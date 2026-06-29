Как правильно вступить в наследство, чтобы не остаться без него, и во сколько это обойдется? Гайд
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Зачем вступать в наследство
Имущество умершего достается его наследникам — но только тем, кто вступил в наследство. Имущество не передается наследникам автоматически, и если не позаботиться о наследстве самому, то можно легко остаться без бабушкиной квартиры или родительских вкладов.
Из правила есть несколько исключений, о них мы подробнее расскажем ниже. Но надеяться на законодательные лазейки не стоит — лучше заранее подготовиться к процедуре.
Что входит в наследство
В него включают собственно имущество, а также имущественные права и обязанности.
В списке имущества могут оказаться:
- недвижимость — дом, квартира, апартаменты, нежилое помещение, земельный участок, гараж или машино-место;
- транспортные средства — автомобили, мотоциклы, лодки и так далее;
- предметы искусства (например, антикварная ваза);
- ювелирные изделия;
- финансовые активы — банковские и инвестиционные счета, депозиты и наличные;
- ценные бумаги;
- доли в бизнесе.
К имущественным правам и обязанностям относят:
- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (например, на патенты или изданные книги);
- долги.
Что не входит в наследство
В состав наследства не включают права и обязанности, неразрывно связанные с личностью умершего. Это:
- долги по алиментам;
- возмещение ущерба и компенсация вреда здоровью;
- штрафы за личные нарушения (например, ГИБДД) и отдельные налоговые задолженности (кроме имущественных и НДФЛ).
Каким может быть наследство
Наследство по завещанию
Имущество можно завещать родственникам и любым другим людям или организациям еще при жизни. Для этого нужно оформить завещание у нотариуса.
Свобода завещания почти неограниченна — можно распределить имущество как угодно. Например, оставить все близкому другу и лишить наследства взрослого ребенка.
Единственное исключение — обязательные доли. Их должны получить (даже если в завещании об этом ни слова):
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособные супруг и родители;
- нетрудоспособные иждивенцы (которых умерший содержал не менее года перед своей смертью).
Обязательная доля должна составлять минимум половину того, что наследник получил бы от умершего, если бы наследовал по закону. Уменьшить размер обязательной доли может только суд — если на то есть причины.
Предположим, мужчина оставил по завещанию дом своему взрослому сыну, а его нетрудоспособной матери ничего не досталось. Но ей положена обязательная доля. Если бы она наследовала по закону, то получила бы половину дома — они вместе с сыном были бы равнозначными наследниками (подробнее об этом ниже). Поэтому ей нужно выделить хотя бы его четверть.
Наследство по закону
Если завещания нет, наследство будут распределять по закону. Имущество в этом случае делится в порядке очереди.
|Очередь
|Наследники
|Первая
|Дети, супруг и родители. Внуки и их потомки, если дети уже умерли (так называемое право представления)
|Вторая
|Полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки. Племянники и племянницы — по праву представления
|Третья
|Дяди и тети. Двоюродные братья и сестры — по праву представления
|Четвертая
|Прадедушки и прабабушки
|Пятая
|Двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки
|Шестая
|Двоюродные правнуки, двоюродные племянники, двоюродные дяди и тети
|Седьмая
|Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
|Восьмая
|Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
Если у умершего есть наследники первой очереди, они поделят имущество в равных долях. Но если у него остался супруг, то сначала он получит половину совместно нажитого имущества. А потом будет претендовать на свою долю в другой половине — уже как наследник.
Если наследников первой очереди нет, делить имущество будет вторая очередь — и так далее.
Если наследников нет вообще или все они отказались от наследства, то наследство станет выморочным и достанется государству.
Иногда наследники есть, но получить наследство они не могут, поскольку их признают недостойными. Это могут быть:
- те, кто пытался незаконно заполучить наследство (например, подделал завещание);
- лишенные родительских прав родители;
- злостные неплательщики алиментов.
Признать наследника недостойным может и нотариус, но зачастую для этого требуется решение суда.
Как вступить в наследство
1. Собрать документы
Понадобятся:
- свидетельство о смерти наследодателя (если вы открываете наследственное дело — подробности ниже);
- паспорт наследника;
- документы, подтверждающие родство с умершим.
Например, у вас умер дедушка. Вам понадобится подтвердить с ним родство: с помощью вашего свидетельства о рождении, а также свидетельства о рождении вашей матери или отца.
2. Подать заявление о вступлении в наследство
Если вы собираетесь первым из наследников подать заявление, то нужно выбрать нотариуса и открыть у него наследственное дело. Встает вопрос: куда идти?
Подойдет любой нотариус нотариального округа, в котором был зарегистрирован умерший.
Например, если наследодатель проживал (был зарегистрирован) в Москве, то можно обратиться к любому нотариусу Москвы, если проживал (был зарегистрирован) в любом городе, поселке Московской области — к любому нотариусу Московской области.
Если вы не знаете, где был зарегистрирован и проживал умерший, то открывать наследственное дело нужно там, где находится само наследство.
Например, вам известно, что у вашего дедушки осталась квартира в Брянске. Но последние годы вы не общались и не знаете, где он жил. Спросить вам не у кого. В такой ситуации вы можете обратиться к любому брянскому нотариусу.
Если наследства много, то открывать наследственное дело (если вы не знаете место проживания умершего) рекомендуют там, где находится самое ценное имущество или его наибольшая доля.
К примеру, если у вашего дяди остались квартира в Москве и дом в Ярославской области, то обращаться нужно к московскому нотариусу. Потому что стоит столичная квартира явно больше, чем провинциальный дом.
Если наследственное дело уже открыто (это можно проверить на сайте Федеральной нотариальной палаты), то идти нужно к конкретному нотариусу, которым им занимается.
3. Выяснить, есть ли завещание
О наличии завещания знает только нотариус, у которого есть доступ в Единую информационную систему нотариата (ЕИС), либо родственники, которым он рассказал о документе при жизни.
В открытых источниках и базах такие сведения не публикуются — ради сохранения тайны завещания.
Можно быть уверенным, что вы входите в список наследников, но по завещанию им не оказаться.
В какие сроки нужно вступить в наследство
Вступить в наследство нужно в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Срок отсчитывают со дня смерти наследодателя. Если вы не успеете, то можете остаться без наследства.
Для родственников участников СВО срок принятия наследства исчисляется не с даты фактической гибели, а со дня регистрации смерти в органах ЗАГС, если фактическая дата неизвестна или расходится с датой выдачи справки более чем на три месяца. Это положение применяется к ранее возникшим отношениям по наследованию, если наследство открыто 1 января 2025 г. и позднее.
Можно принять наследство без нотариуса — фактически. Для этого надо:
- завладеть или начать управлять наследственным имуществом;
- проследить за его сохранностью;
- оплатить его содержание;
- а заодно оплатить долги и получить деньги, которые причитались умершему.
Например, после смерти мужчины сын стал жить в его квартире и оплачивать коммунальные счета. Так он фактически принял наследство. Но без свидетельства о праве на наследство распоряжаться квартирой он не может — а еще рискует столкнуться с претензиями других возможных наследников.
Поэтому вообще обойтись без нотариуса практически нереально — проще соблюсти процедуру принятия наследства.
Принять наследство можно только целиком — нельзя согласиться на имущество и отказаться от долгов и нельзя получить только часть имущества.
Если вы хотите перераспределить имущество с другими наследниками, это придется делать это позже. Для этого понадобится заключить соглашение о разделе наследства. Сделать это без свидетельства о праве на него невозможно.
Можно ли продлить срок принятия наследства
Нет, продлить срок принятия наследства нельзя. Но можно попытаться обойти ограничение.
В случае, если он был пропущен, то его можно попытаться восстановить либо с согласия других наследников, либо в суде при наличии уважительных причин. И то, и другое на практике довольно затруднительно.
Вот что могут счесть уважительной причиной:
- вы не знали и не могли знать об открытии наследства;
- вы тяжело болели;
- вы находились в беспомощном состоянии;
- вам помешал форс-мажор — какие-то экстремальные условия, стихийное бедствие и так далее;
- вы были в удаленной изоляции и никак не могли решить вопрос дистанционно.
В суд нужно обратиться в течение полугода после того, как у вас появилась возможность заняться наследством.
Срок могут продлить и по другим, не связанным с вами причинам.
Срок продлевается для других наследников, которые получили право наследования в случае отказа от наследства наследником или признания его недостойным наследником — в шестимесячный срок со дня возникновения у них такого права наследования, или вследствие непринятия наследства другим наследником — в данном случае срок будет продлен на три месяца.
Как вступить в наследство, если не можешь сделать это лично
Если вы находитесь за границей или в другом регионе (например, на удаленной вахте или в командировке), то можете подать заявление о принятии наследства удаленно. Для этого нужно обратиться к нотариусу по месту пребывания или в российское консульство.
В таком случае нотариус или консульский работник перешлет электронный вариант заявления нотариусу, который открыл наследственное дело.
Если вы находитесь в армии или плавании, то можно обойтись без нотариуса. Ваше заявление засвидетельствует командир воинской части или капитан судна. Затем документ нужно направить нотариусу, открывшему наследственное дело.
Если подпись в заявлении не засвидетельствует нотариус или тот, кто по закону может его заменить, документ не примут.
Еще один вариант — оформить доверенность на представителя с правом принятия наследства и сбора всех необходимых документов. Ее тоже должен заверить нотариус или человек c правом совершения нотариальных действий.
Могут ли закрыть наследственное дело досрочно
Да, если нотариус наверняка знает, что других наследников нет.
На практике это реализуемо, когда круг наследников по закону исчерпан (например, единственный наследник первой очереди), а сведений о завещании не обнаружено.
Как зарегистрировать права на наследство
Теперь, когда вы приняли наследство, вы можете его оформить. Сначала нотариус оформляет свидетельство о праве на наследство. Затем имущество нужно зарегистрировать на вас (если оно в принципе подлежит государственной регистрации). Об этом тоже можно попросить нотариуса — или сделать самостоятельно.
Предположим, вам в наследство досталась квартира — и больше ничего. Сначала примите наследство, потом получите свидетельство о праве на него и зарегистрируете квартиру как свое имущество в Росреестре.
Сколько стоит вступить в наследство
Само вступление в наследство налогом не облагают, но за его оформление придется заплатить — и государству, и нотариусу.
Госпошлина за наследство
Это так называемый федеральный тариф нотариуса. Он зависит от стоимости наследства и степени родства с умершим и составляет:
- для детей, в том числе усыновленных, супруга, родителей, полнородных братьев и сестер наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей;
- для других наследников — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 миллиона рублей.
Когда госпошлину за наследство можно не платить — или заплатить меньше
Можно не платить:
- если вы жили вместе с умершим и продолжаете жить там же после его смерти (распространяется только на эту недвижимость);
- если вы наследуете накопительную часть пенсии, депозиты, средства на счетах, авторские гонорары и положенные умершему страховые выплаты;
- если вы несовершеннолетний или находитесь под опекой из-за психического расстройства;
- если вы наследник погибшего при выполнении государственных обязанностей или в результате атак со стороны Украины или терактов.
Можно заплатить 50%:
- если вы инвалид I или II группы или инвалид с детства.
Услуги нотариуса
Еще нужно оплатить услуги правового и технического характера — это уже региональный тариф. Он зависит от субъекта РФ, где открыто наследственное дело.
Например, в Москве за выдачу свидетельства о праве на наследство на недвижимость придется заплатить:
- 500 рублей — если кадастровая стоимость менее 20 тысяч рублей;
- 4,5 тысячи рублей — если кадастровая стоимость от 20 тысяч 50 тысяч рублей;
- 10,8 тысячи рублей — если кадастровая стоимость свыше 50 тысяч рублей.
Госпошлина за государственную регистрацию права
Если вам достается по наследству какое-то имущество, его нужно зарегистрировать на себя — иначе вы не сможете им распоряжаться. За это тоже берут деньги.
|Регистрационное действие
|Размер пошлины
|Регистрация права собственности на квартиру или жилой дом (при кадастровой стоимости до 20 миллионов рублей)
|4 тысячи рублей
|Регистрация права собственности на квартиру или жилой дом (при кадастровой стоимости свыше 20 миллионов рублей
|0,02% кадастровой стоимости объекта недвижимости или ее части, соответствующей размеру доли в праве общей долевой собственности, и не более 500 тысяч рублей
|Регистрация права собственности на земельный участок для ЛПХ, дачного хозяйства, садоводства, огородничества или ИЖС
|700 рублей
|Государственный кадастровый учет и регистрация права на земельный участок или объект на нем (одновременно)
|1 тысяча рублей
|Регистрация договора участия в долевом строительстве (ДДУ)
|700 рублей
|Регистрация соглашения об изменении или расторжении ДДУ, договора уступки прав по ДДУ
|350 рублей
|Регистрация ипотеки (на основании договора)
|1 тысяча рублей
Предположим, 25-летний Иван из Москвы получает по наследству от умершей матери квартиру стоимостью 15 млн рублей. Они не жили вместе, и прописан он был в своей собственной квартире, поэтому на льготу рассчитывать не приходится. Ивану придется заплатить:
- 45 тысяч рублей госпошлины (0,3% кадастровой стоимости — как близкому родственнику);
- 12,1 тысячи рублей за услуги нотариуса (1,3 тысячи за удостоверение заявления о принятии наследства и 10,8 тысячи рублей за выдачу свидетельства о праве на недвижимость);
- 4 тысячи рублей за регистрацию права собственности.
В итоге наследство обойдется ему в 61,1 тысячи рублей.
Можно ли отказаться от наследства и как
Отказаться от наследства можно в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства, даже если изначально вы наследство приняли. Для этого нужно написать соответствующее заявление и передать его нотариусу.
От наследства нередко отказываются, если в него входят большие долги, равные или почти равные стоимости наследуемого имущества. Тогда принимать наследство невыгодно и его проще проигнорировать.
Можно отказаться от наследства в пользу другого наследника, но это необязательно. Нотариус может сам распределить вашу долю.
Отказаться от наследства могут вообще все наследники, и тогда наследство перейдет государству.
При этом, если вы приняли наследство фактически, а потом решили отказаться от него, хотя шестимесячный срок прошел, суд может восстановить его (если сочтет причины пропуска уважительными) и признать ваш отказ.
Наоборот не работает: отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.
Так что отказываться от наследства стоит, только все тщательно взвесив. Передумать здесь уже не получится.
Главное о вступлении в наследство
Где открывать наследственное дело?
По последнему месту жительства наследодателя.
В какой срок нужно принять наследство?
В течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.
Можно ли продлить срок принятия наследства?
Только через суд и по уважительной причине.
Можно ли принять наследство без нотариуса?
Да, если вы фактически вступили во владение имуществом — например, живете в квартире наследодателя и платите за коммуналку. Но распоряжаться им вы все равно не сможете.
Нужно ли подавать заявление о принятии наследства, если это уже сделали другие наследники?
Да, каждый наследник подает заявление отдельно.
Можно ли принять только часть наследства?
Нет, вы принимаете все, что вам причитается — и имущество, и долги.
Можно ли отказаться от наследства?
Да, даже если вы уже подали заявление о принятии. Но передумать после отказа не получится.
С какого момента становятся собственником унаследованного имущества?
Со дня смерти наследодателя, даже если право еще не зарегистрировано в Росреестре.