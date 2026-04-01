Россиянам с «серыми» зарплатами перестанут одобрять ипотеку

Банки в России перестали учитывать серые доходы россиян при выдаче кредитов

С первого апреля российские банки перестали учитывать серые доходы россиян при выдаче кредитов. О том, что россиянам с такими зарплатами перестали одобрять ипотеку, сообщает газета «Известия».

До сегодняшнего дня банки могли использовать любую информацию о заработке клиентов, в том числе справки по форме кредитной организации, выписки по счетам и ничем не подкрепленные заявления потребителя. Однако в связи с недавними изменениями теперь будут учитываться только данные о доходах от Федеральной налоговой службы России (ФНС) и Социального фонда.

В отличие от белой зарплаты (которая официально декларируется перед налоговыми органами, и с которой уплачиваются налоги и страховые взносы), серые доходы частично получаются в конверте — и лишь небольшую долю (как правило в виде МРОТ, минимального размера оплаты труда) платят официально. К серым доходам также может относиться подработка без официального оформления.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, такая мера призвана обелить рынок труда и создать стимулы для россиян декларировать свои доходы. В то же время она усложнит жизнь для людей с серыми зарплатами.

Как ранее отметила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова, неофициальная работа, «серая» зарплата и длительные перерывы в трудовом стаже могут существенно снизить размер будущей пенсии. «Самое существенное влияние на уменьшение пенсии оказывает согласие работника на неофициальную или частично официальную зарплату», — заявила она.