Какова реальная инфляция и запретят ли россиянам крипту. Главное про деньги за неделю

Какова реальная инфляция и запретят ли россиянам крипту. Главное про деньги за неделю30 марта—3 апреля
Индекс «Теперь вы знаете»: как изменились цены в магазинах
На неделе Росстат отчитался: с начала года цены увеличились на 2,95%. К официальной статистике по инфляции принято относиться скептически: по ощущениям, цены растут быстрее.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла это расхождение: мы судим об инфляции по ценам на товары повседневного спроса, а Росстат мониторит широкий круг товаров и услуг (более 500 позиций), в том числе редких и элитных.
Мы решили провести эксперимент и посчитать инфляцию по нескольким товарам, которые есть в каждом супермаркете.
В первый рабочий день 2026 года мы зафиксировали цены на 17 товаров в четырех торговых сетях. Это продукты (молоко, хлеб, сыр, бананы и т.п.) и непродовольственные вещи (зубная паста, туалетная бумага, батарейки и другое). Затем в начале каждого месяца повторили процедуру.
Мы выбрали 17 товаров конкретных марок. То есть не просто «сыр Российский», а от одного из производителей. Нам было важно, чтобы каждый товар можно найти сразу в четырех московских супермаркетах — «Ленте», «Магните», «Перекрестке», «Дикси».
Фиксировали цены, по которым товар можно купить по карте лояльности магазина. Некоторые сети не дают скидки по карте, но начисляют кэшбек — это мы не учитывали. Брали только цены, по которым можно купить здесь и сейчас. Если продукт шел по акции, записывали цену с учетом скидки.
Какие товары попали в случайную выборку: молоко «Домик в деревне», бананы 1 кг, яйца «Окские» С0, хлеб Бородинский «Черемушки», чай «Гринфилд» листовой, колбаса «Клинский» докторская, сыр «Брест‑Литовск» российский, гречка «Мистраль», макароны «Шебекинские», пельмени «Цезарь», оливки Bonduelle, «Сникерс супер» 80 г, бумага туалетная ZEWA, зубная паста Colgate, презервативы Contex, подгузники Pampers, батарейки GP Super.
Результат удивил. Выбранная нами практически случайно потребительская корзина с января к апрелю подешевела на 5,53%, с 2841 до 2684 рублей.
|Товар
|Средняя цена 12 января
|Средняя цена 1 апреля
|Изменение (руб.)
|Изменение (%)
|Молоко
|124,47
|119,72
|−4,75
|−3,82%
|Бананы 1 кг
|124,44
|144,72
|+20,28
|+16,30%
|Яйца С0
|138,97
|137,72
|−1,25
|−0,90%
|Хлеб Бородинский
|65,74
|67,24
|+1,50
|+2,28%
|Чай листовой
|303,72
|299,97
|−3,75
|−1,24%
|Колбаса докторская
|331,22
|262,72
|−68,50
|−20,68%
|Сыр российский
|189,97
|174,97
|−15,00
|−7,90%
|Гречка
|129,97
|99,92
|−30,05
|−23,12%
|Макароны
|64,24
|71,49
|+7,25
|+11,29%
|Пельмени
|372,47
|309,94
|−62,53
|−16,79%
|Оливки
|172,22
|180,97
|+8,75
|+5,08%
|Шоколадка
|90,49
|90,47
|−0,02
|−0,02%
|Бумага туалетная
|234,97
|244,72
|+9,75
|+4,15%
|Зубная паста
|141,22
|147,47
|+6,25
|+4,42%
|Презервативы
|170,72
|163,22
|−7,50
|−4,39%
|Подгузники
|1187,22
|1162,22
|−25,00
|−2,11%
|Батарейки
|307,47
|314,97
|+7,50
|+2,44%
Нюанс: в январе пельмени и колбаса выбранной нами марки в паре сетей стоили очень дорого: у конкурентов их можно было купить вдвое дешевле. Как показал мониторинг, такие скачки цен периодически случаются. Если исключить эти два товара, то корзина подешевеет всего на 1,23%.
При такой ограниченной выборке на динамику заметно влияют промоакции. Поэтому говорить о падении цен не стоит. Корректным будет такой вывод: цены пока стабильны. Посмотрим, что будет дальше: продолжим делиться результатами замеров в течение 2026 года.
Россияне стали меньше тратить. Чем это грозит экономике
Хотя цены стабильны, в начале 2026 года потребление россиян резко просело. В январе покупки граждан сократились на 1,9%. Такого падения не было ни разу за прошлый год.
ФАКТ
Сильнее всего просели непродовольственные товары — техника, одежда, обувь, автомобили. Упало и потребление услуг, которое последние 10 лет только росло.
Причин несколько. Часть россиян перенесла крупные покупки на декабрь — до повышения НДС. Плюс банки отклоняют 82% заявок на кредиты. А в условиях общей неопределённости люди предпочитают откладывать деньги, а не тратить.
Для экономики это тревожный сигнал. Производители уже реагируют: компании, прежде всего в непродовольственном сегменте, вынуждены сдерживать цены. Но снизить их не получается — мешают подорожание топлива и логистики.
С едой ситуация другая. От базовых продуктов люди не откажутся даже при росте цен. Эксперты ждут усиления «шринкфляции» — когда производители не поднимают ценник, а просто уменьшают упаковку.
Крипту в России легализуют. Что это значит
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о регулировании криптовалюты. Если их примут, покупать и продавать крипту в России можно будет официально — но только через лицензированных посредников и по новым правилам.
«Криптовалюту в России не запрещают, её ставят на поводок. Можно работать только в белом поле. Главное правило простое: владеть криптовалютой можно, платить внутри страны нельзя», — объяснил эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров.
столько составляет суточный объем операций с криптовалютой в России.
Что именно поменяется:
- Покупать и продавать криптовалюту можно только через уполномоченных посредников: биржи, брокеров, доверительных управляющих и криптообменники с лицензией. Торговля через иностранные биржи и обменники будет запрещена.
- Неквалифицированные инвесторы — то есть обычные граждане — смогут покупать только наиболее ликвидные монеты из списка Банка России. Лимит — 300 000 рублей в год через одного посредника. Перед этим нужно пройти тестирование.
- У квалифицированных инвесторов ограничений по сумме не будет.
- Покупать крипту за рубежом и переводить ее за границу разрешат, но об этом нужно уведомлять ФНС. Туда же нужно сообщать об открытии и закрытии криптокошельков за рубежом.
- Платить криптовалютой внутри страны не позволят. Но с иностранными поставщиками — разрешат.
- За нарушения — штрафы: для должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей, для компаний — от 700 000 до 1 млн рублей.
Сторонники закона говорят: он выведет рынок из тени и защитит инвесторов от мошенников. Депутат Госдумы Сергей Чижов говорит, что бизнесу станет проще работать с зарубежными партнерами — криптовалюта помогает обходить санкционные ограничения там, где долларовые платежи заблокированы.
Директор по коммуникациям криптобиржи EXMO.me Михаил Смирнов предупреждает: лимит в 300 000 рублей для рядовых инвесторов — это не столько защита, сколько барьер для входа. Часть пользователей, по его мнению, уйдет в альтернативные каналы.
Главное, что стоит понять уже сейчас: работа вне лицензированной инфраструктуры будет рискованной.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что закон примут уже в эту весеннюю сессию.
Налоговая следит за переводами и кэшбэком. Кому стоит беспокоиться
С 2027 года переводы между физлицами на сумму больше 2,4 млн рублей в год попадут под автоматический контроль налоговой.
Сейчас ФНС проверяет счета граждан только точечно — и только при конкретных основаниях. Скоро всн изменится: Центробанк будет передавать налоговой данные о подозрительных переводах, а та сможет запрашивать у банков выписки по счетам.
Порог в 2,4 млн рублей выбран не случайно — это максимальный доход самозанятого и граница, при которой НДФЛ ещё считается по ставке 13%. По данным Минфина, больше этой суммы зарабатывает лишь 3% работающих россиян.
ВАЖНО
Под контроль попадут не все переводы, а только те, что похожи на незадекларированный доход от бизнеса. Переводы от близких родственников — даже частые и крупные — учитываться не будут.
Руководитель налоговой практики GSL Law & Consulting Евгений Власов объясняет, какие переводы могут вызвать вопросы: регулярные крупные платежи — например, за аренду — или множество мелких от разных людей, как при репетиторстве или розничной торговле. По его мнению, часть людей в ответ может уйти в наличные или криптовалюту.
Отдельная история — кэшбэк. На этой неделе выяснилось, что налоговая может включить бонусы от банка в общий доход и доначислить НДФЛ по повышенной ставке, если совокупный доход со вкладов и кэшбэк превысят определённый порог.
Показательный случай: Никита Стариков в 2025 году положил на вклады около 8 млн рублей и заработал 2,2 млн рублей процентами — чуть ниже порога повышенного НДФЛ. Но налоговая посчитала ещё и кэшбэк по премиальной карте — 480 000 рублей. В итоге совокупный доход превысил порог, и к нему применили повышенную ставку.
Партнер TaxAdvisor Антон Никифоров говорит: кэшбэк формально образует доход, но по Налоговому кодексу освобождается от НДФЛ. Исключения возможны, если бонус начисляется не в рамках общей программы лояльности, а на особых условиях.
Управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев добавляет: здесь есть риск двойного налогообложения, поскольку человек уже заплатил косвенные налоги при покупках, с которых начислялся кэшбэк.
Что еще важно: коротко про кредиты и долги
С 1 апреля рассрочка работает по новым правилам. Вступил в силу закон о регулировании сервисов оплаты частями — так называемый BNPL. Теперь рассрочка не может быть платной, максимальная сумма покупки — 50 000 рублей, срок — не больше 6 месяцев (с 2028 года — 4 месяца). Покупки дороже 50 000 рублей тоже можно оплачивать частями, но данные о таком займе будут вноситься в кредитную историю.
С 1 апреля банки перестали учитывать серые доходы при выдаче кредитов. Раньше при оформлении ипотеки можно было показать справку от работодателя или выписку по счёту — даже если официальная зарплата была минимальной. Теперь банки принимают только данные ФНС и Социального фонда. Те, кто получает часть зарплаты в конверте, рискуют остаться без одобрения.
Ставки по вкладам продолжают падать. В третьей декаде марта средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках опустилась до 13,56% годовых. В начале месяца она была 13,87%.
Ипотечный долг россиян достиг 22 трлн рублей. По данным ЦБ, в феврале задолженность выросла на 0,4% за месяц и на 9,7% за год. При этом объем новых выдач сократился почти на треть — до 290 млрд рублей: сказалось ужесточение условий семейной ипотеки с февраля.
Госдолг России вырос до 35,1 трлн рублей — плюс 21% за 2025 год. Внутренний долг прибавил почти треть, внешний сократился. Счетная палата считает, что опасные пределы не превышены: долг остается ниже 20% ВВП. Расходы на его обслуживание в 2025 году составили 3,2 трлн рублей.
Серебро пробило $75 за унцию — впервые с середины марта. За один день металл вырос на 6,46%. С начала 2025 года серебро подорожало на 147%, обогнав золото по темпам роста. Старший аналитик «СберИнвестиций» Ирина Иртегова прогнозирует: к концу 2026 года цена унции может опуститься до $64 или даже до $50. За динамикой золота на этой неделе следили здесь.
