Почему просто переждать просадку, чтобы продать акции в ноль, — не лучшая стратегия

Ждать возврата к цене покупки — психологическая ловушка. Рынку все равно, сколько вы когда-то заплатили за акцию: эта цифра имеет значение только для инвестора.

Психологи и финансисты называют такое поведение эффектом привязки: человек хватается за старую цену покупки, как за якорь, и меряет ею любое решение. Она продолжает казаться «справедливой». Но только ему, а не рынку.

Чтобы отключить эмоции и посмотреть на портфель трезво, эксперты предлагают простой тест.