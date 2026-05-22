Взыскать алименты с предпринимателя сложно, но можно. Есть всего три способа
Как можно платить алименты
Есть два основных варианта: договориться или обратиться в суд.
1. Соглашение об уплате алиментов
Родители могут самостоятельно определить размер алиментов, порядок выплат, сроки, их индексацию. Такое соглашение обязательно заключается письменно и удостоверяется у нотариуса.
Нотариально удостоверенное соглашение имеет силу исполнительного листа. То есть при неисполнении его можно предъявить приставам без отдельного судебного процесса.
При этом размер алиментов на несовершеннолетнего ребенка по соглашению не должен быть ниже того, что ребенок мог бы получить при взыскании алиментов через суд.
2. Взыскание алиментов через суд
Если договориться не удалось, алименты взыскиваются в судебном порядке. Здесь важно выбрать не только форму алиментов, но и правильную процедуру обращения в суд.
- Приказной порядок — заявление подается мировому судье. Это быстрый вариант: стороны не вызывают, судебное заседание не проводят, приказ выносят без полноценного разбирательства.
Если нужно установить твердую сумму или смешанный способ, приказной порядок не подойдет. Еще один минус: если должник подаст возражения, приказ отменят, и тогда придется обращаться в суд с иском.
- Исковое производство — иск подают в районный суд. Этот вариант используют, когда есть спор, нужно взыскать алименты в твердой сумме или смешанным способом, определить реальный доход предпринимателя, учесть расходы на ребенка и другие обстоятельства. Суд рассматривает дело в обычном порядке, с исследованием доказательств.
Как считают алименты
В отличие от зарплаты по трудовому договору, доход от бизнеса может быть нерегулярным. Поэтому перед обращением в суд нужно понять, какой способ взыскания лучше защитит интересы ребенка и будет реально исполним.
Алименты с предпринимателя можно определить в одной из трех форм.
1. Алименты в долях от дохода
Классический вариант — взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и иному доходу родителя. По общему правилу на одного ребенка взыскивается 25% дохода, на двух детей — 33%, на трех и более детей — 50%.
Такой способ подходит, если доход предпринимателя регулярный, подтверждается документами и нет оснований считать, что он скрывается или искусственно занижается.
Например, ИП ведет деятельность через расчетный счет, сдает декларации, имеет понятные расходы и стабильные поступления.
Перед обращением в суд важно хотя бы предварительно понимать, какой доход получает предприниматель. От этого зависит, есть ли смысл просить алименты в долях или лучше сразу заявлять твердую денежную сумму либо смешанный способ.
На практике именно с долевыми алиментами у предпринимателей часто возникают сложности на стадии исполнения. Это связано с тем, что приставу нужно будет определить, с какой суммы считать алименты. Поэтому активную позицию нужно занимать обеим сторонам.
Предпринимателю важно предоставлять приставу документы о доходах и расходах, чтобы база для расчета алиментов была определена корректно.
Получателю алиментов тоже не стоит оставаться в стороне, если пристав не получает понятных документов или не проверяет их, сумма может быть рассчитана формально, исходя из средней заработной платы. Поэтому важно подавать заявления, проверять представленные должником расходы и при необходимости оспаривать расчет.
2. Алименты в твердой денежной сумме
Если доход родителя нерегулярный, меняющийся, частично неофициальный, выплачивается в валюте или в натуральной форме, суд вправе взыскать алименты в твердой денежной сумме.
В этом случае родитель ежемесячно выплачивает фиксированную сумму. Обычно суд ориентируется на прожиточный минимум ребенка в регионе, но не связан им механически.
Значение имеют реальные потребности ребенка: питание, одежда, лечение, обучение, кружки, секции, привычный уровень жизни.
Для споров с предпринимателями это часто более практичный вариант, потому что он позволяет не зависеть каждый месяц от того, какой доход покажет плательщик и какие расходы заявит. Но получателю алиментов нужно обосновать размер требуемой суммы: собрать чеки, договоры, квитанции и другие подтверждения расходов на ребенка.
3. Смешанный способ
Суд может применить и комбинированный вариант: часть алиментов взыскать в долях от дохода, а часть — в твердой денежной сумме.
Например, если у предпринимателя есть официальный доход, но его недостаточно для покрытия разумных потребностей ребенка, суд может определить алименты как процент от дохода плюс фиксированную ежемесячную сумму.
При смешанном способе вопрос определения дохода тоже сохраняет значение: от него будет зависеть долевая часть алиментов. А твердая сумма позволит частично защитить ребенка от ситуаций, когда доход плательщика меняется, снижается или становится сложным для проверки.
Как определить доход ИП для взыскания алиментов
Главное правило: алименты с ИП удерживаются не со всей суммы поступлений, а с реального дохода — то есть с дохода за вычетом расходов, связанных с предпринимательской деятельностью.
Иными словами, если ИП получил 500 000 рублей, это еще не значит, что алименты нужно считать со всей суммы. Если часть этих денег ушла на аренду, закупку товара, оплату подрядчиков, налоги и взносы, эти расходы могут уменьшать базу для расчета алиментов. Но только если они связаны с бизнесом и подтверждены документами.
Какие документы подтверждают доход и расходы
Набор документов зависит от налогового режима.
|Режим налогоплательщика
|Что подтверждает доход
|Что подтверждает расходы
|Общая система налогообложения
|Налоговая декларация
|Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций (КУДиР)
|УСН «Доходы»
|Налоговая декларация
|Учет расходов не ведется, для подтверждения нужны первичные документы (договоры, чеки, акты и пр.)
|УСН «Доходы минус расходы»
|Налоговая декларация
|Книга учета доходов
|ПСН
|Книга учета доходов. При патенте важно смотреть реальные доходы, а не потенциальный доход, заложенный для расчета стоимости патента
|Первичные документы
|НПД
|Справка из приложения «Мой налог»
|Если НПД применяет ИП — расходы подтверждаются первичными документами. Если НПД применяет физическое лицо без статуса ИП — возможность вычета расходов для них отдельно не описана, учет расходов усложнен
|АУСН
|Справка из ФНС
|Первичные документы
Если плательщик алиментов — собственник ООО
Если родитель владеет долей в ООО, это не значит, что алименты можно автоматически считать с выручки компании.
ООО — самостоятельное юридическое лицо. Доход компании принадлежит обществу, а не участнику напрямую. Участник получает личный доход, когда ему выплачивают дивиденды, зарплату, вознаграждение по договору или иные выплаты. Именно эти личные доходы могут быть базой для расчета алиментов.
Что важно запомнить
Если доход предпринимателя понятный и регулярный, алименты можно взыскать в долях. Но тогда ключевым становится вопрос расчета дохода: именно от него будет зависеть размер ежемесячных выплат.
Если доход плавающий, непрозрачный или есть риск его занижения (в частности, фиктивного), лучше рассматривать алименты в твердой денежной сумме или смешанный способ. Это позволяет защитить интересы ребенка, когда доход второго родителя сложно проверить.
Для ИП важно установить не только поступления, но и расходы: они должны быть связаны с бизнесом и подтверждены документами. Для собственника ООО важно отделять доход компании от личного дохода участника.
При этом предприниматель может получать не только доход от бизнеса. Он может работать по найму, сдавать имущество в аренду, получать проценты по вкладам и другие выплаты. Эти доходы также могут учитывать при расчете алиментов.