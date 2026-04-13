Как не потерять инвестиции из-за каналов в Telegram. Легкий способ вычислить манипуляторовИ план действий для тех, кто уж попался на обман
© ТВЗ, создано при помощи нейросети
Кто именно попал под следствие
Следственный комитет завел уголовное дело о манипулировании рынком на сотрудников компании PFL Advisors. Трех топ-менеджеров (41, 29 и 28 лет) уже отправили в СИЗО.
Следствие считает, что через сеть телеграм-каналов задержанные разгоняли цены на нужные активы, влияя на поведение частных инвесторов.
ФСБ и Следственный комитет изъяли у подозреваемых смартфоны и сим-карты, с которых администрировались каналы.
Трейдерам грозит до 7 лет лишения свободы.
Как работала схема
Трейдеры использовали классическую манипуляцию, которую трейдеры называют «накачай и сбрось» (Pump and dump), чтобы искусственно менять котировки девятнадцати крупных компаний.
Сначала они через личные счета скупали акции по низким ценам. Затем в телеграм-каналах выходила серия агрессивных постов с призывами приобретать эти бумаги. Авторы публиковали аналитику о «справедливой цене» и обещали подписчикам рост на десятки процентов.
Когда инвесторы начинали скупать активы, цена взлетала. В этот момент трейдеры совершали «обратные операции»: продавали свои акции по максимально высокой цене. После этого котировки закономерно падали, а рядовые инвесторы несли убытки.
По данным ФСБ, всего за два года фигуранты провернули более 55 тысяч незаконных сделок.
Сколько они на этом «заработали», не уточняется, но по той статье УК, которую вменили фигурантам, особо крупным признается ущерб от 15 млн рублей.
Поймать манипуляторов помогли алгоритмы Центробанка. Система в реальном времени сопоставила аномальные всплески на бирже с временем выхода постов в Telegram. Так регулятор нашел прямую связь между советами блогеров и их личными сделками.
Как телеграм-каналы могли влиять на акции крупных компаний
Акции «крупняка» на бирже — вроде «Газпрома», ЛУКОЙЛА и т. п. — это самые ликвидные бумаги. Чтобы заметно сдвинуть их цену, нужны огромные объемы торгов, которые не обеспечит даже очень популярный блогер.
Под «крупными компаниями» в уголовном деле, скорее всего, подразумевают представителей второго и третьего эшелона, считает заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
Ликвидность — это то, как быстро акцию можно купить или продать в реальные деньги без потери в цене.
Высокая ликвидность (голубые фишки). означает, что акции этой очень востребованы, их держат очень многие инвесторы. Продать их можно за секунду, и цена от одной — даже крупной — сделки не изменится.
Низкая ликвидность означает, что сделок по акциям мало, спрос на них невелик. Если кто-то решит разом купить таких акций даже на крупную сумму, цена на бумаги взлетит. Именно такие активы выбирают мошенники для манипуляций.
Можно сказать, что компания, которая производит игрушки Labubu, Popmart, она по капитализации в свое время опережала капитализацию компании «Газпром», поэтому крупный и некрупный — это вопрос относительный, но, скорее всего, в сообщении имеется в виду то, что компания обладает капитализацией в несколько миллиардов рублей, для российского рынка это неплохие цифры.
Как пострадавшим инвесторам вернуть деньги
Юридически доказать, что вы купили акции под влиянием манипуляторов из Telegram и исключительно по их информации совершали сделки, очень сложно. Но попробовать стоит.
Юрист Дмитрий Кваша советует сначала зафиксировать конкретные посты в Telegram и время их выхода. После этого запросите у брокера отчет с точными датой и временем своей сделки.
Вам нужно подтвердить, что вы купили бумаги сразу после совета в канале, а котировки в этот момент аномально выросли.
Все это следует собрать, сформировать доказательную базу и обратиться в следственное управление (ГСУ), чтобы вас признали потерпевшим.
На практике вернуть эти деньги маловероятно, даже если вас признают потерпевшим. У злоумышленников должны оставаться денежные средства на счетах, за счет которых могут производиться расчеты со всеми потерпевшими. Однако это маловероятно, поскольку деньги обычно выводят очень быстро.
При этом юрист советует не продавать подешевевшие акции. Рынок может отыграть падение со временем, поэтому сейчас лучше дождаться официальных итогов расследования.
Глава НСФР Андрей Емелин считает, что это дело станет громким сигналом для всех биржевых мошенников. По его мнению, у организаторов «РДВ» и других каналов найдется имущество, за счет которого суд сможет возместить ущерб пострадавшим инвесторам.
Как распознать манипуляции с акциями через Telegram
По закону рекомендовать покупку или продажу ценных бумаг могут только инвестиционные советники, обладающие соответствующим статусом.
Если в телеграм-канале, который ведет не инвестиционный советник, идет информация, связанная с рекомендацией по конкретному эмитенту, конечно же, это должно вызывать достаточно серьезные сомнения. А если это еще и низколиквидная акция второго-третьего эшелона, то такие сомнения должны быть у инвесторов вдвойне.
Манипуляторы часто выдают заказную аналитику за собственные мысли и не маркируют рекламные посты.
ЦБ уже предлагал создать реестр финансовых инфлюенсеров и ввести требования к их квалификации. Пока такого списка нет, инвесторам стоит критически оценивать любые инсайды в соцсетях.
Если цена акции растет без веских, фундаментальных причин, а блогеры называют ее «ракетой» — скорее всего, организаторы схемы уже готовятся продать свои бумаги, разорив доверчивых подписчиков.
- Силовики возбудили дело из-за манипулирования акциями в телеграм-каналах // РБК, — 2026
- Установлены факты манипулирования рынком с использованием информации, распространяемой через телеграм-канала // Пресс-служба Банка России, — 2026
- Владельцев Telegram-каналов, уличенных в махинациях на Мосбирже, арестовали // РИА Новости, — 2026
- Задержаны подозреваемые в манипулировании российским фондовым рынком // МВД Медиа, — 2026