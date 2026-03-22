Раскрыто влияние «серой» зарплаты на пенсию

Неофициальная работа, «серая» зарплата и длительные перерывы в трудовом стаже могут существенно снизить размер будущей пенсии. Об этом РИА Новости рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

«Самое существенное влияние на уменьшение пенсии оказывает согласие работника на неофициальную или частично официальную зарплату», — отметила эксперт.

Она уточнила, что пенсионные баллы и страховой стаж формируются только с официального дохода, по которому работодатель перечисляет страховые взносы.

По словам эксперта, труд без официального договора может не засчитываться в стаж, из-за чего человек рискует не набрать необходимый минимум для получения страховой пенсии по старости и в итоге будет получать социальную пенсию, которая существенно меньше по размеру.

