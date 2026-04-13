5 худших районов Москвы для инвестиций в жилье в 2026 году
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
- Сергей Шарков, руководитель отдела поиска и оценки клуба инвесторов «Деньги»;
- Артем Бабинов, сооснователь сервиса долгосрочной аренды жилья Colife;
- Булат Алимов, заместитель председателя совета директоров ГК «Стилобат»;
- Максим Лучников, коммерческий директор ГК «Сумма элементов»;
- Александр Гуторов, вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Страна девелопмент»;
- Алексей Жорник, генеральный директор архитектурно-инженерного бюро «Дримформ»;
- Максим Самсонов, генеральный директор «Ташир эстейт»;
- Станислав Куликов, генеральный директор Ortiga Development;
- Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга агентства недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости»;
- Анна Зеленская, эксперт по недвижимости, специалист по новостройкам и ипотечному кредитованию;
- Команда агентства недвижимости «Бруно».
Капотня: район, которому мешает завод
Капотня — район на юго-востоке Москвы, у самой границы с МКАД. Здесь находится Московский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в стране. Это во многом и определяет судьбу района.
НПЗ — репутационная метка, которая давит на цены независимо от состояния конкретной квартиры, говорят эксперты.
Арендаторы осознанно обходят район даже при ощутимом дисконте, а низкая ликвидность при продаже нивелирует дешевизну покупки.
Метро в Капотне нет, и строить его здесь не планируют. Добираться до центра приходится на автобусе или ехать на маршрутке до ближайшей станции. В часы пик это превращается в испытание.
В районе появляются новые дома по программе реновации. Казалось бы, это должно поддерживать цены. Но пока рядом стоит завод, любые новостройки не меняют восприятие района, отметил коммерческий директор ГК «Сумма элементов» Максим Лучников.
В Капотне нет значимых проектов комплексного развития территории. Отдельные улучшения не способны кардинально изменить ситуацию — нужны системные изменения, а их не предвидится.
Бирюлево: транспортная ловушка с надеждой на метро
Бирюлево — два района на юге Москвы: Западное и Восточное. Зажаты между железнодорожными путями и МКАД.
Метро здесь пока нет. Дендропарк есть — но до него еще надо добраться. Район долго формировал репутацию изолированной рабочей окраины, и она до сих пор давит на цены.
ФАКТ
Бирюлевская линия метро запланирована к открытию в 2029 году.
Эксперт по недвижимости Анна Зеленская считает, что, даже когда метро придет, району потребуется гораздо больше семи лет, чтобы изменить социальный профиль и избавиться от имиджа изолированной рабочей окраины.
Руководитель отдела поиска и оценки клуба инвесторов «Деньги» Сергей Шарков считает Бирюлево Восточное просчитанной спекулятивной ставкой. Его логика: сейчас район один из самых дешевых по вторичке в Москве. Открытие Бирюлевской линии в 2029 году — это ликвидация дисконта за изоляцию. Но есть нюансы.
«Я рекомендую рассматривать такие активы исключительно с четкими точками выхода за 3–6 месяцев до запуска движения, когда рынок уже учтет будущую ликвидность, но еще не войдет в фазу перегрева. В процентном выражении за 3–4 года можно получить результат выше, чем в любой премиальной локации», — говорит он.
Бутово: локация, которая уже всего достигла
Бутово — два района на юге Москвы: Северное и Южное. Классический московский спальник, построенный в 1990-е и 2000-е.
Метро есть — Бутовская линия легкого метро и станции Серпуховско-Тимирязевской линии. Инфраструктура сложилась. Район обжитой, тихий и предсказуемый. Именно это и делает его неинтересным для инвестора.
ВАЖНО
Хороший район для жизни и перспективный район для инвестиций — не одно и то же.
Вице-президент компании «Страна девелопмент» Александр Гуторов формулирует проблему коротко: район сформирован, новые точки притяжения практически не появляются. Нет новых транспортных проектов. Нет крупного редевелопмента. Нет делового кластера, который притянул бы платежеспособных арендаторов. Это ограничивает потенциал опережающего роста.
Жилье в Бутове будет дорожать — но примерно на уровне инфляции и общерыночного роста. Опередить рынок здесь не получится: нет факторов, которые создавали бы дополнительный спрос сверх фонового. Арендаторы найдутся — но выбирать район специально, платя премию за локацию, они не будут.
Некрасовка: метро уже есть, а расти больше некуда
Некрасовка — район на юго-востоке Москвы, за МКАД. Присоединен к городу в 2012 году. Метро появилось в 2019-м — открылась Некрасовская линия. Застройка молодая, преимущественно массовый сегмент. Район активно строился последние 10 лет и продолжает строиться
Формально у района есть все, чего не хватает той же Капотне: метро, новые дома, молодая аудитория. Но проблема в том, что главный драйвер уже отработал. Цены сделали рывок — и теперь этого топлива больше нет. Следующего сопоставимого импульса не предвидится.
Некрасовка застраивалась быстро и плотно. Результат — огромный объем однотипного жилья. Анна Зеленская констатирует: рынок перенасыщен, конкуренция за арендатора или покупателя — бешеная. В таких условиях заработать на инвестициях крайне трудно.
Елена Чегодаева из «НДВ Супермаркет недвижимости» помещает Некрасовку в один ряд с Капотней и Бирюлевом: районы с проблемной экологией, слабой транспортной доступностью и низким инвестиционным потенциалом.
Марьино и Люблино: много всего — и ничего особенного
Марьино и Люблино — соседние районы на юго-востоке Москвы, между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Метро есть — Люблинская линия. Инфраструктура развита: школы, магазины, поликлиники. Жилье преимущественно панельное, застройка плотная.
В список аутсайдеров по инвестиционному потенциалу эти районы попадают по той же причине, что и Бутово: это не плохие места, просто неинтересные с точки зрения заработка. Все уже есть — и ничего не добавится.
Люблино, Кузьминки, Марьино — классические жилые районы с однородной застройкой и ограниченным числом драйверов роста.
Какие еще районы называли эксперты
-
Гольяново. Метро есть, зелень есть, застройка плотная. Но нет ничего, что создавало бы дополнительный приток арендаторов: ни крупных работодателей, ни университетов, ни якорных объектов досуга.
-
Выхино-Жулебино. Некрасовская линия и МЦД рядом — но пешей доступности к станциям нет. Крупных проектов комплексного развития территории не анонсировано. Плюс близость промзон давит на восприятие района.
-
Перово и Новогиреево. Анна Зеленская и агентство «Бруно» называют эти восточные районы зоной риска. Дефицит новых качественных площадок под застройку, основной жилой фонд — старая панель. Без появления мощных инфраструктурных драйверов или крупных бизнес-хабов локации останутся в стагнации, проигрывая конкуренцию более динамичным районам.
-
Кузьминки и Текстильщики. Эти районы тоже относят к категории «все есть, ничего не меняется». Метро работает, инфраструктура есть — но нет редевелопмента, нет новых транспортных проектов, нет притока платежеспособных арендаторов. Результат предсказуем: динамика цен на уровне рынка или ниже.
-
Чертаново. Много типового жилья и ограниченный потенциал обновления среды. Район большой, но однородный — и эта однородность работает против инвестора.
-
Восточное и Западное Дегунино, Метрогородок. Гендиректор «Ташир эстейт» Максим Самсонов упоминает эти северные районы как места, где локальные изменения не носят системного характера. Без комплексных проектов и новых транспортных решений они, скорее всего, будут отставать от среднерыночной динамики.
-
Тверской район, Арбат. Если брать только премиальный сегмент, то в нем будут такие аутсайдеры. Высокая доля исторической застройки не позволяет создавать закрытые территории и современную инфраструктуру, которую требует взыскательный покупатель, объяснил зампред совета директоров ГК «Стилобат».
