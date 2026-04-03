03 апреля 2026, 03:00

Отпуск может быть дольше 28 дней. Кто может претендовать на увеличенный отдых и как его оплатят

Отпуск длиной в 28 дней — привычная норма для большинства россиян. Но некоторые счастливчики могут рассчитывать на отдых куда большей продолжительности и уходить в отпуск почти на два месяца. Такая опция доступна не только учителям и военным. Кто еще может взять увеличенный отпуск, как он оплачивается и можно ли взять его не по графику? Рассказываем.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Каким может быть увеличенный отпуск

Отпуск свыше стандартных 28 дней может быть удлиненным или дополнительным.

  • Удлиненный отпуск, по сути, ничем не отличается от обычного ежегодного оплачиваемого отпуска, просто длиться дольше.
  • Дополнительный отпуск — бонусный, который идет сверх основного.

Разберем их подробнее.

Удлиненный отпуск

Удлиненный отпуск — это основной отпуск, чей срок увеличен по сравнению со стандартными 28 днями. Такие отпуска положены отдельным категориям граждан и работникам (в зависимости от их вида деятельности).

Удлиненный отпуск может регулироваться Трудовым кодексом или отдельными законами.

Например, на основании Трудового кодекса удлиненный отпуск установлен для педагогических работников и несовершеннолетних граждан. При этом срок такого отпуска для работников образовательных учреждений регулируется правительством, а для несовершеннолетних прямо указан в кодексе — 31 календарный день.

Елена Орешникова, адвокат, партнер МКА «Карпинская, Орешникова и партнеры», заместитель председателя комиссии Ассоциации юристов России по защите социальных и экономических прав

Кому положен удлиненный отпуск

Категория работниковПродолжительность отпуска
Несовершеннолетние31 день
Инвалиды30 дней
Педагоги и воспитателиОт 42 до 56 дней в зависимости от должности
Сотрудники, занятые на работах с химическим оружиемОт 49 до 56 дней
Медики, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных36 дней
СпасателиОт 30 до 40 дней в зависимости от стажа
ПожарныеОт 30 до 45 дней (для Крайнего Севера)
Государственные гражданские служащие30 дней
Прокурорские работникиОт 30 до 45 дней (для Крайнего Севера)
СудьиОт 30 до 51 дня (для Крайнего Севера)
Сотрудники органов внутренних делОт 30 до 45 дней (для Крайнего Севера)
Научные работникиОт 36 до 48 дней

Дополнительный отпуск

Дополнительный отпуск — отпуск, предоставляемый в дополнение к основному, так называемый бонус за непростые условия труда или просто в качестве поощрения.

Такой отпуск может быть установлен законом (для отдельных категорий), а может быть предложен работодателем — для всех сотрудников в принципе или для тех специалистов, у кого произошло важное событие.

Например, в отдельных компаниях предлагают несколько дней дополнительного отпуска в связи с бракосочетанием или рождением ребенка. А где-то дополнительный отпуск дают за большой стаж или по состоянию здоровья.

Кому положен дополнительный отпуск

Категория работниковПродолжительность отпуска
Занятые на работе с вредными или опасными условиями труда7 дней
Работники с ненормированным рабочим днем3 дня
Работающие в районах Крайнего Севера24 дня
Работающие в районах, приравненных к Крайнему Северу16 дней
Спортсмены и тренеры сборных команд РФ4 дня
Пострадавшие от чернобыльской катастрофыОт 7 до 21 дня
Пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне14 дней
Государственные гражданские служащиеОт 1 до 10 дней в зависимости от стажа
СудьиОт 5 до 15 дней в зависимости от стажа
Прокурорские работникиОт 5 до 15 дней в зависимости от стажа
СпасателиДо 15 дней (из расчета 1 день за 24 часа работ по ликвидации ЧС)
Сотрудники органов внутренних делОт 5 до 15 дней в зависимости от стажа

Как оплачиваются удлиненные и дополнительные отпуска

Расчет платы за удлиненные и дополнительные отпуска аналогичен тому, как он происходит за основной отпуск — исходя из средней зарплаты работника за год.

Для расчета средней зарплаты нужно взять все выплаты за последние 12 месяцев, которые предшествуют началу отпуска (так называемый расчетный период).

Например, если вы собираетесь в отпуск с 1 июня 2026 года, то нужно учитывать период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Затем сумму выплат нужно разделить на 12, а потом на 29,3 — это среднее количество дней в одном месяце.

Например, за период вы заработали 900 тыс. рублей. Получится 2559,73 рубля. Столько будет «стоить» один ваш день.

Эту сумму вы умножаете на количество дней отпуска. Так получится общий размер отпускных.

Например, вы собираетесь в отпуск на 16 дней. Вам заплатят 40 955,63 рубля.

Можно ли взять увеличенный отпуск не по графику

Можно, но только если работодатель не против.

Ведь график составляют не просто так, а для того, чтобы работа в компании шла непрерывно. Помимо этого, если работодатель не выплатит отпускные за три дня до отдыха, ему придется выплачивать еще и пени, а в лишних тратах он явно не заинтересован.

Поэтому вопрос об использовании дней увеличенного отпуска (основного или дополнительного) разрешается при обоюдном согласии двух сторон: работника и работодателя. В коммерческих организациях данный вопрос решить проще, чем в государственных учреждениях.

Елена Орешникова

Так что если вы попросите работодателя отпустить вас в увеличенный отпуск заранее, это повысит шансы на положительное решение.

Можно ли заменить увеличенный отпуск деньгами

Да, дополнительный отпуск можно заменить денежной компенсацией, но работодатель в этом может отказать.

Сам работодатель не может навязать денежную компенсацию работнику, поскольку она возможна только по личному заявлению работника.

Елена Орешникова

При этом в отдельных случаях заменить отпуск деньгами нельзя, даже если он длится более 28 дней. Это распространяется на:

  • беременных женщин;
  • несовершеннолетних;
  • специалистов, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

Исключение — выплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. В этом случае дни заменят деньгами.

Могут ли отказать в увеличенном отпуске

Нет, если он положен вам по закону. Отказ будет расцениваться как нарушение трудового законодательства и наказываться штрафом в размере:

  • 1000–5000 рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • 30 000–50 000 рублей для организаций.

Если ваши права нарушили, стоит задуматься об обращении в профсоюз, трудовую инспекцию или прокуратуру. Также добиться своего поможет суд.

