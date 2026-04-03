Как оплачиваются удлиненные и дополнительные отпуска

Расчет платы за удлиненные и дополнительные отпуска аналогичен тому, как он происходит за основной отпуск — исходя из средней зарплаты работника за год.

Для расчета средней зарплаты нужно взять все выплаты за последние 12 месяцев, которые предшествуют началу отпуска (так называемый расчетный период).

Например, если вы собираетесь в отпуск с 1 июня 2026 года, то нужно учитывать период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Затем сумму выплат нужно разделить на 12, а потом на 29,3 — это среднее количество дней в одном месяце.

Например, за период вы заработали 900 тыс. рублей. Получится 2559,73 рубля. Столько будет «стоить» один ваш день.

Эту сумму вы умножаете на количество дней отпуска. Так получится общий размер отпускных.

Например, вы собираетесь в отпуск на 16 дней. Вам заплатят 40 955,63 рубля.

Можно ли взять увеличенный отпуск не по графику

Можно, но только если работодатель не против.

Ведь график составляют не просто так, а для того, чтобы работа в компании шла непрерывно. Помимо этого, если работодатель не выплатит отпускные за три дня до отдыха, ему придется выплачивать еще и пени, а в лишних тратах он явно не заинтересован.