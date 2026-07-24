Что делать, если вы разочаровались в российском фондовом рынкеИщем выход их крутого пике
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Почему просто переждать просадку, чтобы продать акции в ноль, — не лучшая стратегия
Ждать возврата к цене покупки — психологическая ловушка. Рынку все равно, сколько вы когда-то заплатили за акцию: эта цифра имеет значение только для инвестора.
Психологи и финансисты называют такое поведение эффектом привязки: человек хватается за старую цену покупки, как за якорь, и меряет ею любое решение. Она продолжает казаться «справедливой». Но только ему, а не рынку.
Чтобы отключить эмоции и посмотреть на портфель трезво, эксперты предлагают простой тест.
Представьте, что все бумаги превратились в деньги. Купили бы вы на эту сумму те же самые акции по текущей цене и в тех же пропорциях? Если ответ отрицательный, возможно, позиция сохраняется не из-за уверенности в компании, а из-за нежелания признать ошибку.
Похожий прием: представьте, что портфель достался вам по наследству и вы не знаете, по какой цене раньше покупались бумаги. Какие активы вы бы оставили, а какие продали?
Так можно осознать эффект привязки и спасти себя от этой когнитивной ловушки.
Стоит ли усреднять позицию
Икона инвестиционного мира Уоррен Баффетт говорил: «Будьте напуганы, когда другие жадны, и будьте жадны, когда другие напуганы».
Если на биржу были направлены последние сбережения или деньги, нужные для повседневной жизни, нервная система закономерно воспринимает падение котировок как прямую угрозу выживанию. Тревога в такой ситуации — естественная защитная реакция организма, а не признак слабости, объясняет нейропсихолог Мария Тодорова.
Постоянная проверка графиков только усиливает это состояние. Контроль за котировками не меняет ситуацию на рынке, зато удерживает нервную систему в режиме хронического стресса. Успокоиться невозможно, пока внимание намертво приковано к источнику тревоги, добавляет эксперт.
О чем это он? Когда на рынке паника, большинство инвесторов в страхе распродают активы, из-за чего цены падают ниже реальной стоимости компаний. Значит, можно купить качественные активы по хорошей цене.
Такой подход требует стальных нервов, ведь психологически очень тяжело покупать активы, когда цена на них падает — и непонятно, когда это закончится.
Стратегию докупать акции, когда они упали, называют усреднением. Допустим, вы купили 10 акций по тысяче рублей, теперь они стоят 500 рублей. Купите еще 10 бумаг — и средняя цена покупки опустится с 10 000 до 7500. Тогда путь к нулю сократится вдвое.
Это выглядит разумным шагом. Но слегка напоминает поведение игрока в казино, который увеличивает ставку, чтобы «отыграться». И не всегда эта ставка может сработать.
Так где грань между расчетом и лудоманией? Все дело в мотиве. Грамотный инвестор докупает актив, потому что заново оценил бизнес и считает соотношение риска и доходности выгодным. «Игрок» же наращивает позицию, просто чтобы поскорее убрать красную цифру с экрана.
Падение котировок само по себе не делает бумагу выгодной для покупки. Эмоциональные мысли в духе «ниже падать уже некуда» часто приводят к ошибкам, предупреждает доктор экономических наук Михаил Гордиенко.
Важно разобраться, что именно произошло: подешевел качественный актив вместе со всем рынком или пошатнулось положение конкретной компании.
Если бы инвестор купил акции застройщика « Самолет» в начале 2026 года по цене на 75% ниже пиков 2024 года, то к текущему моменту он получил бы убыток в еще 70%.
Само по себе усреднение не хорошо и не плохо. Оно имеет смысл только тогда, когда инвестиционная идея сохраняется, а финансовое положение компании не ухудшилось, отмечает Валерий Бабушкин. Нельзя удешевлять покупку автоматически только потому, что бумага подешевела: иногда это шанс купить качество со скидкой, а иногда рынок просто справедливо переоценивает слабый бизнес.
Есть три конкретных сигнала, при которых пора остановиться.
- Первый: вы докупаете, потому что «уже много вложил и жалко бросать». Это попытка оправдать прошлое, а не инвестиционное решение.
- Второй: у компании реально сломался бизнес, а не котировка. Отменили дивиденды, падает выручка два-три квартала подряд, растет долг.
- Третий и главный: вы докупаете на последние или заемные деньги, чтобы «отбить побыстрее».
Простое правило: усреднение — это заранее составленный план на свободные деньги в живой бизнес. Все остальное — эмоции. Если докупка вызвана болью от минуса, а не холодным расчетом — флажок поднят, стоп.
Еще один тревожный признак — чрезмерная концентрация. Если человек направляет все новые деньги в одну просевшую бумагу и отказывается от диверсификации, это уже не инвестирование на низах, а эмоциональная эскалация, предупреждает Бабушкин.
Как зафиксировать убыток и не чувствовать себя неудачником
Резать убыточные позиции — признак опыта и профессионализма, а не слабости. Перед покупкой вы уже оценивали и потенциальную доходность, и риск. Если сценарий с риском реализовался, профессионально выйти из актива именно на том уровне, который вы для себя определили заранее, говорит аналитик Михаил Шульгин.
Убыток не возникает в момент продажи, он уже существует в текущей стоимости портфеля. Нажатие кнопки лишь позволяет решить, где должны находиться оставшиеся деньги, ведь их можно перевложить.
Фиксация минуса — это не признание себя неудачником, а осознанная сделка: вы меняете токсичный актив на спокойный сон. Настоящий провал — не убыток, а отказ делать выводы из ситуации, подчеркнул Михаил Дегтярь.
Стоит помнить и об исторических масштабах происходящего. Индекс Мосбиржи падал 19 недель подряд — такого не было за всю историю площадки. Красные портфели сейчас есть и у новичков, и у профи с двадцатилетним стажем. Ваш минус — не ваша личная ошибка, а результат участия в худшей серии на памяти рынка, отмечает Валерий Бабушкин.
Нормально ли бросить биржу и уйти в банковские вклады
Да, это абсолютно нормальное и зрелое решение. Акции — не обязательный экзамен на финансовую взрослость. Если постоянные качели котировок лишают вас покоя, переход в депозиты или облигации помогает сохранить не только деньги, но и нервы. Стратегия должна соответствовать вашему характеру, а не чужим советам.
Разочарование в бирже чаще всего возникает из-за завышенных ожиданий. Человек приходит на биржу с мыслью, что акции — это депозит с повышенной доходностью, и оказывается не готов к тому, что стоимость портфеля может ощутимо проседать, объясняет Валерий Бабушкин.
Ключевой психологический аспект разочарования большинства инвесторов не в том, что рынок не дал им ожидаемую доходность, а в том, что они не получили эту доходность в ожидаемый срок.
Заставлять себя оставаться в акциях не нужно: если вклады или облигации подходят вам психологически больше, этот выбор так же рационален.
Три инструмента решают разные задачи, а не конкурируют между собой:
- Вклад — подушка безопасности и деньги на короткие цели.
- Облигации — предсказуемый и понятный денежный поток.
- Акции — участие в росте бизнеса на длинной дистанции.
С осторожностью относитесь к аналитике от брокеров и управляющих компаний. Такие материалы часто превращаются в манипуляцию и незаметный призыв не уходить с рынка, купить конкретные акции или воспользоваться определенной платформой, предупреждает Михаил Гордиенко.
Полностью счищать акции из портфеля не всегда обязательно. Даже самый затяжной обвал в истории российского рынка после 2008 года закончился возвращением к прежним максимумам через 8 лет, а на горизонте от 10 лет именно акции исторически обгоняют инфляцию сильнее любых других инструментов, утверждает экономист Александр Абрамов.
Если снижение стоимости портфеля вызывает сильный стресс, нарушает сон и заставляет принимать эмоциональные решения, возможно, доля акций в инвестициях слишком велика. В таком случае разумнее пересмотреть структуру портфеля и выбрать более консервативные инструменты — облигации, денежный рынок или банковские депозиты. Инвестировать в акции стоит только ту часть капитала, временные колебания которой человек психологически готов пережить.
Разочарование и уход с рынка часто говорит не о том, что человеку противопоказаны инвестиции, а о том, что прежний портфель не соответствовал его временным горизонтам планирования и психологическому восприятию, согласен Михаил Гордиенко.
Возможно, итогом пересмотра портфеля станет не полный уход с биржи, а более консервативная структура, где акции займут 10-20%, а не 70-80%.
Финансовая стратегия должна меняться вместе с обстоятельствами вашей жизни, и такой пересмотр — признак не слабости, а взросления как инвестора.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям.
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