Более того, закон требует доказать, что должник не просто уехал на заработки, сменил место жительства без уведомления, а именно пропал. Поэтому необходимо следить, чтобы в материалах разыскного дела были опросы родственников и соседей, показывающие, что связи с должником нет ни у кого.

Пошаговый алгоритм: куда бежать и что нести

Первый шаг — прийти к приставам и написать заявление о розыске должника и его имущества.

Получив на руки постановление о заведении разыскного дела, ждем ровно один календарный год. Если найти бывшего не удалось, нужно получить у пристава справку о проведенных мероприятиях и о том, что розыск результатов не дал.

После этого добавляем к этому пакету документов справку о задолженности и свидетельство о рождении ребенка. С этими бумагами обращаемся в районный суд по месту вашего жительства с заявлением о признании гражданина безвестно отсутствующим.

Если суд встанет на вашу сторону, после вступления решения в законную силу необходимо подать его заверенную копию в отделение Социального фонда России (СФР), чтобы там назначили пенсию.

На какую пенсию может рассчитывать ребенок

Ребенок получает право на страховую пенсию по потере кормильца. Она состоит из фиксированной выплаты (в 2026 году это чуть более 4000 рублей) и страховой части. Вторая рассчитывается исходя из пенсионных баллов пропавшего родителя.

Если отец никогда официально не работал или его стаж маленький, страховая часть может оказаться совсем минимальной. Тогда государство назначит доплату так, чтобы получилась сумма не ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе.