая ставка. Она тормозит развитие бизнеса и делает банковские вклады и облигации более привлекательными, чем акции: там сейчас можно заработать 13–15% годовых почти без риска.
    1. Слишком крепкий рубль. Это сокращает рублевую выручку экспортерам и снижает ожидания по дивидендам нефтяников, металлургов и химиков.
    1. Геополитика. Инвесторы видят неопределенность вокруг переговоров и риски новых санкций.

В таких условиях на фондовый рынок просто не приходят новые деньги.

Крупные инвесторы, такие как управляющие компании, институциональные фонды и квазигосударственные структуры, с августа 2025 года последовательно сокращают вложения в акции и переводят средства в инструменты денежного рынка.

Ольга Мещерякова
гендиректор Peramo Invest

Также инвесторы разочаровались в дивидендах: в 2026 году выплаты от компаний будут скромнее, чем в предыдущие годы.

Сколько еще будет падать рынок

Дно близко, уверены опрошенные нами эксперты.

Дальнейшее снижение дается все труднее, поскольку значительная часть негатива уже отражена в котировках. Оснований для глубокого обвала пока не видно. Зона 2550–2500 пунктов выглядит как вероятный предел текущего снижения.

Илья Кузьминых
младший аналитик отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс»

Во Freedom Global видят эту же зону в диапазоне 2480–2500 пунктов.

Во втором квартале ожидается поступление порядка 200 млрд рублей дивидендов. Часть этих средств, вероятно, будет реинвестирована в рынок акций, что может стать дополнительной поддержкой для котировок.

Денис Приходько
аналитик УК «Альфа-Капитал»

Но одно дело — достичь дна, а другое — оттолкнуться от него.

И с этим могут возникнуть проблемы.

Для полноценного разворота нужны три вещи: закрепление котировок индекса выше 2700 пунктов, понятный сигнал ЦБ по продолжению снижения ставки и хотя бы нейтральный внешний фон по нефти и геополитике. Пока недельная инфляция снова ускорилась до 0,15%, а годовая оценка Минэка на 1 июня составляет 5,39%, рынок будет осторожно относиться к ожиданиям быстрого снижения ставки.

Владимир Чернов
аналитик Freedom Global

Как реагировать на падение котировок

Легендарный инвестор Уоррена Баффетта советовал присматриваться к акциям, когда в торговых терминалах все цифры подсвечены красным цветом (т.е цены падают). Часто это удачное время для того, чтобы купить акции дешево, а потом продать их дорого.

На это же намекнул представитель Минфина на прошлой неделе.

«Российский фондовый рынок в настоящее время подобен затаившемуся тигру, который готовится к мощному прыжку вперед», — сказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

Правда, полгода назад этот же чиновник сравнивал рынок со сжатой пружиной, которая «готова выпрыгнуть вверх». С тех пор индекс Мосбиржи упал на 6%.

Так что не стоит воспринимать подобные заявления как торговый сигнал, говорит Владимир Чернов. Но инвесторам с горизонтом в 1–3 года можно использовать текущее падение для того, чтобы постепенно подобрать качественные бумаги по хорошей цене. Главное — не спешить.

Логика такая, что 25–30% планируемой суммы можно направить в сильные ликвидные акции уже сейчас, еще часть оставить на случай ухода индекса к 2450–2500 пунктам, а остальное добавлять только после подтверждения разворота нисходящего тренда по индексу Мосбиржи. Свободные деньги до этого лучше держать в коротких ОФЗ, надежных корпоративных облигациях или фондах денежного рынка.

Владимир Чернов
аналитик фондового рынка

Какие акции рассмотреть к покупке летом 2026 года

Лучший потенциал роста, по мнению Приходько из «Альфа-Капитала», демонстрирует нефтегазовый сектор — он выигрывает от текущих высоких цен на сырье.

Ольга Мещерякова считает, что для разворота рынка нужно, чтобы рубль ослаб на 5–7%. Тогда экспортерам будет легче — и это скажется на всем рынке. В этом случае она советует присмотреться к бумагам «Сургутнефтегаза», «Полюса», «Норникеля», «ФосАгро» и НОВАТЭКа.

В сложившейся конъюнктуре рынка нам нравятся акции «Норникеля», «Транснефти», ЮГК. Мы также считаем привлекательными для покупки акции Х5, которые могут принести хорошие дивиденды, и бумаги Ozon c «Т-Технологиями». Кроме того, на наш взгляд, слишком занижена стоимость акций «Новабев», Head Hunter и «Аренадаты».

Михаил Шульгин
главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь»

В «КИТ финансе» и Freedom Global в первую очередь называют финансовый сектор. «”Сбер”, “Мосбиржа”, “Т-Технологии” лучше других переживают высокую ставку и могут выиграть от ее плавного снижения», — сказал Владимир Чернов.

Илья Кузьминых также выделяет акции «Яндекса». Компания устойчиво растет, поэтому ее бумага «способна реагировать на смягчение денежно-кредитной политики опережающим темпом», — полагает аналитик.

А вот с акциями девелоперов, металлургов и других компаний с высоким долгом эксперты советуют быть осторожнее.

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