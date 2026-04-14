Почему государство продает эти вещи

Конфискованное имущество переходит в собственность государства и почти в 100% случаев выставляется на продажу.

Содержать его государству нет смысла, а продажа обеспечит поступление денег в бюджет или позволит возместить ущерб от действий нарушителя.

Как продают конфискат

Двумя способами.

1. Прямая продажа первому обратившемуся покупателю без аукциона на сайте ГИС Торги. Так продают то, что стоит не больше 10 тыс. рублей и может испортиться за 2 месяца. Если товар никто не купит, его могут уничтожить.

2. Электронный аукцион. Большинство конфискованных вещей продают на торгах. Продавец — Росимущество. Торги проходят на 8 площадках, их утвердило правительство.

Если за 10 рабочих дней желающих поучаствовать в аукционе не найдется, торги объявят вновь, снизив цену на 30%. Если снова тишина, цену снизят на 60% от начальной. И так — до скидки 90%.

Выгодно ли покупать конфискат

Начальную цену устанавливают по рыночной стоимости. Поэтому выгода возникает только если покупать на этапах после понижения цены.

При этом сам факт низкой цены не должен обольщать. На торги выставляют имущество в самом разном состоянии: от нового до «годных остатков». За хороший лот идет серьезная конкурентная борьба, и начальная цена может вырасти в разы или даже в десятки раз.