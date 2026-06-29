Зачем вступать в наследство

Имущество умершего достается его наследникам — но только тем, кто вступил в наследство. Имущество не передается наследникам автоматически, и если не позаботиться о наследстве самому, то можно легко остаться без бабушкиной квартиры или родительских вкладов.

Из правила есть несколько исключений, о них мы подробнее расскажем ниже. Но надеяться на законодательные лазейки не стоит — лучше заранее подготовиться к процедуре.

Что входит в наследство

В него включают собственно имущество, а также имущественные права и обязанности.

В списке имущества могут оказаться:

недвижимость — дом, квартира, апартаменты, нежилое помещение, земельный участок, гараж или машино-место;

транспортные средства — автомобили, мотоциклы, лодки и так далее;

предметы искусства (например, антикварная ваза);

ювелирные изделия;

финансовые активы — банковские и инвестиционные счета, депозиты и наличные;

ценные бумаги;

доли в бизнесе.

К имущественным правам и обязанностям относят:

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (например, на патенты или изданные книги);

долги.

Что не входит в наследство

В состав наследства не включают права и обязанности, неразрывно связанные с личностью умершего. Это:

долги по алиментам;

возмещение ущерба и компенсация вреда здоровью;

штрафы за личные нарушения (например, ГИБДД) и отдельные налоговые задолженности (кроме имущественных и НДФЛ).

Каким может быть наследство

Наследство по завещанию

Имущество можно завещать родственникам и любым другим людям или организациям еще при жизни. Для этого нужно оформить завещание у нотариуса.