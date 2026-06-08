Например, акции застройщика «Самолет» отдают за 350 рублей — это на 65% дешевле, чем в начале года.

Почему акции российских компаний не покупают

Три причины, которые чаще всего называют опрошенные нами эксперты:

Высокая ключевая ставка . Она тормозит развитие бизнеса и делает банковские вклады и облигации более привлекательными, чем акции: там сейчас можно заработать 13–15% годовых почти без риска.

Слишком крепкий рубль . Это сокращает рублевую выручку экспортерам и снижает ожидания по дивидендам нефтяников, металлургов и химиков.

Геополитика . Инвесторы видят неопределенность вокруг переговоров и риски новых санкций.



В таких условиях на фондовый рынок просто не приходят новые деньги.