Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Какие вещи и за что конфискует государство
Чаще всего на торги конфискатом выставляют транспорт: машины, мотоциклы и т. д. Также продают много бытовой техники, инструментов, оборудования.
Регулярно проходят торги по продаже драгоценных камней, металлов и ювелирных изделий. Реже продают недвижимость.
ФАКТ
С 2011 года государство забрало почти 9 тыс. объектов недвижимости у коррупционеров сумму более 113 млрд рублей.
Имущество отбирают не только у взяточников. Например, таможня изымает товары, которые пытаются ввозить по серым схемам.
Иногда на торги попадают вещдоки или просто бесхозные вещи.
Дешевые:
- Пять мобильных телефонов, ноутбук и два планшета. Начальная цена: 1118 рублей. Итоговая: 2906 рублей.
- Планшет Huawei. Начальная цена: 1304 рубля. Итоговая: 4304 рубля.
Дорогие:
- Оборудование для изготовления молочной продукции. Начальная цена: 22,5 млн рублей. Итоговая: 39,2 млн рублей.
- Меховые изделия. Начальная цена: 7,86 млн рублей. Итоговая цена: 28,39 млн рублей.
Почему государство продает эти вещи
Конфискованное имущество переходит в собственность государства и почти в 100% случаев выставляется на продажу.
Содержать его государству нет смысла, а продажа обеспечит поступление денег в бюджет или позволит возместить ущерб от действий нарушителя.
Как продают конфискат
Двумя способами.
- 1. Прямая продажа первому обратившемуся покупателю без аукциона на сайте ГИС Торги. Так продают то, что стоит не больше 10 тыс. рублей и может испортиться за 2 месяца. Если товар никто не купит, его могут уничтожить.
- 2. Электронный аукцион. Большинство конфискованных вещей продают на торгах. Продавец — Росимущество. Торги проходят на 8 площадках, их утвердило правительство.
Если за 10 рабочих дней желающих поучаствовать в аукционе не найдется, торги объявят вновь, снизив цену на 30%. Если снова тишина, цену снизят на 60% от начальной. И так — до скидки 90%.
Выгодно ли покупать конфискат
Начальную цену устанавливают по рыночной стоимости. Поэтому выгода возникает только если покупать на этапах после понижения цены.
При этом сам факт низкой цены не должен обольщать. На торги выставляют имущество в самом разном состоянии: от нового до «годных остатков». За хороший лот идет серьезная конкурентная борьба, и начальная цена может вырасти в разы или даже в десятки раз.
- Автомобиль Toyota Land Cruiser. Начальная цена: 1,8 млн рублей. Итоговая: 6,85 млн рублей. На машину претендовали 126 человек.
- Автомобиль Toyota Camry. Начальная цена: 150 тыс. рублей. Итоговая: 864 тыс. рублей. На машину претендовали 54 человека.
Как купить конфискат
Зарегистрироваться на электронной площадке, найти там нужный товар и подать заявку.
- копии документов, удостоверяющих личность физлица,
- ИНН,
- нотариальные копии документов представителя (если заявку подает представитель),
- документы, подтверждающие полномочия руководителя юрлица и др.
Документы надо прикрепить в электронном виде.
Чтобы поучаствовать в торгах, нужна электронная цифровая подпись. Также требуется задаток — 10% от начальной цены. Внести его необходимо на спецсчет в одном из 23 банков, которые определило правительство. Если заявку не допустят к торгам или вы не победите, деньги вернут.
Если победите, то будьте готовы заплатить комиссию до 7,5 тыс. рублей + НДС.
Совет от эксперта
Часто качество опубликованных фотографий не позволяет оценить состояние товара. Поэтому звоните по телефону и уточняйте информацию у организатора торгов. А еще лучше, если есть возможность, приехать на место и оценить товар лично.