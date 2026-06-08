Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупатьДно где-то рядом?
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Как подешевели российские акции
Котировки российских акций упали до уровня весны 2023 года. Индекс Мосбиржи 8 июня был ниже 2555 пунктов. А еще 9 марта он находился на отметке 2888.
Акции многих крупных компаний на многолетнем или историческом минимуме.
Например, акции застройщика «Самолет» отдают за 350 рублей — это на 65% дешевле, чем в начале года.
Почему акции российских компаний не покупают
Три причины, которые чаще всего называют опрошенные нами эксперты:
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- Высокая ключевая ставка. Она тормозит развитие бизнеса и делает банковские вклады и облигации более привлекательными, чем акции: там сейчас можно заработать 13–15% годовых почти без риска.
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- Слишком крепкий рубль. Это сокращает рублевую выручку экспортерам и снижает ожидания по дивидендам нефтяников, металлургов и химиков.
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- Геополитика. Инвесторы видят неопределенность вокруг переговоров и риски новых санкций.
В таких условиях на фондовый рынок просто не приходят новые деньги.
Крупные инвесторы, такие как управляющие компании, институциональные фонды и квазигосударственные структуры, с августа 2025 года последовательно сокращают вложения в акции и переводят средства в инструменты денежного рынка.
Также инвесторы разочаровались в дивидендах: в 2026 году выплаты от компаний будут скромнее, чем в предыдущие годы.
Сколько еще будет падать рынок
Дно близко, уверены опрошенные нами эксперты.
Дальнейшее снижение дается все труднее, поскольку значительная часть негатива уже отражена в котировках. Оснований для глубокого обвала пока не видно. Зона 2550–2500 пунктов выглядит как вероятный предел текущего снижения.
Во Freedom Global видят эту же зону в диапазоне 2480–2500 пунктов.
Во втором квартале ожидается поступление порядка 200 млрд рублей дивидендов. Часть этих средств, вероятно, будет реинвестирована в рынок акций, что может стать дополнительной поддержкой для котировок.
Но одно дело — достичь дна, а другое — оттолкнуться от него.
И с этим могут возникнуть проблемы.
Для полноценного разворота нужны три вещи: закрепление котировок индекса выше 2700 пунктов, понятный сигнал ЦБ по продолжению снижения ставки и хотя бы нейтральный внешний фон по нефти и геополитике. Пока недельная инфляция снова ускорилась до 0,15%, а годовая оценка Минэка на 1 июня составляет 5,39%, рынок будет осторожно относиться к ожиданиям быстрого снижения ставки.
Как реагировать на падение котировок
Легендарный инвестор Уоррена Баффетта советовал присматриваться к акциям, когда в торговых терминалах все цифры подсвечены красным цветом (т.е цены падают). Часто это удачное время для того, чтобы купить акции дешево, а потом продать их дорого.
На это же намекнул представитель Минфина на прошлой неделе.
«Российский фондовый рынок в настоящее время подобен затаившемуся тигру, который готовится к мощному прыжку вперед», — сказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
Правда, полгода назад этот же чиновник сравнивал рынок со сжатой пружиной, которая «готова выпрыгнуть вверх». С тех пор индекс Мосбиржи упал на 6%.
Так что не стоит воспринимать подобные заявления как торговый сигнал, говорит Владимир Чернов. Но инвесторам с горизонтом в 1–3 года можно использовать текущее падение для того, чтобы постепенно подобрать качественные бумаги по хорошей цене. Главное — не спешить.
Логика такая, что 25–30% планируемой суммы можно направить в сильные ликвидные акции уже сейчас, еще часть оставить на случай ухода индекса к 2450–2500 пунктам, а остальное добавлять только после подтверждения разворота нисходящего тренда по индексу Мосбиржи. Свободные деньги до этого лучше держать в коротких ОФЗ, надежных корпоративных облигациях или фондах денежного рынка.
Какие акции рассмотреть к покупке летом 2026 года
Лучший потенциал роста, по мнению Приходько из «Альфа-Капитала», демонстрирует нефтегазовый сектор — он выигрывает от текущих высоких цен на сырье.
Ольга Мещерякова считает, что для разворота рынка нужно, чтобы рубль ослаб на 5–7%. Тогда экспортерам будет легче — и это скажется на всем рынке. В этом случае она советует присмотреться к бумагам «Сургутнефтегаза», «Полюса», «Норникеля», «ФосАгро» и НОВАТЭКа.
В сложившейся конъюнктуре рынка нам нравятся акции «Норникеля», «Транснефти», ЮГК. Мы также считаем привлекательными для покупки акции Х5, которые могут принести хорошие дивиденды, и бумаги Ozon c «Т-Технологиями». Кроме того, на наш взгляд, слишком занижена стоимость акций «Новабев», Head Hunter и «Аренадаты».
В «КИТ финансе» и Freedom Global в первую очередь называют финансовый сектор. «”Сбер”, “Мосбиржа”, “Т-Технологии” лучше других переживают высокую ставку и могут выиграть от ее плавного снижения», — сказал Владимир Чернов.
Илья Кузьминых также выделяет акции «Яндекса». Компания устойчиво растет, поэтому ее бумага «способна реагировать на смягчение денежно-кредитной политики опережающим темпом», — полагает аналитик.
А вот с акциями девелоперов, металлургов и других компаний с высоким долгом эксперты советуют быть осторожнее.
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