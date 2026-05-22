При этом размер алиментов на несовершеннолетнего ребенка по соглашению не должен быть ниже того, что ребенок мог бы получить при взыскании алиментов через суд.

2. Взыскание алиментов через суд

Если договориться не удалось, алименты взыскиваются в судебном порядке. Здесь важно выбрать не только форму алиментов, но и правильную процедуру обращения в суд.

Приказной порядок — заявление подается мировому судье. Это быстрый вариант: стороны не вызывают, судебное заседание не проводят, приказ выносят без полноценного разбирательства.

Если нужно установить твердую сумму или смешанный способ, приказной порядок не подойдет. Еще один минус: если должник подаст возражения, приказ отменят, и тогда придется обращаться в суд с иском.

Исковое производство — иск подают в районный суд. Этот вариант используют, когда есть спор, нужно взыскать алименты в твердой сумме или смешанным способом, определить реальный доход предпринимателя, учесть расходы на ребенка и другие обстоятельства. Суд рассматривает дело в обычном порядке, с исследованием доказательств.

Как считают алименты

В отличие от зарплаты по трудовому договору, доход от бизнеса может быть нерегулярным. Поэтому перед обращением в суд нужно понять, какой способ взыскания лучше защитит интересы ребенка и будет реально исполним.

Алименты с предпринимателя можно определить в одной из трех форм.

1. Алименты в долях от дохода

Классический вариант — взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и иному доходу родителя. По общему правилу на одного ребенка взыскивается 25% дохода, на двух детей — 33%, на трех и более детей — 50%.

Такой способ подходит, если доход предпринимателя регулярный, подтверждается документами и нет оснований считать, что он скрывается или искусственно занижается.

Например, ИП ведет деятельность через расчетный счет, сдает декларации, имеет понятные расходы и стабильные поступления.