Как не потерять инвестиции из-за каналов в Telegram. Легкий способ вычислить манипуляторов

И план действий для тех, кто уж попался на обман

В России арестовали организаторов крупных телеграм-каналов об инвестициях — «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Трейдеров обвинили в том, что они годами наживались на своих подписчиках, манипулируя акциями на бирже. А выявить это помогли алгоритмы Центробанка. Во время обыска у фигурантов изъяли коллекцию люксовых часов и криптокошельки. Но что теперь делать инвесторам, которые скупали акции по инсайдам этих каналов и теряли деньги?