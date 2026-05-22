Если папа потерялся. Как проучить злостного неплательщика алиментов и получить для ребенка пенсию от государства
Можно ли признать должника безвестно отсутствующим
Да, закон это предусматривает.
Нет. «Без вести пропавший» — более узкий термин. Его присваивает командир воинской части приказом, когда связь с военнослужащим потеряна, но точных данных о его судьбе нет
«Безвестно отсутствующий» — юридический статус, который устанавливает только суд. Статус этот относится не только к военным. Человека могут признать безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о том, где он находится
Более того, если судебный пристав за год не смог найти должника, он обязан рассказать о такой возможности тому, кому должны пойти деньги. Мол, так и так, можно идти в суд и написать соответствующее заявление.
Но это не значит, то суд сразу встанет на вашу сторону.
Что нужно суду, чтобы признать человека безвестно отсутствующим
Одного лишь долга по алиментам недостаточно. Потребуются постановление судебного пристава-исполнителя об объявлении должника в розыск и справка о безрезультатности этого розыска в течение года.
Суд обязательно проверит, насколько добросовестно пристав искал алиментщика — делал ли запросы в Пенсионный фонд, банки, ГИБДД, ЗАГС и к операторам связи, ходил ли по адресу регистрации и т. д.
ВАЖНО
Если вы знаете, где скрывается бывший супруг (например, видите его геолокацию в соцсетях или получаете переводы), идти в суд с таким заявлением опасно: это могут расценить как злоупотребление правом.
Более того, закон требует доказать, что должник не просто уехал на заработки, сменил место жительства без уведомления, а именно пропал. Поэтому необходимо следить, чтобы в материалах разыскного дела были опросы родственников и соседей, показывающие, что связи с должником нет ни у кого.
Пошаговый алгоритм: куда бежать и что нести
Первый шаг — прийти к приставам и написать заявление о розыске должника и его имущества.
Получив на руки постановление о заведении разыскного дела, ждем ровно один календарный год. Если найти бывшего не удалось, нужно получить у пристава справку о проведенных мероприятиях и о том, что розыск результатов не дал.
После этого добавляем к этому пакету документов справку о задолженности и свидетельство о рождении ребенка. С этими бумагами обращаемся в районный суд по месту вашего жительства с заявлением о признании гражданина безвестно отсутствующим.
Если суд встанет на вашу сторону, после вступления решения в законную силу необходимо подать его заверенную копию в отделение Социального фонда России (СФР), чтобы там назначили пенсию.
На какую пенсию может рассчитывать ребенок
Ребенок получает право на страховую пенсию по потере кормильца. Она состоит из фиксированной выплаты (в 2026 году это чуть более 4000 рублей) и страховой части. Вторая рассчитывается исходя из пенсионных баллов пропавшего родителя.
Если отец никогда официально не работал или его стаж маленький, страховая часть может оказаться совсем минимальной. Тогда государство назначит доплату так, чтобы получилась сумма не ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Что ждет должника
Статус «безвестно отсутствующего» фактически парализует экономическую жизнь человека:
- Официальное трудоустройство становится невозможным.
- Кредит взять он не сможет: банк не станет обслуживать человека, который по базам данных считается отсутствующим.
- Долг по алиментам могут начать гасить принудительно за счет продажи активов — даже без ведома отца.
- Доверенности, выданные им ранее, автоматически аннулируются, как и право лично продать или купить имущество: любую сделку заблокируют Росреестр и нотариусы.
Чтобы легализоваться и «выйти из тени», должнику придется явиться в суд и к приставам.
Эффект «возвращения»: что будет, если должник нашелся
Если «пропавший» объявляется или его находят, суд по его заявлению отменяет предыдущее решение о признании безвестно отсутствующим. Выплата пенсии ребенку прекращается с первого числа следующего месяца.
При этом государство потребует вернуть все деньги, которые оно платило ребенку вместо него. Это и пенсия по потере кормильца, и другие выплаты. К основному долгу добавят пени — 0,1% от долга за каждый день просрочки. За несколько лет отсутствия долг может вырасти в разы.
ВАЖНО
Главное: матери возвращать ничего не придется.
Чтобы избежать выплат, отец должен доказать, что отсутствовал по уважительной причине: тяжелая болезнь, похищение, плен, стихийное бедствие. Если суд поверит — долг могут списать или уменьшить. Но разбирательства займут месяцы, а может, и годы.
Кроме денег, отцу придется восстанавливать свои права: отменять доверительное управление имуществом, заново оформлять документы, гасить другие накопившиеся долги.
Проще говоря, начинать жизнь с чистого листа не получится — сначала нужно закрыть старые счета.