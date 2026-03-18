02:28, 18 марта 2026Экономика

В Госдуме предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям

Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям, соответствующие поправки будут внесены на рассмотрение в Госдуму в среду, 18 марта. С документом ознакомилось РИА Новости.

«Проект федерального закона направлен на повышение уровня социальной защищенности педагогических и медицинских работников, осуществляющих профессиональную деятельность в сферах образования и здравоохранения», — говорится в пояснительной записке.

В беседе с РИА Новости Миронов подчеркнул, что для указанных групп предлагается установить повышенный пенсионный коэффициент 1,5. По словам депутата, это решение связано с тем, что у учителей и врачей небольшие зарплаты, из-за чего размер пенсий тоже остается небольшим.

Ранее сообщалось, что средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года составил 25 255 рублей. При этом за год сумма выросла на девять процентов.

